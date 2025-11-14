▲宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！Herbelle Tea 湖畔茶屋新開幕，湖景第一排視野、低消80元超親民。

宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！「Herbelle Tea 湖畔茶屋」以湖景第一排視野與純白貨櫃建築成為礁溪新亮點，低消80元即可享受在地茶香與靜謐湖景，是宜蘭必訪新景點。
宜蘭又多了一處能遠離塵囂、放鬆心靈的湖畔秘境。「Herbelle Tea 湖畔茶屋」座落於礁溪龍潭湖畔，擁有如詩如畫的湖景第一排視野，自試營運以來，便迅速成為網美與旅客爭相朝聖的新地標。這裡結合自然景觀與生活美學，以茶香與湖光打造出專屬宜蘭的靜謐氛圍。大家如果有機會去龍潭湖走走，可別錯過這邊囉。
宜蘭環湖新景點！龍潭湖畔茶屋療癒登場
「Herbelle Tea 湖畔茶屋」以純白貨櫃構築的建築群為特色，展現現代簡約與環保理念的融合。茶屋空間挑高寬敞，大片落地玻璃窗將整面龍潭湖景框入眼前，無論是面湖高腳桌或沙發區，皆能享受被群山與波光包圍的寧靜時刻。木質調的內裝讓整體氣氛更加溫潤，營造出舒適、放鬆的空間感。此外，茶屋周邊的園區綠地也十分適合散步，旅客可邊品茶邊欣賞自然與建築共生的景致。
宜蘭環湖咖啡廳 龍潭湖餐廳推薦 Herbelle Tea 湖畔茶屋
地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路（龍潭湖風景區內）
營業時間：每日 08:00 – 17:00
