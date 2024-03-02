賞櫻來福島真的太好拍！日本東北一直以來都是台灣人喜愛的熱門旅遊地區，特別是離東京最近的福島縣，一到冬季就能看到「只見線」與「大內宿」特有的銀白雪景，夏季則盛產飽滿多汁的水蜜桃，到了春天櫻花季時，境內也有許多知名的賞櫻景點到處都能看到花苞滿開、壯麗程度超乎你我想像，如果想要避開擁擠人潮，悠閒觀賞浪漫櫻花之美，不妨來到福島縣這10個最熱門的賞櫻景點，絕對會讓你留下這輩子超難忘的賞櫻回憶。



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▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會、日本旅遊推廣中心、photo AC



花見山：從花海眺望福島市街景

福島市代表的賞花名所「花見山」，其實是花木栽培農家不藏私對外開放的公園，一到春天染井吉野櫻、東海櫻、梅花、彼岸櫻、連翹、花桃等約70種花卉一同盛開，非常壯觀！如果碰到天晴時，還能眺望吾妻連峰與安達太良山，從山頂還可從盛開的花卉中一眼望穿福島市街景，可說是名符其實的桃花源。



花見山

櫻花賞期：4月上旬～4月中旬

地址：福島縣福島市渡利

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



富岡夜之森櫻並木：夜櫻愛好者必訪

說到富岡町在地最引以為傲的景點，當然就是「富岡夜之森櫻並木」，從國道6號延續到夜之森公園的道路上，兩旁約80年以上樹齡的染井吉野櫻排排站，在櫻花盛開的時節就會形成一條全長約2.2公里的浪漫櫻花隧道，令人流連忘返。除此之外，夜之森公園與JR夜之森車站等地區到了晚上時，還有夜間限定的點燈活動，營造出不同於白天的夜櫻場景，吸引許多攝影師前來拍攝。



富岡夜之森櫻並木

櫻花賞期：4月上旬～4月中旬

地址：福島縣雙葉郡富岡町字夜之森南4丁目

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會 ▲圖片來源／日本旅遊推廣中心

三春瀧櫻：震撼人心的千年櫻樹

身為日本三大櫻之一的「三春瀧櫻」，是位於福島縣田村郡三春町的江戶彼岸紅枝垂櫻，特色是樹枝上會開滿淡粉紅小花，宛如瀑布般垂落，因此被稱為「瀧櫻」。這株三春瀧櫻樹齡推測約1,000年以上，樹高13.5公尺、枝葉伸展後寬達25公尺，無論是白天或黑夜，從每個角度觀賞都令人感到相當震撼。



三春瀧櫻

櫻花賞期：4月上旬～4月中旬

地址：福島縣田村郡三春町大字瀧字櫻久保地296

▲圖片來源／日本旅遊推廣中心 ▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



開成山公園：寶可夢最愛的賞櫻點

日本第一座寶可夢公園「吉利蛋公園」就位於福島（共4處公園），不只公園內有吉利蛋溜滑梯、大舌頭溜滑梯、吉利蛋盪鞦韆等各種可愛設施，其中位於郡山市中心的開成山公園地區，到了春天時有日本最古老的染井吉野櫻為首、山櫻、關山櫻等約1,300棵櫻花盛開，是郡山市內數一數二的賞櫻名所！在夜間點燈期間，無論白天黑夜都能享受賞櫻樂趣，還能看到粉紅色的吉利蛋被同樣粉嫩櫻花包圍的景象，絕對是寶可夢迷的經典賞櫻之地。



開成山公園

櫻花賞期：4月上旬～4月中旬

地址：福島縣郡山市開成1-5

▲圖片來源／日本旅遊推廣中心



小川諏訪神社：神社隱藏500年櫻樹

枝垂櫻被磐城市指定為天然紀念物，特別是夜間點燈下與白天截然不同的氛圍，讓不少攝影師會特別在晚上到處朝聖有名的夜櫻地點。位於小川諏訪神社境內的枝垂櫻，樹齡推測約有500年以上，而這棵枝垂櫻高達11.5公尺、樹幹直徑更寬達3.6公尺，優雅美麗卻隱約帶有氣勢的模樣，也是不容錯過的熱門地點。



