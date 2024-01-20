冬季的福島原來這麼好玩！日本福島縣因地緣廣大，境內包攬了各種雄偉的自然景觀，特別是入選為日本百大名山的「磐梯山」、日本第四大湖的「豬苗代湖」更是享譽全國，讓不少日本深度旅遊愛好者紛紛造訪；到了冬季期間，福島還有「只見線」特有的銀白雪景、「大內宿雪祭」與「五色沼雪地健走」能夠體驗，如果你還不曾去過這塊美麗的土地，現在就趕快按照本文推薦的景點與飯店，來場福島兩天一夜的小旅行吧。



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福島冬季兩天一夜行程推薦：只見線雪景

四季風景優美的「JR只見線」，是連接福島縣「會津若松站」和新潟縣「小出站」之間全長135.2公里的鐵路路線，由於沿著只見川穿越深山溪谷而行，一路上能看到不同地形的絕美風景，因此還獲得了「世界最浪漫鐵道」的美譽。雖說不管什麼季節來到只見線，都能收割不同氛圍的景色，但在冬季的時候，可以看到「第一只見川橋樑」全都被銀白色雪花覆蓋的壯麗景象，令人讚嘆連連，可說是日本東北福島縣的絕景代表之一。

▲圖片來源／photo AC



除此之外，金山町的「大志集落」拍攝點也推薦愛拍照的人一定要來一趟，彩色屋頂的大志集落，與一片白茫茫的山脈倒映在只見川上的景致，甚至被譽為日本的「哈修塔特」呢。

▲圖片來源／日本旅遊推廣中心



福島冬季兩天一夜行程推薦：大內宿雪祭

說到日本的茅葺屋，可不只是白川鄉合掌村才有名！同樣位列「「日本三大茅葺屋聚落」的福島縣大內宿，街道兩旁皆保有江戶時代風格的茅葺屋民家，一到每年2月的第2個週六與週日，也會搭配累積的厚重白雪而雪祭，祭典中會有太鼓演奏、吃蕎麥麵大賽等活動，第一天的晚上還會有煙火大會，白雪和煙火的超神組合，是只有在冬天才能觀賞到的限定景象；而當地居民也會在街道上製作雪燈籠擺設，在雪燈籠燭光的照射下，街景顯得比平常更加浪漫唯美，絕對是冬季到福島旅遊必玩的行程之一。



大內宿雪祭

日期：2024年2月10日、2月11日

地址：福島縣南會津郡下鄉町大字大內字山本

電話：0241-683-611（大內宿雪祭實行委員會）

▲圖片來源／photo AC



福島冬季兩天一夜行程推薦：鶴之城「會津繪蠟燭祭」

始於2000年的「會津繪蠟燭祭」，當初舉辦祭典的契機其實是為了要讓更多人知道會津的傳統工藝「會津繪蠟燭」，不過迴響超出預期，現在已經固定年年舉辦，變成福島會津若松市冬季的著名祭典。在清澈的空氣當中，以鶴之城與御藥園為首的市內各地會場，都能看到繪蠟燭的燭火散發出令人著迷的光暈，其中更是推薦從鶴之城的天守閣眺望燭光與雪景交織成的浪漫場景。



鶴之城「會津繪蠟燭祭」

日期：2024年2月9日、2月10日

地址：福島縣會津若松市追手町1-1（鶴之城）、福島縣會津若松市花春町8-1（御藥園）

電話：0242-23-4141（會津祭典協會）

▲圖片來源／日本旅遊推廣中心

福島冬季兩天一夜行程推薦：豬苗代湖「水花冰柱」

日本第四大湖的「豬苗代湖」位於福島縣的中央位置，由於湖泊能夠把鄰近的磐梯山清楚地照映在湖面上，因此又被稱為「天鏡湖」，一到冬天還可到看西伯利亞飛來的天鵝聚集於此的特殊景象；來到豬苗代湖畔的「天神濱」，更是能夠觀賞到季節限定的「水花冰柱」，這是由於湖水受到強風吹拂，水花拍打在樹木上後結成冰的獨特景象，令人讚嘆起大自然的鬼斧神工，絕對是冬季來到豬苗代湖不可錯過的絕美打卡點。



豬苗代湖

地址：福島縣耶麻郡豬苗代町

電話：0242-622-048（豬苗代觀光協會）

▲圖片來源／photo AC ▲圖片來源／日本旅遊推廣中心



福島冬季兩天一夜行程推薦：檜原湖「釣西太公魚」

福島除了豬苗代湖以外，檜原湖也是當地赫赫有名的大湖之一，特別是冬季來到檜原湖，除了欣賞雪景之外，還可以體驗釣西太公魚的有趣行程！每年11月到隔年3月正逢釣魚旺季，在結冰的湖面上可以看到很多五彩繽紛的帳篷，而遊客們都是坐在這些帳篷裡垂釣。初學者可以選擇圓頂船或屋形船的體驗方案，不須攜帶任何釣具，只需兩手空空前往，現場就有專業的工作人員教大家如何釣魚，而且釣完魚之後有部分地方可以請業者當場料理，品嚐新鮮的西太公魚呢。



