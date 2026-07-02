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發發桑葚優格開喝！發發新品桑葚香蘋優格 瓶裝優格開喝，鴨嘴獸大抱枕必買。

發發優格桑葚香蘋優格鴨嘴獸
2026-07-02 13:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:發發
編輯 張人尹

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發發推出「果香葚夏」系列、罐裝優格飲與鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕，同步祭出品牌墨鏡贈禮及限時優惠，編輯張人尹表示，今夏讓粉絲喝優格飲、收藏療癒周邊一次滿足。

發發優格新品開喝！這次看準夏天飲料話題，發發一次帶來新品、優惠和療癒周邊。發發即日起推出全新「果香葚夏」系列，以桑葚結合優格與金萱茶打造夏季限定風味，同步推出全新罐裝優格飲，方便粉絲隨身享用。除了新品之外，活動期間購買指定飲品還能獲得限量品牌墨鏡，另外還有「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」開放預購，讓粉絲們不只喝飲料、還要搶周邊。

▲發發推出「果香葚夏」系列、罐裝優格飲及療癒周邊，還有品牌墨鏡贈禮活動同步登場，陪粉絲迎接夏日。
▲發發推出「果香葚夏」系列、罐裝優格飲及療癒周邊，還有品牌墨鏡贈禮活動同步登場，陪粉絲迎接夏日。
▲發發集結夏季限定飲品、健康補給與療癒周邊，一次帶來新品與優惠活動，成為今夏消暑新選擇。
▲發發集結夏季限定飲品、健康補給與療癒周邊，一次帶來新品與優惠活動，成為今夏消暑新選擇。

果香葚夏系列打造夏日清爽風味

發發全新推出「果香葚夏」系列，以桑葚果香為主角，帶來「桑葚香蘋優格」與「桑葚鳳梨金萱」兩款新品。「桑葚香蘋優格」以品牌招牌優格搭配桑葚與蘋果果香，入口能感受到滑順優格和果肉層次。「桑葚鳳梨金萱」則以金萱茶融合桑葚與鳳梨，呈現果香與茶香交織的清爽口感。即日起於發發門市單筆消費滿388元且包含1杯桑葚新品，即可獲得限量「發發品牌墨鏡」1副，數量有限送完為止。
▲發發活動期間單筆消費滿388元且包含1杯桑葚新品，即可獲得限量品牌墨鏡，數量送完為止。
▲發發活動期間單筆消費滿388元且包含1杯桑葚新品，即可獲得限量品牌墨鏡，數量送完為止。


罐裝優格飲同步上市享限時優惠

此外，發發也推出直營門市限定販售的「罐裝優格飲」，主打方便攜帶、粉絲能隨時隨地開喝。這次瓶裝優格飲將品牌招牌優格結合果香，並標榜天然無添加及添加五大益生菌，並推出草莓與芒果兩種口味，讓粉絲依照喜好挑選。即日起至2026/7/5，只要在發發直營門市或透過「你訂」線上平台，單筆購買6瓶罐裝優格飲，即可享88折優惠。
▲發發推出直營門市限定「罐裝優格飲」，提供草莓及芒果口味，並主打天然無添加及五大益生菌。
▲發發推出直營門市限定「罐裝優格飲」，提供草莓及芒果口味，並主打天然無添加及五大益生菌。


鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕開放預購

除了飲品新品之外，發發同步推出全新周邊「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」，以柔軟蓬鬆的抱枕設計搭配鴨嘴獸造型，希望陪伴粉絲度過忙碌生活。抱枕目前已於發發門市開放預購，原價888元，預購優惠價788元，喜歡品牌角色或想收藏療癒周邊的粉絲都能提前預訂。無論是擺放在沙發、床邊或辦公空間，都能增添放鬆氛圍。
▲發發推出「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」，即日起開放預購，預購優惠價788元，陪伴粉絲療癒每一天。
▲發發推出「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」，即日起開放預購，預購優惠價788元，陪伴粉絲療癒每一天。



發發新品販售資訊

桑葚香蘋優格M$85

桑葚鳳梨金萱L$70

發發罐裝優格飲-草莓口味 98元/240g

發發罐裝優格飲-芒果口味 98元/240g

鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕 ：預購價：788元 售價：888元


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