大茗新品芒果青！大茗芒果季新品芒果青 芒果優格開賣，芒果手搖杯喝起來。

大茗芒果新品正式登場，芒果青6月8日開賣、芒果優格飲6月22日接力上市。編輯張人尹表示，今年夏天想喝芒果手搖飲的粉絲，可以依照喜好選擇清爽系或濃郁系風味。

芒果季飲料喝起來！隨著天氣越來越熱，芒果也正式進入最受期待的季節。手搖飲品牌「大茗」這次特別以「芒果的兩種夏天」為主題，推出兩款風格截然不同的限定飲品，從清爽果香到濃郁奶香一次滿足不同喜好。首波「芒果青」於6月8日上市，第二波「芒果優格飲」則於6月22日接力登場，讓芒果控能在夏天品嚐到兩種不同芒果享受。



▲大茗推出「芒果的兩種夏天」企劃，6月接連帶來芒果青與芒果優格飲兩款期間限定新品。



▲大茗以不同風味詮釋夏季芒果魅力，讓粉絲一次感受清爽與濃郁兩種夏日滋味。

芒果青主打果香茶感清爽路線登場

▲大茗「芒果青」以芒果結合冷萃茉綠與椰子水，打造酸甜清爽又帶茶香層次的夏季飲品。

這次大茗芒果季在6/8起推出第一波新品「芒果青」，主打輕盈爽口風味，以芒果搭配冷萃茉綠與椰子水調製而成。入口先感受到鮮明的芒果果香與微酸甜感，中段帶出椰子水自然清爽的氣息，最後則留下綠茶細緻回甘。整體甜度較為收斂，不會有厚重負擔感，喝起來相當順口。





芒果優格飲接棒上市呈現濃郁療癒感

▲大茗「芒果優格飲」選用鮮乳坊優格與椰奶製作，呈現濃郁卻輕盈的口感特色。

大茗芒果季 新品販售資訊

第二波新品「芒果優格飲」在6月22日登場，是另一種夏天風格。大茗「芒果優格飲」選用鮮乳坊優格搭配椰奶，將芒果果香與乳香酸韻融合，帶來層次更加豐富的口感。優格的微酸與芒果甜香交織，再透過椰奶作為柔和收尾，呈現濃郁卻不厚重的風味。大茗行銷經理鄭雅文表示，希望透過兩款新品傳達「同樣是芒果，卻能擁有不同夏天」的概念，不論偏愛清爽果香或滑順奶香，都能在這個夏季找到喜歡的芒果滋味。

芒果青：6月8日全台門市上市

北區門市 $70

北區百貨 $80

中南區門市 $69

中南區百貨 $75

芒果優格飲：6月22日全台門市上市

北區門市 $95

北區百貨 $99

中南區門市 $88

中南區百貨 $95



