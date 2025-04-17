今天艾斯要來跟大家分享一家我收藏很久的口袋名單，這間位於台北市士林區天母的「圓環魯肉飯」真的是名不虛傳啊！話說這幾天剛好在天母這邊有點事情，中午就想說來試試看這間一直放在我美食雷達裡的「圓環魯肉飯」，結果沒想到我一開店沒多久就到了，店門口已經是滿滿的排隊人潮了，而且這個隊伍還誇張到超過了兩個店面的寬度，真的是太驚人了， 大概排了快半小時，我終於吃到這傳說中天母最強的雞腿飯，一吃下去真的覺得這等待是值得的，難怪每次經過都看到一堆人在排隊，如果還有機會，我絕對願意為了他們家的雞腿飯再次排隊，而且不只雞腿皮薄肉嫩又多汁，連他們家的焢肉都滷得肥而不膩，超級好吃的喔！ 還有他們家的魯肉飯也是一絕，大家一定要點來嚐嚐看，內用還有湯可以無限暢飲，真心推薦大家一定要來試試看這間天母美食！

我大概11點13分到的時候，前面就已經排了超級多人了， 而且還有好多是打電話來外帶的，餐點都已經準備好放在門口旁邊了，只能說住在附近的人也太幸福了吧～

大概過了快半小時，終於看到這個點餐的板子了，這代表我終於可以點我期待已久的天母雞腿飯啦！

不過點完我想要吃的菜之後，竟然忘記要加點滷蛋了，只好下次再來補吃一下！

你們看看這個雞腿堆成的小山，聽說賣完的速度可是非常快的喔！想吃動作真的要快！

今天的湯是味噌骨頭湯，底下還有超多大骨在熬煮，而且這個湯內用竟然還可以喝到飽，老闆真的是太佛心了吧！

店裡面的位子沒有很多，難怪門口還擺了三張桌子讓客人可以坐。

▲MENU(拍攝於2025/04/09，一切以店內現場為主喔！)

天母圓環滷肉飯 餐點推薦

雞腿飯 NT.130

他們家的雞腿飯真的是非常棒，超級合我的胃口！ 雞腿是那種皮薄又酥脆的，而且雞肉不只嫩，裡面的肉汁還完全鎖在裡面，真的可以感受到店家的炸功非常厲害！ 他們家雞腿飯附的飯還是淋上超多滷汁的魯肉飯，那種微甜的滷汁真的超對我的味蕾，再加上三樣可以自己選擇喜歡的配菜，這在我心中真的是台北雞腿飯的第一名啦！！

焢肉(一份) NT.60

身為一個熱愛肥肉的吃貨，我當然也要試試看他們家的焢肉！ 我特別選了比較肥的部分，沒想到他們家的焢肉竟然可以做到肥而不膩！ 肥肉的部位吃起來還是QQ彈彈的，完全不會軟爛，吃起來甜甜的，我超級喜歡！ 如果我下次再來，我一定還要再來一份一模一樣的焢肉，吃完真的是太幸福了啦～～



天母圓環滷肉飯 店家資訊

圓環魯肉飯

營業時間：11:00–19:00​

店家電話：02 28343710

店家地址：111台北市士林區德行東路150號

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