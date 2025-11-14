宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！「Herbelle Tea 湖畔茶屋」以湖景第一排視野與純白貨櫃建築成為礁溪新亮點，低消80元即可享受在地茶香與靜謐湖景，是宜蘭必訪新景點。

宜蘭又多了一處能遠離塵囂、放鬆心靈的湖畔秘境。「Herbelle Tea 湖畔茶屋」座落於礁溪龍潭湖畔，擁有如詩如畫的湖景第一排視野，自試營運以來，便迅速成為網美與旅客爭相朝聖的新地標。這裡結合自然景觀與生活美學，以茶香與湖光打造出專屬宜蘭的靜謐氛圍。大家如果有機會去龍潭湖走走，可別錯過這邊囉。

▲宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！Herbelle Tea 湖畔茶屋新開幕，湖景第一排視野、低消80元超親民。



宜蘭環湖新景點！龍潭湖畔茶屋療癒登場

「Herbelle Tea 湖畔茶屋」以純白貨櫃構築的建築群為特色，展現現代簡約與環保理念的融合。茶屋空間挑高寬敞，大片落地玻璃窗將整面龍潭湖景框入眼前，無論是面湖高腳桌或沙發區，皆能享受被群山與波光包圍的寧靜時刻。木質調的內裝讓整體氣氛更加溫潤，營造出舒適、放鬆的空間感。此外，茶屋周邊的園區綠地也十分適合散步，旅客可邊品茶邊欣賞自然與建築共生的景致。

顧名思義，「Herbelle Tea 湖畔茶屋」主打各式精選茶飲，選用宜蘭在地茶葉沖泡，茶香濃郁回甘，深受茶迷喜愛。菜單內容以輕食為主，搭配多元飲品選擇：茶飲系列以宜蘭茶葉為基底，提供冷熱選擇。還有咖啡、氣泡飲、甜點與冰淇淋可以選擇。低消僅需80元或任選一杯飲品，對旅客相當友善。寵物亦可入內，僅需繫牽繩或使用推車，整體環境寬敞、服務親切，讓人能自在地享受午後時光。



「Herbelle Tea 湖畔茶屋」不僅是一家新開幕的茶飲空間，更是一處讓人能與自然共處的療癒據點。湖光山色與茶香交織出靜謐氛圍，無論是旅途中的休憩站、好友聚會的午後選擇，或是拍照打卡的新地標，都能在此獲得心靈上的平靜。從建築設計到服務細節，這間茶屋都展現出宜蘭特有的慢步調魅力，成為龍潭湖畔最值得造訪的新亮點。



宜蘭環湖咖啡廳 龍潭湖餐廳推薦 Herbelle Tea 湖畔茶屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路（龍潭湖風景區內）

營業時間：每日 08:00 – 17:00

