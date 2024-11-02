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這裡的故事，從兩位女孩的創業夢想開始，以一座山中的小小咖啡館起步，孵化了許多台灣的文創品牌，桐花村、緩慢、心之芳庭、尋路民宿等等，甚至將足跡延伸至日本北海道。位在台中新社深山的薰衣草森林，在台灣算是老字號的景點，走過十數年的歲月，薰衣草森林依然如新，持續進化，為遊人帶來自然與生活的全新感受。

隱密在台中新社深山的薰衣草森林，儘管從台中市區開車來需要一小時車程，卻彷彿一場回歸自然的心靈之旅。這次帶著孩子一同來到薰衣草森林，參加園區的森林美學料理（親子課程），穿過一片片香草園及花田，在大自然裡烘焙，周圍是搖曳的火焰雞冠花和幽靜的樹林，讓人徹底放鬆

-台灣原創角色 #阿尼斯特 超萌出沒在森林中，展期活動到2025/3-

#薰衣草森林（台中新社店）

■ 地址：426台中市新社區中興街20號

■ 官方連結：>森旅人官方公告網站< >官方粉絲團<

■ 營業時間：平日 10:30-18:30 ；假日 10:00-18:30

■ 票價：現場票價200元（可折抵園區消費 100 元），12歲以下孩童免票

→ NT$188 優惠電子票價（立即開票） Trip.com

\ 森林美感課程 /

＃超巨大版「阿尼斯特」出沒在森林中

▲因應萬聖節南瓜季節，推出的南瓜冰淇淋，真的好好吃啊！口感綿密，南瓜的味道不會太濃郁但卻很順口

【薰衣草森林橘橘季：尋找阿尼斯特】 時間：2024/10/24~2025/3/2

地點：薰衣草森林台中新社店、新竹尖石店

台灣原創角色 『阿尼斯特』，萌萌的橘色阿尼十分療癒，整個園區都可以看到他的身影，還有好幾個巨大版本的阿尼隱身在森林中，實在太可愛了！現在園區也有指定活動，找出躲起來的阿尼斯特便能兌換森林小禮，很適合帶小孩來園區散步尋覓。

圖片來源：尋路 風格民宿

▲私心覺得這次『尋路風格民宿』推出的阿尼斯特主題房超級可愛！重點是還引入太空艙露營車的概念，這個組合實在太逼人！

＃薰衣草森林-隱匿在新社深山的園區

圖片來源：薰衣草森林

▲ 畢竟是在深山的園區中，蚊蟲較多要記得噴防蚊液喔

▲ 香草市集

我自己是覺得園區不算是大，帶著推車步行也算是方便（除了上坡之外），重點是園區內四季皆能賞花的花田，每個季節都有不同的花種驚喜，夏季也有螢火蟲步道可以帶著孩子們來欣賞。整個園區走完一圈大概1個小時，最後再到森林咖啡廳用餐，品嚐美食之外也能欣賞山區景色。

▲ 群山「火焰雞冠花」，艷紅的花朵宛如日本掃帚草，沿著山坡種植，再加上黃色的雞冠花點綴，紅黃交錯的景色實在迷人！

＃森旅人-小小主廚的森林料理

▍小小主廚的森林料理-秋日鹹派

課程時間：14:00-16:00

課程內容：秋日香草採集+秋日鹹派製作＋繪本時光迷你森之花束製作

套票內容：小小主廚的森林料理材料組乙份（含專業指導教學）+薰衣草森林香草茶品嚐 +當日免費入園

適合對象：3-10歲兒童（需大人陪同，課程材料提供一人份）

→ 課程資訊：https://forester.welcometw.com/tour/Ldjq

➊ 園區香草採集

對於大自然的各式香草，真的是充滿熱愛，這次報名的課程，雖然是為了孩子們報名，但其實是我自己想一賭香草園及烘焙所的風采，一到園區報到處，老師便發送編織小提籃及剪刀給孩子們，一一介紹香草園中的各式香料，薄荷、迷迭香、薰衣草、百里香、甜橘、馬鞭草…等，從搓揉聞香氣開始，帶著大家尋覓自己命定的香草，介紹完畢後，老師讓我們剪了一些香草放在提籃中，這些沒有噴灑農藥的香草，等等就直接放入製作的鹹派中。

➋ 秋日鹹派製作

烹飪的地點在『森林植研所』，真的是把露營美學發揮到極致，搭配在山林裡的花田景色，這個上課場域美到不可思議！老師就這樣帶著孩子們前往烘焙桌，準備開始今日的親子烘焙課程

其實每一季的課程都會變化，但不變的是，會使用當季食材衍生的烘焙料理，隨著秋季到來，我們採集園區新鮮香草搗成香料，置入老師已經準備好的鹹派餅皮，製作美味的秋日鹹派。光是在翻炒蘑菇的過程，那個逼人的香氣就已經讓孩子們飢腸轆轆

▲ 每一個組別會分配到各個材料的製作，最後混合再一起台中中親，每個孩子就有自己的一個專屬鹹派

➌ 繪本時光＆迷你森之花束製作

在等待烘焙的過程，老師會帶到座位區分享繪本故事，背景就是群山的花圃，實在太舒適了！最後隨著繪本的結束，老師會帶著大家採集現場的雞冠花，製作一個個迷你花束，有夠可愛

『最好吃的餐點，就是自己用心製作的料理』這句話在這裡完美印證（笑）。可能是等待的期間不時飄來陣陣香氣，烘烤完成後，每個孩子狼吞虎咽，瞬間就完食，實在太好吃了！整體而言，原本覺得費用好像有點偏高，但實際體驗完之後，能夠在這麼完善及優美的環境上課，可以感受到園區花了很多心力在維護園區的完整度，對於孩子們來說，實際體驗到各式香草的知識及味道，並且自己進行烹飪，當然，我們非常幸運的碰上了阿尼斯特的展期，孩子們還在園區玩了許久不願離去呢！

\ 森林美感課程 /

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