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屏東燈節2025勝利星村燈區｜奇幻「流星花園」花燈與光影超浪漫

2025燈會攻略 2025春節福袋
2025-01-24 21:33:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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屏東燈節勝利星村燈區全新亮相，今年以「流星花園」為主題

將花藝與光影完美結合，打造出一座讓人流連忘返的奇幻花園

透過在地花材與植物的精心妝點，讓整個園區充滿自然與藝術的魅力，瞬間化身浪漫的打卡天堂

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走進勝利星村，你會發現每個角落都充滿了用心

這次的燈區主打「流星花園」主題，不僅有浪漫的花藝燈組

還結合了光環境裝置，把整個園區變成一幅繽紛的光影畫作

特別的是，設計團隊還運用了屏東在地的花材與植物來妝點園區，讓整個花園散發出天然的生機和溫度

而且園區內的燈光可是經過精心設計的，像是流星雨般的燈光效果

搭配花藝的多層次美感，走進去宛如踏入童話世界一樣，超適合拍美照

亮燈時間：2025/1/11（六）～2/16（日）17:30-22:00

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屏東燈節怎能少了屏東哥！今年的屏東哥公仔化身「流星花園守護者」

各種逗趣造型藏在燈區的各個角落，有的擺出搞笑姿勢，還有特別設計的互動裝置等你解鎖

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屏東勝利星村創意生活園區，這座讓人穿越時光的歷史地標，

不僅是全臺灣規模最大、數量最多且保存最完整的日式軍官宿舍建築群，更是日治時期至戰後初期的文化縮影

如今它以「台灣新式眷村文化與生活風格體驗基地」之姿重新出發，成為結合歷史、人文與藝術的打卡熱點

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南國之夜()

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繁花築牆

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園中園

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這座超大時鐘以流星和花園為靈感

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夢回舊時光

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流星綻放

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葉影微光

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花間漫步

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繁花秘境&花飛蝶舞

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這次的【2025屏東燈節】真的誠意滿滿

尤其是勝利星村的「流星花園」燈區，光是花燈設計和在地花材結合這點就好用心

如果你也愛拍照、愛浪漫，這個地方一定要列入你的新年必訪清單

快揪朋友、家人一起來感受這場光與花的奇幻之旅吧

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