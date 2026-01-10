全家草莓三明治來了！日本超商必買推薦、16款草莓甜點一次看。

日本超商草莓甜點控必看！日本全家推出冬季限定「白色草莓季」，集結 16 款草莓甜點與話題草莓三明治，成為台灣旅客日本自由行必買清單。

每到冬季，日本便利商店的草莓甜點總能掀起一波朝聖熱潮。日本全家便利商店 FamilyMart 宣布，將於即日起在全日本門市，推出冬季限定企劃「ファミマ的白色草莓季」，集結多達 16 款以草莓為主題的甜點、麵包、冰品與飲品。此次企劃以煉乳、牛奶、鮮奶油與白巧克力等「白色系食材」為主軸，重新詮釋冬季草莓的酸甜魅力，成為台灣旅客冬天前往日本不可錯過的便利商店甜點行程之一。



▲日本全家冬季限定「白色草莓季」正式登場，16 款草莓甜點齊發，成為日本超商必買話題美食（株式会社ファミリーマート 提供）

▲日本便利商店草莓季再掀熱潮，全家白色草莓甜點集結開賣，台灣旅客日本自由行必收（株式会社ファミリーマート 提供）

日本超商再進化！全家「白色草莓季」成冬季新焦點

自 2021 年推出以來，日本全家的「草莓季」已成為每年冬季的人氣固定活動。邁入第六年的 2026 年，對於喜愛日本便利商店美食的台灣旅客而言，只要走進街角全家，就能一次品嚐日本冬季最流行的草莓甜點。本次「白色草莓祭」共推出 16 款商品，其中甜點系列包含「草莓奶油捲」、「草莓蒙布朗」、「草莓泡芙」與「草莓可麗餅」，透過白色餅皮、白巧克力與奶香基底，突顯草莓果香層次。



▲日本全家草莓甜點一次看，草莓年輪蛋糕、費南雪到草莓牛奶通通有，超商甜點控必吃（株式会社ファミリーマート 提供）

▲日本全家草莓季邁入第六年，白色系草莓甜點全面升級，冬季日本超商甜點焦點之一（株式会社ファミリーマート 提供）

烘焙點心如「草莓年輪蛋糕」與「草莓費南雪」，則結合白巧克力外層，口感更顯溫潤。麵包類推出「草莓牛奶菠蘿」與「草莓奶油甜甜圈」，冰品則有人氣牧場系列「草莓冰淇淋」。飲品「草莓牛奶」主打大顆果肉搭配濃郁牛奶，更有期間限定「草莓奶油三明治」（1 月 13 日開賣）等，去日本可別錯過這些草莓甜點。



▲草莓冰淇淋、草莓牛奶與期間限定草莓奶油三明治，日本超商冬季必買清單再更新（株式会社ファミリーマート 提供）

隨著日本自由行熱度持續升溫，便利商店已成為台灣旅客體驗日本日常文化的重要一站。日本全家推出的「白色草莓祭」不僅集結冬季草莓精華，更以平實價格就能品嚐多款限定甜點，讓旅途中多一份甜蜜驚喜。無論是東京、大阪或地方城市，只要看到全家招牌，就能輕鬆展開一場草莓甜點巡禮，成為今年冬天台灣旅客赴日不可錯過的限定美食話題。



▲日本自由行必逛行程推薦，全家白色草莓季讓便利商店也能成為甜點巡禮一站（株式会社ファミリーマート 提供）

販售時間：即日起；草莓奶油三明治 1 月 13 日開賣

販售地點：全日本全家門市皆有販售

