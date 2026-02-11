全台限量！Cheers氣泡水推「貓之日」限定包裝，拼出超療癒貓咪姿態，再抽太空艙跳台。

Cheers氣泡水推出2/22貓之日限定包裝，原味與水蜜桃款拼出萌貓姿態。玩美圖秀秀濾鏡，再抽客製化貓咪照片氣泡水與跳台。

台灣正式邁入「貓派主流」時代，根據統計，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，甚至超過14歲以下的孩童人數，創下歷史新高。這股不可忽視的「萌經濟」正席捲全台，隨著2月22日「貓之日」即將到來，各大通路紛紛祭出貓咪主題商品。身為台灣氣泡水市佔龍頭的泰山Cheers氣泡水，今年也首度加入這場寵物盛宴，推出期間限定的「貓咪版」包裝。不只包裝吸睛，更結合趣味濾鏡活動，讓貓奴們有機會將自家主子的萌樣直接印在氣泡水瓶身上，打造全台唯一的專屬紀念。

▲Cheers水蜜桃氣泡水推出萌貓包裝，瓶身經翻轉可拼湊出貓咪優美姿態。圖／泰山提供；窩客島整理



Cheers氣泡水翻轉設計：兩瓶就能拼出一隻貓

這次推出的貓咪限定版，特別鎖定Cheers旗下最具人氣的「原味」與「水蜜桃」兩款口味。設計上大玩創意，透過療癒系的貓咪插畫與瓶身弧度結合。最讓消費者驚喜的是，這些瓶身不只是單獨好看，透過兩瓶或三瓶的組合翻轉，就能拼湊出完整的貓咪伸懶腰、蹲坐等不同姿態。讓日常的補水過程增加許多蒐集與拼圖的樂趣，隨手一拍都是質感生活美照。

水蜜桃香與礦泉氣泡：無負擔的療癒口感

除了外型精緻，內容物依舊維持高品質水準。原味氣泡水取自中央山脈的優質水源，以香檳般綿密的氣泡感著稱，無糖無熱量，是許多人解渴的首選。而限定的水蜜桃口味，則選用來自地中海沿岸的水蜜桃濃縮汁，帶出自然明亮的果香，且堅持不添加砂糖與代糖，讓愛貓族在享受療癒視覺的同時，也能品嚐到輕盈無負擔的口感。

▲Cheers原味氣泡水貓咪版於2月中下旬在超商上市，並推出限時折扣。圖／泰山提供；窩客島整理

曬貓換好禮：美圖秀秀濾鏡助你製作「客製化瓶」

為了增加與消費者的互動，Cheers氣泡水自2月13日起於官方粉絲團展開首波活動。更重頭戲的第二波則自2月22日開跑，泰山與知名修圖軟體「美圖秀秀」合作，推出限時的「Cheers貓之日專屬濾鏡」。貓奴們只要拍下與主子的合照，上傳至社群平台參加抽獎，就有機會獲得「客製照片氣泡水」，將自家貓咪印上瓶身向全世界炫耀。此外，獎項更包含市價超過7000元的「雲頂太空艙貓咪跳台」與「貓窩凳」，誠意十足。

限時優惠資訊：網購通路與超商陸續上市

想入手這系列限定商品的讀者，即日起可於「泰山購物網」搶先購買。此外，momo購物網也同步推出限時回饋，3月31日前消費滿500元完成登記可獲得MO幣。對於習慣在超商消費的民眾，貓咪限定款將於2月中下旬在7-Eleven與全家便利商店陸續上架，並享有原味氣泡水第2件6折的超殺優惠。喜愛貓咪的朋友們，不妨趁這波熱潮，把最療癒的氣泡水帶回家。

▲泰山搶攻萌經濟，因應2月22日貓之日推出多款貓咪插畫限定包裝氣泡水。圖／泰山提供；窩客島整理



Cheers 貓之日致敬喵喵時刻

活動時間：

第一波抽獎：2026年2月13日起 。

第二波濾鏡抽獎：2026年2月22日起至3月20日 23:59 截止 。

超商通路優惠：即日起至2026年3月3日 。

活動內容：

第一波活動： 於 Cheers FB 官方粉絲團觀看影片，即有機會抽中貓咪包裝氣泡水 。

第二波活動： 購買 Cheers 任一產品並保留發票，使用美圖秀秀專屬濾鏡拍下貓咪合照並上傳 FB/IG 指定貼文，即可參加抽獎 。

活動獎項： 包含「Cheers 原味客製照片氣泡水 5 箱」共 10 名、市價 7800 元的「雲頂太空艙貓咪跳台」2 名及「貓窩凳」2 名 。

通路優惠：