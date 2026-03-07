鳥取鹿野城下町散策起點！童里夢免費租借單車，必買和紙伴手禮。

來到鳥取市著名的鹿野城跡公園，絕對不能錯過鄰近的「鹿野往來交流館童里夢」。提供極為便利的免費自行車租借服務，讓旅客輕鬆暢遊歷史街道。

位於鳥取縣鳥取市的鹿野城下町地區，保留了濃厚的日本傳統歷史風情。而座落於此的「鹿野往來交流館童里夢」，正是統整在地觀光資源與推廣傳統文化的重要樞紐。館內除了展示鹿野地區悠久的歷史軌跡，更結合了在地特產販售、手工藝品展示與輕食咖啡休憩空間。對於喜愛深度旅遊的觀光客而言，這裡不僅是選購特色伴手禮的絕佳去處，其提供的免費自行車租借服務，更能讓旅客以最愜意的步調，深入探索這座充滿故事的古老城鎮，絕對是安排鳥取行程時不容錯過的重要站點。

鹿野城下町觀光站，交通便利好抵達

鹿野往來交流館童里夢的交通方式相當多元便利。若選擇自行駕車，從 JR 鳥取站出發大約僅需 40 分鐘的車程即可抵達。對於依賴大眾運輸的自由行旅客，則可搭乘 JR 西日本山陰本線至「濱村站」下車，接著轉乘日之丸巴士的白兔海岸線，於「立町」巴士站下車後，只需悠閒步行約 5 分鐘便能看見這座充滿歷史韻味的觀光交流館。無論是專程前來欣賞絕美夜櫻，或是安排一趟知性的城下町散策，這裡都是極為理想的完美行程起點。

免費租借自行車輛，輕鬆暢遊古街道

為了讓前來造訪的旅客能更深入體驗在地風光，館方特別貼心提供了多達 7 輛的免費自行車租借服務。有別於徒步走馬看花，騎乘自行車穿梭於鹿野城下町的古色古香街道中，不僅能大幅節省體力與時間，更能以另一種獨特且愜意的視角，細細品味這座擁有數百年歷史的靜謐小鎮。旅客可以迎著微風，自由探索隱藏在巷弄間的傳統日式建築與歷史遺跡，感受有別於大城市喧囂的寧靜與純樸，是體驗鳥取在地生活步調的最佳方式。

輕食咖啡休憩空間，在地特產伴手禮

館內除了提供豐富的觀光資訊，更精心規劃了舒適的輕食咖啡休憩區。只需花費 350 日圓，便能享用熱咖啡、美式咖啡、紅茶或是柳橙汁等飲品，更有包含香草、巧克力綜合、抹茶及季節限定口味的美味霜淇淋可供選擇。在稍作休息後，旅客還能前往土產販售區盡情選購。這裡不僅網羅了鳥取市西地區包含青谷、氣高與鹿野的在地特產，更展售了著名的青谷町特產「因州和紙」，以及眾多與城堡、歷史武將相關的精美紀念品，絕對能滿足旅客的購物需求。

鹿野妖精逗趣可愛，手工陶土守護神

在鹿野往來交流館童里夢與周邊的景點中，旅客還會驚喜地發現一種名為「ウマモナド」的獨特小人偶。這些由當地居民發揮創意，以素燒陶土純手工捏製而成的可愛作品，被賦予了鹿野妖精的生動形象。它們被錯落有致地放置在神社、公園周邊以及城下町的各個角落，宛如一群默默守護著這座古老城堡與絢爛櫻花的森林小精靈。這些造型逗趣且充滿童心的手工陶土藝品，不僅為莊嚴的歷史城鎮增添了幾分活潑氣息，更成為旅客爭相拍照打卡的另類焦點。

鳥取市 鹿野往來交流館 童里夢

地址：鳥取市鹿野町鹿野1353

電話：0857-38-0030

時間：9:00～17:00