小川諏訪神社

櫻花賞期：4月上旬～4月中旬

地址：福島縣磐城市小川町高萩字家之前140-1

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



藤田川之櫻：染井吉野櫻綿延3公里

位於JR喜久田站旁的藤田川，有著兩岸綿延3公里的染井吉野櫻，春季盛開時能看到粉色櫻花倒映在水面上，如詩如畫般的美麗景致，說有多療癒就有多療癒。隨著開花時期，當地也會舉辦櫻花季相關的活動，現場會有許多攤販，讓大家可以一邊享用美食、一邊度過愉快的賞花時光。



藤田川之櫻

櫻花賞期：4月上旬～4月下旬

地址：福島縣郡山市喜久田町堀之内字下河原

▲圖片來源／日本旅遊推廣中心



鶴之城：古城櫻花交疊的絕景

日本城堡迷絕對都知道的「鶴之城」，是日本唯一由赤瓦打造的天守閣，同時也是會津若松市的代表性地標，到了春天會由染井吉野櫻為首的1,000棵櫻花紛紛綻放，因此鶴之城也被選為日本櫻花百選之一。在櫻花季期間公園內會舉行櫻花祭典、到了夜晚也有點燈活動，能看到鶴之城與護城河水面上倒映的櫻花美景，是一年才能看到一次的壯麗風光。



鶴之城

櫻花賞期：4月中旬～4月下旬

地址：福島縣會津若松市追手町1-1

▲圖片來源／photo AC



湯野上溫泉站：邊泡足湯邊賞櫻

或許你曾看過「大內宿」、「合掌村」等茅葺屋聚落，但一定很少看到「茅葺屋頂車站」，位於福島的「湯野上溫泉站」正是罕見擁有茅葺屋屋頂的車站，也是日本東北車站百選之一。在春季期間，鐵道旁的櫻木紛紛盛開，茅葺屋屋頂車站與櫻花交織成的美麗景致，吸引許多攝影愛好者前來拍攝，最棒的是車站旁還設有足湯，能一邊泡腳、一邊享受賞櫻的樂趣。



湯野上溫泉站

櫻花賞期：4月中旬～4月下旬

地址：福島縣南會津郡下鄉町湯野上字大島

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



喜多方日中線枝垂櫻：3公里櫻並木步道規模超大

全名為「日中線紀念自行車步行者道」是由廢止的舊國鐵日中線遺址，改建而成的自行車與步行者專用道，全長約3公里的步道，一到春天兩旁的枝垂櫻就會盛開，加上步道上會展示著過去的蒸汽火車，不少人發現火車與櫻花形成的對比，竟然也是絕佳的拍照景點，加上步道旁的櫻並木規模在福島縣境內可說是數一數二，因此近年也搖身一變成為人氣賞櫻景點。



喜多方日中線枝垂櫻

櫻花賞期：4月中旬～4月下旬

地址：福島縣喜多方市字押切東二丁目

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



觀音寺川櫻並木：7色LED打造迷幻夜櫻

被選為日本東北夢之櫻街道第11番札所的「觀音寺川」，兩岸坐擁約1公里的櫻並木，一到每年4月下旬時，就會有染井吉野櫻、江戶彼岸櫻、枝垂櫻等200棵櫻花樹盛開，形成一條漫長的櫻花隧道，一到夜晚還會使用7色LED燈光，打造出不同於其他地區的夜櫻景象。



觀音寺川櫻並木

櫻花賞期：4月下旬～5月上旬

地址：福島縣耶麻郡豬苗代町大字川桁

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會

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