宜蘭最新龍潭湖玻璃茶屋【Herbelle Tea 湖畔茶屋】低消80元就可以坐擁湖景第一排/湖光山色盡收眼底/迷霧森...

IMG_6460.jpg

相傳宜蘭龍潭湖邊新開一間茶屋，以茶飲為主，結合宜蘭在地茶葉。使用最新科技萃取一杯好茶。手沖茶香四溢，讓我們在大自然懷抱品茗一杯好茶， 還能欣賞湖光山色美景，讓喝茶不只是喝茶，而是感受當下的美好，一口茶香、一口甜點，每人低消80元就能坐擁湖景第一排，周邊瀰漫清涼霧氣，彷彿置身人間仙境，讓我們在湖邊散步之餘，又一處可以喝茶休憩好所在。

IMG_6381 (3).jpg

龍潭湖最新玻璃茶屋-Herbelle Tea 湖畔茶屋，影片分享

IMG_6447 (3).jpg

IMG_6339.jpg

IMG_6340 (1).jpg

IMG_6341 (1).jpg

湖邊有間茶屋-順著指標走約5分鐘即可到達。

IMG_6372 (2).jpgIMG_6375 (2).jpg

湖畔茶屋擁有大片落地窗，可以欣賞被群山圍繞的湖泊， 讓人輕鬆擁抱湖光山色美景。

IMG_6342 (2).jpg

每人低消80元就可以坐擁湖景第一排，限時90分鐘。

IMG_6343 (1).jpg

IMG_6344 (3).jpg

最新DM，實際DM以店家為主，湖畔茶屋菜單以各種精選的茶品為主，也有咖啡，還有一些蛋糕跟點心可以搭配享用。

IMG_6347 (3).jpg

使用手沖茶，選用的茶葉形態完整，沖泡過程中能夠充分舒展，釋放出最佳風味，展現茶葉最原始風味和層次 。

IMG_6477.jpgIMG_6478 (2).jpg

泡茶是藝術，萃茶更是科學

IMG_6479 (1).jpg

使用KLüb設備能快速精準地萃取茶湯，提升效率並保持風味，萃取一杯好茶，萃出回甘韻味。

IMG_6441 (2).jpg

IMG_6442 (2).jpgIMG_6438.jpg

IMG_6348 (3).jpgIMG_6350 (2).jpg

Herbelle Tea 湖畔茶屋，湖光倒映窗邊，超有度假氛圍。

IMG_6357 (1).jpgIMG_6356 (1).jpg

IMG_6434 (2).jpg

IMG_6451 (2).jpg

IMG_6431 (3).jpg

我們很幸運被安排靠窗第一排，坐在茶屋裡，四周湖光山色，美如仙境，享受超Chill午後時光。

IMG_6429 (2).jpg

IMG_6430 (2).jpgIMG_6446 (2).jpg

靜靜感受湖畔茶香與美景，享受山的靜謐、風的清甜，超療癒的～

IMG_6461 (2).jpgIMG_6469 (2).jpg

黄金金萱烏龍茶120元，喝起來有茶葉的清香，口中綻放輕盈回甘。

IMG_6458 (3).jpgIMG_6462 (2).jpg

IMG_6464 (2).jpgIMG_6466 (1).jpg

IMG_6470 (3).jpgIMG_6471 (3).jpg

原味起司蛋糕100元，搭配蛋糕相當精緻，一口茶香、一口甜點，享受生活中的小確幸！

IMG_6475 (1).jpgIMG_6476.jpg

在湖畔景色中享用特別愜意。看著水面波光粼粼，整體氛圍超級放鬆～

IMG_6480 (3).jpg

愈晚愈多人，假日需拿號碼牌等候。

IMG_6377 (2).jpg

IMG_6360 (3).jpgIMG_6364 (2).jpg

龍潭新景點：迷霧森林，可以穿梭雲霧之中，清涼又消暑。

IMG_6365 (2).jpgIMG_6367.jpg

雲霧繚繞，仙氣飄飄，光影若隱若現，營造出神祕而夢幻的氛圍。

IMG_6368 (2).jpgIMG_6371 (1).jpg

宜蘭最新美拍景點|龍潭湖迷霧森林|仙氣飄飄人間仙境|湖光山色倒影如畫|360度環湖步道|宜蘭必遊景點2025

IMG_6383 (3).jpgIMG_6384 (3).jpg

IMG_6386 (2).jpgIMG_6390 (2).jpg
IMG_6392 (1).jpgIMG_6394.jpg

龍潭湖的美非筆墨能形容，湖光山色倒影如畫，每次來隨天氣不同展現不同的美～

IMG_6396.jpgIMG_6397.jpg

IMG_6399 (1).jpgIMG_6403 (3).jpg
IMG_6405 (2).jpgIMG_6406 (3).jpg

IMG_6407 (2).jpgIMG_6408 (2).jpg

IMG_6409 (3).jpgIMG_6410.jpg

湖光山色、倒影如畫，建議旅遊方式為環湖一圈，步行約1小時。

IMG_6411 (2).jpgIMG_6412 (3).jpg

IMG_6413 (2).jpgIMG_6415 (3).jpg
IMG_6417 (1).jpgIMG_6419 (1).jpg
IMG_6420 (1).jpgIMG_6421.jpg
IMG_6422 (2).jpgIMG_6423 (1).jpg
IMG_6424 (1).jpgIMG_6426 (1).jpg

霧氣一來整個超夢幻，就像進入迷霧森林一樣，拍照氛圍滿分。影片分享

IMG_6427 (2).jpgIMG_6428 (4).jpg

IMG_6486 (3).jpg

周邊景觀餐廳：白色貨櫃屋餐廳，Herbelle咖啡廳

IMG_6331 (3).jpg

IMG_6332 (2).jpgIMG_6333 (1).jpg
IMG_6335.jpgIMG_6338 (1).jpg

IMG_6490 (1).jpgIMG_6493 (2).jpg

周邊蔬食餐廳：Vegan 蔬食餐廳（三合餅鋪）

IMG_6494 (1).jpgIMG_6497 (3).jpg

IMG_6498 (2).jpgIMG_6499 (3).jpg
IMG_6500 (2).jpgIMG_6501 (3).jpg

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消100元。

IMG_6502 (2).jpgIMG_6504 (3).jpg

IMG_6505 (2).jpgIMG_6508 (1).jpg

IMG_6506 (2).jpgIMG_6509 (2).jpg

IMG_6511 (2).jpgIMG_6512 (3).jpg

IMG_6518 (1).jpgIMG_6519.jpg

IMG_6521 (1).jpg

IMG_6522 (1).jpg

IMG_6528 (1).jpgIMG_6529 (2).jpg

周邊景點：亞典菓子工場。

IMG_6530 (2).jpgIMG_6533 (1).jpg

Herbelle tea 湖畔茶屋：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路；營業時間：8:00-17:00

Vegan 蔬食餐廳(三合餅鋪)：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路65號2樓；營業時間：10:00-17:00

IMG_6620 (1).jpg

Herbelle Tea 湖畔茶屋Herbelle tea 湖畔茶屋龍潭湖咖啡廳宜蘭新景點龍潭湖茶屋Vegan 蔬食餐廳三合餅鋪宜蘭景觀餐廳
