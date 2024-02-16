賞櫻不想拍到人頭就來東北！最快再過1、2個月，日本各地的櫻花就會陸續滿開，如果不想到關東或關西地區人擠人賞櫻，不妨選在4月中～5月中這段期間前往東北的秋田縣，捕捉最完整又艷麗的櫻花姿態，其中角館武家屋敷通的枝垂櫻，更是秋田首屈一指的名景之一，在那之前趕快先把秋田縣最熱門的5大賞櫻景點通通記下來，保證美到讓你的親朋好友隔年都爭相想來秋田賞櫻。



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▲圖片來源／仙北市觀光課



高野櫻並木：絕美櫻花隧道此生難忘

秋田縣仙北市的「Sabo Culture Park」附近，有一條「高野櫻並木」道路，每年到了春季沿途就會開滿不同品種的櫻花樹，包括染井吉野櫻、紅山櫻等，而「高野櫻並木」最大的特色在於巧妙利用道路的高低差，讓櫻花樹形成一道美麗的櫻花隧道，而且從不同的角度觀賞，還能拍攝到完全不同的背景，例如雪白的秋田駒岳、又或是碧綠的田澤湖，這些大自然絕景與櫻花互相輝映，可說是驚喜連連。



高野櫻並木

賞期：5月上旬～中旬

地點：仙北市田澤湖生保内字下高野

交通：JR田澤湖站搭乘羽後交通巴士「乳頭線」，於小先達水壩公園前站前下車

▲圖片來源／仙北市觀光課



角館枝垂櫻：角館最熱門賞櫻景點

曾來過秋田縣的話，相信你一定到訪過角館的「武家屋敷通」，這裡過往雖然是武士們的居住地，但只要一到櫻花季，街道的黑色圍牆上就會垂落著粉嫩的枝垂櫻，意外營造出了一股優雅的日式景觀氛圍。這些枝垂櫻被稱為「角館枝垂櫻」，也被獲選為「日本櫻花名所百選」之一，據說這些櫻花的起源是古老的佐竹北家二代義明的正室嫁到佐竹北家時，帶來了3枝幼苗，到了現在一路生長至400棵枝垂櫻，其中更有162棵被指定為國家天然紀念物。

▲圖片來源／仙北市觀光課



每年一到4月底，這些枝垂櫻就會爭相盛開，為角館町染上淡紅色的色彩、捎來一絲絲春意。除了欣賞這些美麗的櫻花還不夠，不妨來到和服租借店換上優雅恬淡的日式和服，漫步在江戶風情的武家屋敷通上，感受滿滿的日式風情。



角館枝垂櫻

賞期：4月下旬～5月上旬

角館櫻花祭：2024年4月15日～5月5日

夜櫻點燈時間：17:30～22:30

地點：仙北市角館町表町、東勝樂丁等

交通：JR角館站徒步20分

▲圖片來源／仙北市觀光課



浮木神社櫻花：秋田最大湖泊旁的古老櫻花

田澤湖是全秋田縣最大的湖泊，位於一旁的「浮木神社」不僅是祈求姻緣的結緣神社，神社內還供奉著一根巨大的浮木，相傳這根浮木是從遠方漂流而來，當時這塊部分露出水面的浮木，漸漸沉入湖底，象徵著生命的連續與變化，因此後來有許多人都相信浮木能帶來姻緣和愛情的祝福。浮木神社前有三株染井吉野櫻，鳥居旁有一株櫻花樹，每年到了春天就能看到櫻花盛開的美麗景色，與湖水、遠方的山峰交織出一幅如夢似幻的美景。



浮木神社櫻花

賞期：4月下旬～5月上旬

地點：仙北市西木町西明寺潟尻

交通：JR田澤湖站搭乘羽後交通巴士「田澤湖一周線」於潟尻下車

▲圖片來源／仙北市觀光課

Play Park戶瀨：最晚開花的賞櫻景點

賞完櫻花之後如果還想要活動全身筋骨，不妨考慮直接前往仙北市寶仙湖北岸的「Play Park戶瀨」！這裡原本就是一個適合全家大小一起出遊的戶外活動中心，露營、原生林散策路等各種玩法，都能讓遊客們盡情體驗outdoor的魅力與樂趣；Play Park戶瀨同時還是仙北市內最晚開花的賞櫻景點之一，每年到了5月中旬，寶仙湖湖畔的染井吉野櫻和山櫻花才會姍姍來遲地肆意綻放，讓前面沒趕上賞櫻黃金時期的旅客們還有「敗部復活」的機會，沉浸在晚來的櫻花浪漫中。



Play Park戶瀨

賞期：5月上旬～中旬

地點：仙北市田澤湖玉川

交通：JR田澤湖站搭乘羽後交通巴士「急行玉川線」，於故鄉會館前站下車後徒步5分

▲圖片來源／仙北市觀光課



檜木內川堤櫻花：沿岸800株吉野櫻浪漫無限

檜木內川堤沿岸種植了約800株的染井吉野櫻，形成了一條長達2公里的櫻花隧道，而這些櫻花是1934年為了紀念上皇陛下誕生所栽種，至今已有90年的歷史；每年一到4月下旬～5月上旬這段期間，就會化身為一片粉紅花海，吸引許多遊客來欣賞北國短暫的春日物語。當櫻花季接近尾聲時，花瓣隨風飄落，宛如漫天飛舞、好不浪漫；到了夜晚時河堤上的燈光則會照亮櫻花，形成動人美艷的夜櫻景象。



檜木內川堤櫻花

賞期：4月中旬～5月上旬

夜櫻點燈時間：17:30～24:00

地點：仙北市角館町小勝田中川原、北野

交通：JR角館站徒步15分



▲圖片來源／仙北市觀光課

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