迪士尼商店ＸGODIVA首度聯名原創巧克力，巧克力師傅米奇造型情人節系列陸續開賣。

迪士尼迷有福了～第一次和GODIVA合作推出各種巧克力禮盒歡慶情人節，米奇米妮、維尼、史迪奇、聖誕夜驚魂、瑪麗貓通通都登場了。

迪士尼商店和比利時頂級巧克力品牌GODIVA攜手打造2026年情人節限定系列，雙方首次推出共同研發原創巧克力，裝在印有巧克力師傅米奇圖案的藍金色豪華禮盒裡，超級澎湃。除了巧克力，還有巧克力色的小熊維尼和史迪奇抱著板巧的可愛玩偶、《貓兒歷險記》瑪莉貓主題糖果，以及《聖誕夜驚魂》系列等，選擇多到讓人不知道該買哪個好！

主打商品：巧克力師傅米奇豪華禮盒

「Grand Place 23顆裝」是這次最豪華的組合，藍色和金色的配色看起來超級高級，盒蓋上印著穿著巧克力師傅服裝的米奇，手裡還拿著攪拌器，專業又可愛。打開禮盒，裡面有迪士尼商店獨家的原創巧克力，也有GODIVA的人氣經典款，總共23顆巧克力排列得整整齊齊，光看就覺得幸福。

▲藍色和金色的配色看起來超級高級，盒蓋上印著穿著巧克力師傅服裝的米奇，手裡還拿著攪拌器，專業又可愛。



原創巧克力有兩種口味，第一款是「牛奶巧克力榛果碎片」，咬下去有榛果和巧克力碎片的酥脆口感，巧克力上面還印著眨眼睛的米奇圖案，超級可愛！第二款是「黑巧克力檸檬甘納許」，靈感來自夜空中閃爍的精靈粉，帶點夢幻感，檸檬的清新搭配黑巧克力的濃郁，味道很有層次。這兩款都是為了這次合作特別設計的，在其他地方根本買不到！

▲牛奶巧克力榛果碎片咬下去有榛果和巧克力碎片的酥脆口感。

▲黑巧克力檸檬甘納許靈感來自夜空中閃爍的精靈粉，檸檬的清新搭配黑巧克力的濃郁，味道很有層次。





巧克力色玩偶！小熊維尼和史迪奇抱板巧克力

為了呼應情人節巧克力主題，小熊維尼和史迪奇都換上巧克力色的造型！維尼從經典的黃色變成深咖啡色，史迪奇則是從藍色變成牛奶巧克力色，兩隻都抱著一大片板狀巧克力，表情超滿足的樣子讓人看了也想吃巧克力。玩偶有一般尺寸和鑰匙圈尺寸兩種，鑰匙圈版可以掛在包包上，每天看都覺得療癒。

▲維尼從經典的黃色變成深咖啡色，史迪奇則是從藍色變成牛奶巧克力色，兩隻都抱著一大片板狀巧克力，表情超滿足的樣子讓人看了也想吃巧克力。





《貓兒歷險記》瑪莉貓主題糖果

喜歡貓咪的人一定會愛上這系列！以《貓兒歷險記》裡的三隻小貓瑪莉、柏里歐茲和杜魯斯為主角，推出各種造型的巧克力糖果。有貓掌形狀的、愛心形狀的，裝在粉嫩可愛的盒子或小包包裡，完全就是為貓奴設計的夢幻逸品。包裝盒用完後還可以拿來收納小物，實用又可愛。

▲以《貓兒歷險記》裡的三隻小貓為主角，推出各種造型的巧克力糖果。有貓掌形狀的、愛心形狀的，裝在粉嫩可愛的盒子或小包包裡，完全就是為貓奴設計的夢幻逸品。





《聖誕夜驚魂》脆片巧克力

蒂姆波頓的經典動畫《聖誕夜驚魂》粉絲也有福了！這次推出盒裝的脆片巧克力，包裝印著傑克和莎莉等角色，帶著一點哥德風又不失浪漫感，很適合喜歡獨特風格的人。脆片巧克力口感酥脆，甜度適中，當零食吃或配咖啡都很棒。

▲《聖誕夜驚魂》推出盒裝的脆片巧克力，包裝印著傑克和莎莉等角色，帶著一點哥德風又不失浪漫感。





愛心滿滿的玩偶系列

米奇、米妮等經典角色也推出情人節特別版玩偶和鑰匙圈，全身裝飾著滿滿的愛心圖案，粉紅色系的配色超級甜蜜。這系列特別適合送給另一半或閨蜜，表達滿滿的愛意。

▲米奇、米妮等經典角色也推出情人節特別版玩偶和鑰匙圈。



這次不只有巧克力，還有玩偶、糖果、日用品等各種品項，價位從幾百日圓到幾千日圓都有，不管預算多少都能找到適合的商品。1月9日起在迪士尼商店、線上商店開賣，鐵粉快衝！





販售資訊

GODIVA×迪士尼商店2026年情人節限定系列（ゴディバとディズニーストアの2026年バレンタイン）

販售場所：迪士尼商店、迪士尼線上商店

© Disney