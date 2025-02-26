士東市場有台北最乾淨菜市場之稱，位於二樓137號的米粉湯 更是士東市場必吃美食之一

不論什麼時候來都能看到滿滿的排隊人潮，米粉湯 是士東市場超人氣美食真的不為過

用餐當天前面只排了一組客人，等個５分鐘左右就有位置了

入坐後才發現後面已經大排長龍了，只能說我們運氣很好^^

排隊時，老闆會先讓我們點菜，再依照順序將菜單擺放在出菜台上

入坐後沒多久，點的餐點就陸續上桌了，出菜速度算是很快

油豆腐有夠水嫩的

豆腐吸附了米粉湯精華，豆香與醬香在嘴裡交織，滋味好豐富唷～

店家自製辣椒，每樣小菜都要加一點，香辣滋味更能帶出小菜的風味

嘴邊肉 帶點些許筋膜與油脂，口感彈嫩有嚼勁

搭配蒜泥油膏和薑絲一起入口，更能提升嘴邊肉的鮮甜

粉腸也是來士東米粉湯必點小菜之一，處理的很乾淨沒有腥味，口感微脆Q彈吃起來很有層次感

米粉湯是一道充滿台灣味的經典小吃，一上桌就聞到撲鼻而來的油蔥香氣

選用粗米粉，口感滑順吃起來不會過於軟爛，米粉吸附了湯汁味道真好

由大骨熬煮的湯頭，帶有淡淡的甘甜味與濃郁的肉香，加上油蔥.芹菜.白胡椒粉提味.

好古早味唷，像是記憶中阿嬤的味道，喝上一口熱湯暖胃又滿足

尤其是在早晨或天氣微涼時，更能感受到這碗米粉湯的溫暖

米粉湯加上黑白切小菜，這樣的組合簡單卻經典，是許多人從小吃到大的美味

有機會來士東市場，很推薦來試試這意猶未盡的好滋味

士東市場．米粉湯

地址：臺北市士林區士東路100號（士東市場2樓137號攤）

電話：2834-1327

營業：07：30～15：00（週一、週四休）