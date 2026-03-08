鳥取吉岡溫泉散策懶人包！千年美肌秘湯，精選7大必訪景點。

離鳥取車站僅需 20 分鐘車程的吉岡溫泉，這裡擁有流傳千年的美肌秘湯傳說，本文精選 7 大必訪泡湯、住宿與美食景點。

座落於靜謐山谷間的鳥取市吉岡溫泉，擁有著極具傳奇色彩的千年歷史。相傳曾有長者為祈求治癒女兒臉上的惡瘡，在藥師如來託夢指引下挖掘出這處溫泉，洗滌後不僅痊癒更重現亮麗容貌，因而獲得「療癒美肌秘湯」的美譽。這座保留了濃厚昭和復古風情的靜謐小鎮，目前匯聚了 10 家傳統旅館、公共浴場與免費足湯。對於即將展開日本長途旅居、或是與伴侶尋求放鬆遠離城市喧囂的旅客而言，這裡極簡純粹的生活步調與充滿人情味的街道，絕對是洗滌身心疲憊的完美停靠站。

千年美肌源泉處，寵物友善一之湯

來到吉岡溫泉街的中央地帶，首先映入眼簾的便是宛如噴泉般不斷湧出泉水的「株湯地標」，這裡正是傳說中千年美肌秘湯的最早發源地。鄰近的公共日歸溫泉設施「吉岡溫泉會館一之湯」，以高達 51.3 度的 100% 天然源泉掛流聞名，完全不加水且不加熱的純淨泉質，泡完後肌膚呈現極致的滑順透亮。館內除了設有寬敞的室內外浴池與無障礙家庭包場風呂，最特別的便是首創需提前預約的「狗仔溫泉」寵物專屬泡湯池。大人僅需 700 日圓的親民入場費，便能讓旅客與毛小孩共同享受這份千年傳說的極致呵護。

三間客房湯菜花，玉石足浴享美肌

在住宿選擇上，極度推薦隱密且溫馨的日式老宅旅館「摘草之宿 湯菜花」。全館僅規劃 3 間寬敞的傳統榻榻米客房，每日限量接待 2 組旅客，營造出極簡且不受打擾的私密空間。旅客能以親民的價格，免預約直接包場享受源泉掛流的私人美肌湯屋。漫步於溫泉街道上，還能發現深受在地人與觀光客喜愛的「天然足浴溫泉葦湯」。這座免費開放的戶外足湯，底部特別鋪設了圓潤的玉石，旅客可以在浸泡富含礦物質的溫泉時，一邊踩踏石頭進行足底穴道按摩，達到雙重的放鬆與美肌效果。



昭和古宅品咖啡，天然酵母純麵包

泡完舒適的溫泉後，溫泉街上的特色餐飲同樣不容錯過。位於一之湯正對面的「Parlor 株湯」，是一間由 1927 年昭和初期古民家改建而成的質感老宅咖啡廳。店內招牌的咖啡採用自家烘焙的曼特寧公豆，並以當地溫泉水進行精緻處理，大幅降低酸味並帶出深邃醇厚的微苦層次。而隱身於童話風小屋內的「樂童麵包工房」，則堅持使用天然樂健寺酵母與蘋果、紅蘿蔔等天然食材，在不添加雞蛋、牛奶與化學調味料的嚴格標準下，烘焙出紮實飽滿的胡桃麵包與外酥內Ｑ的鹽味法國麵包，每一口皆是純粹的天然麥香。

專業焙煎濃豆香，懷舊溫泉散策行

對於咖啡重度愛好者，溫泉街上的「Affectionate 珈琲 吉岡本店」絕對是必訪的專業據點。這間結合咖啡豆焙煎與販售的專門店，靈活運用直火式與半熱風式兩種烘豆機，精準展現出各款咖啡豆的獨特個性。除了提供現場細心手沖的精緻單品咖啡，亦有高質感的烘焙豆批發販售，吸引了許多在地居民專程前來採購。這座距離鳥取市區不遠的懷舊溫泉町，雖然規模不大，卻蘊含了細膩的服務、復古的風情與純粹的美食。來到鳥取旅遊，不妨安排一日時光，在此放慢腳步，盡情享受這份療癒身心的溫泉散策之旅。

