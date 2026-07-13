你家冰箱需要囤！刁民酸菜魚水餃酸麻噴汁超過癮，不沾醬就很夠味。

在家就能吃到刁民酸菜魚水餃，不用沾醬就很讚！編輯 鄭雅之 表示：刁民酸菜魚水餃完全是懶人救星啊！

現代人生活節奏忙碌，回到家總想快速填飽肚子，因此省時又美味的冷凍食品一直是冰箱必備的囤貨首選。全台超人氣的刁民酸菜魚於7月1日推出全新冷凍商品，將店內招牌風味鎖進日常生活裡。這款水餃憑藉超便利的烹調方式與經典風味，直接預定全台饕客最愛的居家常備美食與懶人料理神物。



▲「刁民酸菜魚水餃」內餡飽滿，無刺急凍烏鱧魚與鮮美豬肉完美融合，入口多汁鮮甜。(攝影：鄭雅之)

▲全新「刁民酸菜魚水餃」與門市同等級，選用頂級烏鱧魚與契作酸菜，在家囤貨也能享受排隊名店饗宴。(攝影：鄭雅之)





不用沾醬宵夜戰神

這款全新登場的「刁民酸菜魚水餃」，最大亮點就是主打不用沾醬就超級夠味。研發團隊精心調配比例，省去消費者準備醬油與辣椒的麻煩，入口就能感受到鮮香麻辣的極致滋味。因為煮法簡單且風味完整，不僅能完美拯救颱風天不想出門的挑剔味蕾，創辦人更透露目前已積極洽談海外零售商，準備進軍國際市場。



▲全台首創的「刁民酸菜魚水餃」於7月1日隆重登場，綠色包裝極具辨識度，直接預定最狂居家存糧首選。(攝影：鄭雅之)





完美比例鮮美爆汁

這款極具話題的「刁民酸菜魚水餃」並非單純把發酵酸菜拌入碎肉中，而是經過多年研發，將酸菜魚的靈魂風味與飽滿豬肉內餡完美融合。一口咬下就能感受到豬肉的油脂香氣與烏鱧魚的鮮美多汁，層次豐富的酸辣震撼在舌尖蔓延。極致的風味整合通過了三位創辦人的挑剔嘴巴，讓人在家躲風雨也能享受店鋪饗宴。



▲「刁民酸菜魚水餃」滿是香氣四溢的酸菜與細嫩魚肉，是冰箱必備的日常懶人料理。(攝影：鄭雅之)





頂級活魚極致鮮度

為了在日常餐桌完美復刻經典，水餃內餡所使用的食材規格完全與實體店鋪同等級。店家特別選用契作養殖的烏鱧魚，在最鮮活的狀態下進行去骨與去刺處理，並立刻急速冷凍封鎖住魚肉的鮮甜與細嫩口感。嚴格的品質控管搭配自家醃製的秘罈酸菜，每一口都彈牙不軟爛，一吃就讓人大呼過癮。



▲主打不用沾醬就夠味的「刁民酸菜魚水餃」，省去準備醬料的麻煩，一入口就能感受鮮香麻辣層次震撼。(攝影：鄭雅之)

刁民酸菜魚 秘罈酸菜魚風味冷凍水餃

定價：每包10顆，定價99元

購買通路：全台刁民酸菜魚實體門市、官方線上網站同步販售。





話題美食新品都要吃到！

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