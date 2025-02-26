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天母美食 士東市場米粉湯 米粉湯夠味 小菜好吃 冷冷的天來上一碗暖呼呼的米粉湯.暖心又暖胃

2025-02-26 09:00:00 文字：Ｍaggie
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batch_士東市場米粉湯12.jpg

士東市場有台北最乾淨菜市場之稱，位於二樓137號的米粉湯 更是士東市場必吃美食之一

不論什麼時候來都能看到滿滿的排隊人潮，米粉湯 是士東市場超人氣美食真的不為過

 

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用餐當天前面只排了一組客人，等個５分鐘左右就有位置了

入坐後才發現後面已經大排長龍了，只能說我們運氣很好^^

 

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排隊時，老闆會先讓我們點菜，再依照順序將菜單擺放在出菜台上

入坐後沒多久，點的餐點就陸續上桌了，出菜速度算是很快

 

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油豆腐有夠水嫩的

 

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豆腐吸附了米粉湯精華，豆香與醬香在嘴裡交織，滋味好豐富唷～

 

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店家自製辣椒，每樣小菜都要加一點，香辣滋味更能帶出小菜的風味

 

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嘴邊肉 帶點些許筋膜與油脂，口感彈嫩有嚼勁

 

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搭配蒜泥油膏和薑絲一起入口，更能提升嘴邊肉的鮮甜

 

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粉腸也是來士東米粉湯必點小菜之一，處理的很乾淨沒有腥味，口感微脆Q彈吃起來很有層次感

 

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米粉湯是一道充滿台灣味的經典小吃，一上桌就聞到撲鼻而來的油蔥香氣

 

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選用粗米粉，口感滑順吃起來不會過於軟爛，米粉吸附了湯汁味道真好

 

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由大骨熬煮的湯頭，帶有淡淡的甘甜味與濃郁的肉香，加上油蔥.芹菜.白胡椒粉提味.

好古早味唷，像是記憶中阿嬤的味道，喝上一口熱湯暖胃又滿足

尤其是在早晨或天氣微涼時，更能感受到這碗米粉湯的溫暖

米粉湯加上黑白切小菜，這樣的組合簡單卻經典，是許多人從小吃到大的美味

有機會來士東市場，很推薦來試試這意猶未盡的好滋味

 

士東市場．米粉湯
地址：臺北市士林區士東路100號（士東市場2樓137號攤）
電話：2834-1327
營業：07：30～15：00（週一、週四休） 

文章標籤
天母美食 士東市場美食 士東市場米粉湯 士東市場137號米粉湯的菜單 米粉湯 銅板美食呷透透
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士東市場137號米粉湯

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place台北市士林區士東路100號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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