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> 圖文創作 > 2023 士林天母冰品甜湯【芋芋苑】芋頭控們快看！

2023 士林天母冰品甜湯【芋芋苑】芋頭控們快看！

2023-09-25 20:10:10 寶寶❤️放電 人氣：126
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窩客好文

寶寶❤️放電

發表篇數：29篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：芋芋苑
place台北市士林區士東200巷78號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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35

士林區士東路200巷78號｜芋芋苑粉絲團

每日11:30AM-10:30PM ｜僅現金、街口、全支付

🔽 每回經過都會被這文青的風格吸引，今天終於要來試試看天母這間「芋芋苑」的芋頭冰啦！

內容目錄

芋芋苑甜品菜單

🔽 先來看看「芋芋苑」的菜單，超級豐富的品項，每個都想來碗試試！

【芋芋苑】菜單2023.09

芋芋苑甜品用餐環境

🔽 像是莫蘭迪綠的門框用色，大片透亮玻璃，門前三兩座椅，看起來是不是格外溫馨？

🔽 走進店內，木質的標示牌、帶有禪意的小門鈴，滿桌的綠意，真的是個舒服的空間。

🔽 像是所有剉冰店都有的必備動作，櫃檯前放滿了冰品上畫龍點睛的配料。

🔽 雖然走的是文青風格，但看到眼前一碗一碗的配料，還是會想到小時候吃剉冰的感覺。

🔽 店內空間其實不大，座位也不算多。

🔽 牆面掛上了「芋芋苑」創立的原因，為了能照顧兩個小寶貝，同時也以照顧寶寶的心情，讓店內販售的品項都是手作、天然無添加色素。

🔽 店內採自助式服務，餐具(也提供兒童餐具)、飲用水、餐巾紙都自行取用。

芋芋苑甜品上桌

🔽 現在能吃愛玉的店不多啦，看到『檸檬粉圓愛玉』就給他點下去！

愛玉果凍般的口感跟沁涼的檸檬，就是很搭，再加上QQ白色粉圓，口感又豐富了。 芋芋苑的檸檬愛玉比較偏酸一點(如果愛玉能更大塊一點，就能大快朵頤一番啦！🤣）

【芋芋苑】檸檬粉圓愛玉$55

🔽 『芋頭紅豆冰』既然是主打芋頭產品，當然不能錯過芋頭冰啊，大甲農會直送，芋頭塊很鬆但又結實，芋球綿綿口感，芋泥顆粒感重一點。 芋頭紅豆冰可以吃到3種不同口感的芋頭，芋頭控們還不快衝！(以冰品來說，芋頭紅豆冰其實不會很甜）

【芋芋苑】芋頭紅豆冰$100

🔽 『時段限定』燒麻糬，平日午後4點供應，假日全日供應，口味有花生和芝麻。 不知道是不是放久了(這次點比較多盤）麻糬是比較結實一點的Q，不是軟牽絲的那種麻糬。 花生和芝麻都不甜，各有自己的香氣！

【芋芋苑】燒麻糬$55（兩顆）

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