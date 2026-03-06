鳥取吉岡溫泉摘草之宿！僅3間房溫馨老宅，免預約包場千年美肌湯。

鳥取縣吉岡溫泉町的「摘草之宿 湯菜花」，是一間僅有 3 間客房的溫馨日式老宅旅館。主打每日僅接待 2 組旅客，並提供免預約的源泉掛流私人包場風呂。

座落於鳥取市擁有千年歷史的吉岡溫泉區內，「摘草之宿 湯菜花」是一間充滿濃厚人情味的小型傳統日式旅館。目前由老闆娘田中女士獨自一人悉心打理，憑藉著極具親和力的服務與靜謐的空間氛圍，深受許多喜愛深度旅遊的觀光客推崇。旅館最大的特色在於全館僅規劃了 3 間傳統榻榻米客房，且每日限量僅接待 2 組旅客入住。這種極低密度的住宿環境，搭配散發著檜木清香的 100% 天然放流式溫泉，讓旅客能以極度平易近人的價格，享受免預約直接包場泡湯的奢華體驗，感受鳥取獨有的純粹與慢活步調。

僅有三間客房數，溫馨簡約日式風

走進這棟充滿歲月痕跡的日式老宅，沒有過度繁複的華麗裝潢，取而代之的是極具質感的簡約風格與溫潤的木質調空間。館內精心規劃的 3 間傳統榻榻米客房，空間極為寬敞舒適，每間房皆能輕鬆容納 3 至 4 位旅客入住。房內的佈置保留了日本傳統民居的純粹與寧靜，視覺上呈現出乾淨俐落的極簡美學，讓人一踏入便能瞬間卸下旅途的疲憊。這種不造作的溫馨氛圍，特別適合喜愛純粹生活美學的旅客，在此享受一段遠離城市喧囂的靜謐時光。

千年古湯美肌泉，免預約直接包場

來到吉岡溫泉，絕對不能錯過被譽為擁有美肌功效的千年傳說古湯。湯菜花館內設有散發著濃郁檜木清香的專屬風呂，並堅持採用 100% 天然的源泉掛流方式，確保泉質的純淨與絕佳的保溫效果。由於旅館每日僅接待 2 組客人，旅客幾乎無須與他人共用設施，更不需經過繁瑣的預約程序，便能輕鬆享受猶如私人湯屋般的包場體驗。在冷冽的季節裡，將身心完全浸泡於溫暖滑潤的天然溫泉中，絕對是整趟住宿行程中最值回票價的頂級享受。

老闆娘一人打理，平價住宿高性價

這間充滿人情味的溫馨旅館，從客房接待、溫泉維護到餐飲服務，全數由現任經營者田中女士一人親力親為地悉心打理。儘管營運規模精緻小巧，但其提供的住宿品質卻絲毫不打折扣。在收費標準上，更是展現了極高的性價比。以單純住宿方案為例，平日每人僅需 6650 日圓，而週末假日亦維持在 7150 日圓的親民價格。這種以人頭計算的平實定價策略，不僅大幅減輕了旅費負擔，更讓旅客能將預算靈活運用於鳥取當地的美食與觀光行程之中。

附設溫馨咖啡廳，手作司康配咖啡

旅館在住宿方案上主要採行「一泊一朝」的模式，也就是提供住宿與隔日精緻早餐的服務。早晨的用餐地點安排於緊鄰旅館的專屬附設空間「カフェ CreamTea」，旅客能在此悠閒品嚐由老闆娘親手烘焙的手工司康麵包，搭配一杯香醇的職人咖啡，開啟活力充沛的一天。值得注意的是，這間咖啡廳雖然也有對外接待散客，但因由老闆娘獨自營運，營業時間較具彈性。目前田中女士也正在尋找有志傳承這份溫暖的接班人，期望能將這份獨特的日式老宅人情味永續經營下去。