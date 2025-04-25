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台北美食新地標！OUVERT SEOUL超大可頌吸睛，UR LIVING光復店下午茶推薦

2025-04-25 00:10:00 文字：婗媽
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婗媽

婗媽

台北美食新地標！OUVERT SEOUL超大可頌吸睛，UR LIVING光復店下午茶推薦

哈囉大家好，今天婗媽要來跟大家聊聊最近超夯的 韓國超人氣咖啡店OUVERT SEOUL 竟然也來台北開店啦，地點就在 台北光復店 的 UR LIVING 裡面喔，而且他們家的 超大可頌 真的是吸睛度爆表，聽說比臉還要大呢，不只這樣，戶外的座位區更是好拍到不行，趕快跟著婗媽一起來看看吧。

 

有沒有看到首圖那個超誇張的 超大可頌，是不是光看就覺得好療癒啊！這間從韓國紅到翻的 OUVERT SEOUL，現在在 台北光復店 也吃得到囉！想說平日下午應該還好，沒想到連想在室內吹冷氣悠閒一下都要等好幾個小時，生意真的太好了啦。

OUVERTSEOULTAIPEI
台北市大安區光復南路308巷18號
國父紀念館2號出口
Tel：02-2771-5815
OPEN time：8:00-20:00

台北美食新地標！OUVERT SEOUL超大可頌吸睛，UR LIVING光復店下午茶推薦

那天參加完活動剛好有點空檔，就想說來 UR LIVING 光復店 的 OUVERT SEOUL 朝聖一下。這邊總共有三層樓，二樓跟三樓是 PAZZO 服飾，逛累了還可以到樓下吃個甜點，而且從陽台還可以遠眺 台北101 耶，可以邊逛街邊等位吃好料，感覺超棒！

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結果就在那邊拍照的時候，認識了一個也超愛拍美食的妹子，她說她要等到六點才有位子，剛好我的號碼快到了，就邀請她一起入座啦。

台北美食新地標！OUVERT SEOUL超大可頌吸睛，UR LIVING光復店下午茶推薦他們家的外帶杯也蠻有設計感的，店裡面也有賣一些周邊商品喔。然後可以看到烤箱一直忙著出爐，感覺生意真的很好。 超大可頌 外帶還有專門的盒子跟袋子裝喔。

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他們家的外帶杯也蠻有設計感的，店裡面也有賣一些周邊商品喔。然後可以看到烤箱一直忙著出爐，感覺生意真的很好。 超大可頌 外帶還有專門的盒子跟袋子裝喔。

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接著來分享一下我們點了什麼好料

NT.299：PAZZOｘOUVERT SEOUL

奶油冰淇淋可頌盤聯名款】可加購聯名袋

這個是 NT.299 的「 PAZZO ｘ OUVERT SEOUL 奶油冰淇淋可頌盤聯名款 」，還可以加購聯名袋子。裡面有冰淇淋、香濃鮮奶油、香蕉跟可頌，這個搭配真的好好吃喔！可頌吃起來是比較厚實有嚼勁的，切開酥酥香香的，沾點奶油跟冰淇淋一起吃，我一個人就可以輕鬆解決掉！

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飲料我點的是拿鐵咖啡 NT.140，也可以補差價換點其他的，朋友點的 淺焙馥芮白 NT.140 不只看起來漂亮，喝起來也很順口！而且在 10/18 前聯名款只要 299 元（原價 360 元），雖然很多人都說這是網美咖啡廳，但是餐點一點都不馬虎耶，下次有經過還會想再來！

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另外一個吸睛的就是 NT.780 的「 大可頌組合 」，裡面有一隻 38 公分的 超大可頌、Baby 可頌跟一杯拿鐵。聽說大小可頌的口感差不多，因為我肚子已經飽了就沒吃，但是摸起來真的很酥！ 超級感謝那位可愛的妹子特別買了超大可頌讓我拍照！

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台北美食新地標！OUVERT SEOUL超大可頌吸睛，UR LIVING光復店下午茶推薦最後附上一張大小可頌的對照圖， OUVERT SEOUL 最厲害的賣點果然就是這個比臉還大的 超大可頌，很多人都會特地買來拍照打卡，也有不少人選擇外帶，怕買不到的話，聽說劃位的時候可以先預訂起來喔！
 

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#OUVERTSEOULTAIPEI
台北市大安區光復南路308巷18號
國父紀念館2號出口
Tel：02-2771-5815
OPEN time：8:00-20:00

#喜歡我的咖啡杯

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OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

phone02-27715815
place台北市大安區光復南路308巷18號1樓
2.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
2.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
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