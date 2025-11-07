宜蘭最新龍潭湖玻璃茶屋【Herbelle Tea 湖畔茶屋】低消80元就可以坐擁湖景第一排/湖光山色盡收眼底/迷霧森...

相傳宜蘭龍潭湖邊新開一間茶屋，以茶飲為主，結合宜蘭在地茶葉。使用最新科技萃取一杯好茶。手沖茶香四溢，讓我們在大自然懷抱品茗一杯好茶， 還能欣賞湖光山色美景，讓喝茶不只是喝茶，而是感受當下的美好，一口茶香、一口甜點，每人低消80元就能坐擁湖景第一排，周邊瀰漫清涼霧氣，彷彿置身人間仙境，讓我們在湖邊散步之餘，又一處可以喝茶休憩好所在。
龍潭湖最新玻璃茶屋-Herbelle Tea 湖畔茶屋，影片分享
湖邊有間茶屋-順著指標走約5分鐘即可到達。
湖畔茶屋擁有大片落地窗，可以欣賞被群山圍繞的湖泊， 讓人輕鬆擁抱湖光山色美景。
每人低消80元就可以坐擁湖景第一排，限時90分鐘。
最新DM，實際DM以店家為主，湖畔茶屋菜單以各種精選的茶品為主，也有咖啡，還有一些蛋糕跟點心可以搭配享用。
使用手沖茶，選用的茶葉形態完整，沖泡過程中能夠充分舒展，釋放出最佳風味，展現茶葉最原始風味和層次 。
泡茶是藝術，萃茶更是科學
使用KLüb設備能快速精準地萃取茶湯，提升效率並保持風味，萃取一杯好茶，萃出回甘韻味。
Herbelle Tea 湖畔茶屋，湖光倒映窗邊，超有度假氛圍。
我們很幸運被安排靠窗第一排，坐在茶屋裡，四周湖光山色，美如仙境，享受超Chill午後時光。
靜靜感受湖畔茶香與美景，享受山的靜謐、風的清甜，超療癒的～
黄金金萱烏龍茶120元，喝起來有茶葉的清香，口中綻放輕盈回甘。
原味起司蛋糕100元，搭配蛋糕相當精緻，一口茶香、一口甜點，享受生活中的小確幸！
在湖畔景色中享用特別愜意。看著水面波光粼粼，整體氛圍超級放鬆～
愈晚愈多人，假日需拿號碼牌等候。
龍潭新景點：迷霧森林，可以穿梭雲霧之中，清涼又消暑。
雲霧繚繞，仙氣飄飄，光影若隱若現，營造出神祕而夢幻的氛圍。
宜蘭最新美拍景點|龍潭湖迷霧森林|仙氣飄飄人間仙境|湖光山色倒影如畫|360度環湖步道|宜蘭必遊景點2025
龍潭湖的美非筆墨能形容，湖光山色倒影如畫，每次來隨天氣不同展現不同的美～
湖光山色、倒影如畫，建議旅遊方式為環湖一圈，步行約1小時。
霧氣一來整個超夢幻，就像進入迷霧森林一樣，拍照氛圍滿分。影片分享
周邊景觀餐廳：白色貨櫃屋餐廳，Herbelle咖啡廳
周邊蔬食餐廳：Vegan 蔬食餐廳（三合餅鋪）
最新DM，實際DM以店家為主，每人低消100元。
周邊景點：亞典菓子工場。
Herbelle tea 湖畔茶屋：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路；營業時間：8:00-17:00
Vegan 蔬食餐廳(三合餅鋪)：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路65號2樓；營業時間：10:00-17:00
