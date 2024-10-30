「天母最好吃的炸雞」是老闆自己寫在菜單上，非常有自信也真實的宣言，因為真的美味！Pino Pizzeria Ristorante主要賣得就是披薩、炸雞，披薩是義大利正統製法的手工餅皮，炸雞則是非常非常的香又多汁、美味令人驚艷的那種，北極熊公司在附近常常聚餐都會直接訂這家，這樣的美味當然是要分享推薦給大家。

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Pino Pizzeria Ristorante在哪裡？

天母義式披薩和美味炸雞餐廳Pino Pizzeria Ristorante，鄰近台北捷運芝山站、位於天母SOGO對面的中山北路六段路旁，搭大眾運輸前來算是很方便，開車的話附近路邊停車比較難找，有幾個稍微有點距離的停車場可以找一下，店面蠻顯眼的，直接在路旁就能看到製作披薩的烤箱，內用空間要從旁邊小門走樓梯到地下室，用餐區域是整個地下室面積所以很寬敞、桌椅座位不少，很適合一大群人聚餐前來。（Pino Pizzeria Ristorante地址：台北市士林區中山北路六段140號）

Pino Pizzeria Ristorante菜單

Pino Pizzeria Ristorante菜單還蠻豐富的，其中天母最好吃的炸雞當然是必點！披薩的口味選擇也非常多，另外開胃菜也有四五種是大人小孩都愛的料理，另外也有義大利麵跟湯、酒飲等，內用有達低消的話飲料和冰淇淋自助取用、無限吃。

Pino Pizzeria推薦美食 天母最美味的炸雞

吃Pino Pizzeria Ristorante炸雞要小心！因為會大爆汁！第一次吃沒注意差點被燙到，據說老闆研究了很多炸雞才找出覺得美味的醃漬配方，連雞胸肉也都非常的鮮嫩而且風味很好，外皮是薄脆香酥的版本，真的是非常好吃令人難忘。

Pino Pizzeria推薦美食 道地義式薄皮披薩

Pino Pizzeria Ristorante的主廚謝宜榮，是國內標準拿坡里披薩製作的前輩，鬆軟的薄皮披薩我們很喜歡，上頭的起司和配料鋪好鋪滿，拿起來起司牽絲超誘人，我家兩隻小熊最愛的夏威夷口味，火腿和鳳梨的鹹甜搭配很好吃，令我意外的是多加了法蘭克福香腸，烤得焦香增添不少美味跟口感。

Pino Pizzeria推薦美食 海鹽薯條

Pino Pizzeria Ristorante的海鹽薯條請必點，現炸熱呼呼端上桌，吃起來外酥內鬆軟，香噴噴到一個不行，以小孩清空這盤的速度證明有好吃。

手工披薩的口感就是迷人，Pino Pizzeria Ristorante的披薩我們有喜歡，而北極熊再三推薦的炸雞則是無敵，會讓我們想要再來吃下一次、下下次。

Pino Pizzeria Ristorante｜地址、電話、營業時間

地址：台北市士林區中山北路六段140號

電話：0905-816162

營業時間：星期一至日11:30～15:00＆16:00～20:00