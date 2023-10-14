前幾年非常熱門景點之一自強號車廂土地公廟

為什麼用第一代電氣化自強號「英國貴婦」（EMU100型）車廂供奉土地公呢？

那是因為台鐵在桃園楊梅的富岡基地，因為興建基地時，把土地公神像移走，台鐵允諾會原地供奉，但是因為不能用公款建廟，因此台鐵以火車車廂文創的方式，改造成土地公廟，也成為全台第一座車廂土地公廟。

台鐵富岡基地

這次來此對我而言有另一個含意

每次在台博鐵道部導覽時都會說到，台灣鐵道維修從最早領清時期西元1885年的台北機器局，日治時期西元1900年原地改為的台北工場，之後在日治昭和10年（西元1935年）搬至現台北市民大道五段，並自戰後時期更名為「臺北機廠」，此後長期為臺鐵主要的車輛維修及改裝基地。在西元2012年，臺北機廠遷至楊梅富岡車輛基地。這是台灣鐵道維修工廠的搬遷歷史，今天終於來到富岡車輛基地，真是有另一種不同體會，當然比較遺憾的是廠區不能參觀，不過能拜訪車廂土地公也是不錯的旅遊體驗。

土地公就擺設在車廂的中間

來此非常簡單，搭台鐵西部縱貫線，在新富車站下車，出站左轉沿公路往北走，大概不用十分鐘就見到7-11，就可以見到指示牌，左轉走下去碰到富岡基地的大門，往旁邊走過車行地下道就抵達。

車廂兩側還保留自強號的座椅

聽說未來臺鐵富岡車輛基地將成立文化園區，希望能像台北機廠一樣，成為國家鐵道博物館園區，就可以藉由這些廠房建築機具保存，讓後代子孫更能清楚知道台灣鐵道的發展史。

我在自強號車廂土地公廟複習台灣鐵道的發展歷史

旅遊日期：2023 09 24 黑皮的天空 2023 10 14

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全臺最大火車維修醫院 臺鐵富岡車輛基地 - 今周刊 (businesstoday.com.tw)

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