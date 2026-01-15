> 美食 > LAWSON草莓大爆發！19款草莓甜點登場，草莓牛奶塔派、顆粒冰淇淋通通有。

LAWSON草莓大爆發！19款草莓甜點登場，草莓牛奶塔派、顆粒冰淇淋通通有。

tiger Walker 玩樂季草莓LAWSON便利商店日本
2026-01-15 14:56
為迎接日本1/15的草莓日，LAWSON推出好多草莓甜點，紅咚咚的草莓讓人好想咬一口，快把握草莓季的好滋味吧。

日本LAWSON便利商店也加入草莓大戰，為了迎接1月15日的「草莓日」，推出總共19款草莓系列商品，從甜點、飲料、冰淇淋到零食通通染上粉紅色，草莓控們準備好荷包了嗎?

Uchi Café主打甜點

草莓牛奶塔派

Uchi Café草莓牛奶塔派塔皮裡混入淡淡的草莓香氣，和卡士達一起烘烤出香酥的基底，上面堆疊著草莓牛奶鮮奶油、普通鮮奶油，還有冷凍乾燥草莓脆片做裝飾，光看就覺得粉嫩可愛。當你一口咬下去吃到中間時，裡面藏著的草莓果肉醬會突然爆漿流出來！那種驚喜感加上酸甜的草莓醬，整個塔派的層次立刻豐富起來，從酥脆塔皮到綿密鮮奶油再到酸甜果醬，每一層都有不同享受。

▲塔皮裡混入淡淡的草莓香氣，和卡士達一起烘烤出香酥的基底，上面堆疊著草莓牛奶鮮奶油、普通鮮奶油，還有冷凍乾燥草莓脆片做裝飾，光看就覺得粉嫩可愛。

草莓起司蛋糕可麗餅

Uchi Café草莓起司蛋糕可麗餅的內餡超級奢華！使用北海道產鮮奶油製成的卡士達鮮奶油當基底，加入帶有草莓果肉的草莓醬，還有一整塊烤起司蛋糕，及半顆切開的新鮮草莓。四種元素在嘴裡交織，這種豪華程度根本就是便利商店甜點的巔峰之作！

▲內餡使用北海道鮮奶油製成的卡士達鮮奶油當基底，加入帶果肉的草莓醬，還有一整塊烤起司蛋糕及新鮮草莓。

雙層草莓瑞士捲

LAWSON的人氣商品Uchi Café頂級瑞士捲也推出草莓版本了！濕潤綿密的草莓海綿蛋糕捲著兩種不同的奶油，一層是帶有草莓香氣的輕盈奶油，另一層是清爽甜味的草莓鮮奶油。這款瑞士捲最厲害的地方在於蛋糕體和奶油的比例拿捏得剛剛好，而且入口後會在嘴裡慢慢融化，那種「とろける(融化)」的口感真的會讓人幸福到閉上眼睛。草莓的香氣不會太濃，而是淡淡地瀰漫在整個蛋糕裡，非常優雅。

▲濕潤綿密的草莓海綿蛋糕捲著兩種不同的奶油，一層是帶有草莓香氣的輕盈奶油，另一層是清爽甜味的草莓鮮奶油。

雙重草莓甜筒冰淇淋

冬天在暖氣房裡吃冰淇淋是日本人的日常享受，「雙重草莓甜筒冰淇淋」絕對要試試！這支甜筒結合兩種草莓冰淇淋，一種是帶有草莓果肉顆粒的，吃起來有「粒粒」的口感，咬到果肉時還會有小小的酸甜爆發；這種變化讓整支冰淇淋吃起來完全不無聊。

▲結合兩種草莓冰淇淋，一種是帶有草莓果肉顆粒的，另一種是滑順綿密的草莓牛奶冰淇淋，奶香濃郁。

Strawberry Mania聯名飲料

LAWSON這次跟築地發跡的草莓甜點專門店「Strawberry Mania」合作，推出兩款草莓牛奶飲料，方便隨時來一瓶。 
Strawberry Mania溺在果肉裡的草莓牛奶」光名字就很狂！打開瓶子會看到滿滿的草莓果肉沉在底部，喝之前要搖一搖讓果肉均勻分布。喝起來真的可以感受到大量草莓果肉在嘴裡，那種「溺在果肉裡」的形容一點也不誇張，每一口都能咬到果肉的酸甜口感，不只是「喝草莓味道的牛奶，而是真的在吃草莓！
另一款「Strawberry Mania草莓牛奶」走的是經典路線，強調草莓的酸甜和牛奶的醇厚完美平衡。這款比較偏向傳統草莓牛奶的味道，但Strawberry Mania用他們專業的調配技術，讓草莓和牛奶的比例達到最理想的狀態，喝起來順口不膩，草莓香氣明顯但不會蓋過牛奶的風味。適合喜歡傳統草莓牛奶味道、不想要太多果肉口感的人。

▲LAWSON這次跟築地的草莓甜點專門店「Strawberry Mania」合作，推出兩款草莓牛奶飲料。

除了上面介紹的主打商品，這次還有零食類、其他飲料等共19款商品會陸續上架。從餅乾、糖果到各種草莓口味的小點心，基本上想得到的草莓商品形式LAWSON都準備了，草莓控快衝！


日本草莓季展開