檜原湖

地址：福島縣耶麻郡北鹽原村

電話：0241-322-349（裏磐梯觀光協會）

▲圖片來源／裏磐梯觀光協會



福島冬季兩天一夜行程推薦：五色沼「雪鞋健行」

來過一次絕對會超難忘的「五色沼」，是大大小小約30個湖沼群的總稱，在不同的天氣與角度，可以看到湖沼呈現出多種不同顏色，因此才會這樣命名。五色沼到了夏季與秋季，是遊客最多的時候，大多人會沿著全長3.6公里的遊步道，一邊觀賞新綠或紅葉，一邊享受健行的樂趣；不過到了冬天也有不同的玩法，你可以穿著雪鞋挑戰在雪中健走，欣賞一片銀白色的湖沼雪景。但要注意的是，冬天道路積雪時，路線並不像其他季節一樣容易行走，所以不妨報名當地的雪鞋健行行程，除了有嚮導帶領，裝備還可以到現場租借，無需帶任何裝備即可參加，讓自己更悠閒享受五色沼的冬季玩法。



五色沼

地址：福島縣北鹽原村大字檜原

電話:0241-322-349（裏磐梯觀光協會）

▲圖片來源／裏磐梯觀光協會



福島冬季兩天一夜行程推薦：星野集團NEKOMA Mountain滑雪場

星野集團在福島縣營運的兩個滑雪場「ALTS磐梯滑雪場」、「貓魔滑雪場」，自2023年12月起，將兩地的纜車彼此整合連結，並更名為「星野集團NEKOMA Mountain滑雪場」，成為日本國內最大型的滑雪場了！橫跨南北的「星野集團NEKOMA Mountain滑雪場」，現在共有13座纜車、33條滑雪道，在南區（舊ALTS磐梯滑雪場）不僅能夠眺望雄偉的磐梯山與豬苗代湖，還可一邊在超廣闊的場地享受滑雪樂趣；到了海拔較高的北區（舊貓魔滑雪場）則可體驗到蓬鬆輕盈的雪質，而且到春季為止共有5個月的時間可以把握雪季滑雪，不管是哪一區都有無法取代的特色，絕對是未來滑雪愛好者爭相造訪的新一代聖地。



星野集團NEKOMA Mountain滑雪場

地址：福島縣耶麻郡北塩原村檜原貓魔山1163（北區）、福島縣耶麻郡磐梯町大字更科字清水平 6838-68（南區）

電話：0242-745-000

星野集團NEKOMA Mountain滑雪場官網：https://www.nekoma.co.jp/

▲圖片來源／星野集團磐梯山溫泉酒店



福島兩天一夜住宿推薦：星野集團 磐梯山溫泉酒店

「星野集團 磐梯山溫泉酒店」可說是日本福島縣數一數二的人氣旅宿，不僅鄰近壯麗雄偉的磐梯山與豬苗代湖，到了冬季可前往「星野集團NEKOMA Mountain滑雪場」體驗刺激的滑雪場，每逢7、8月還會有「水蜜桃祭典」與「紅牛夏日祭」等精彩的夏季活動，不管一年四季何時來到這裡，都有相當豐富的玩法讓遊客留下深刻印象，對喜歡開箱特色旅宿的人來說，絕對是來到福島時值得一住的高CP值飯店。





「星野集團 磐梯山溫泉酒店」共擁有149間客房，其中價格相對實惠且非常舒適的「樓中樓房型」提供1～4人共住，傾斜的屋頂是以磐梯山為靈感所設計，一樓為起居室，可供親朋好友一同聊天聚會，二樓則為雙床臥室，且下層通往上層的樓梯下方則放置了電視、冰箱、寢具收納櫃等，將居住空間的每一個角落都發揮到最大價值，很適合與家族一同出遊或是夫妻、情侶來度假。





館內唯一的餐廳「kisse・kisse」，在會津的方言中有「快來、快來」的歡迎之意，除了可以在現場觀賞廚師現打現切製做蕎麥麵，不管是早餐或晚餐，都提供了相當道地的自助吧福島鄉土料理，其中特別推薦一定要嚐嚐看的就是輪箱飯、喜多方拉麵，而洋食與甜點的部分也毫不馬虎，整體食物的精緻與美味程度，在星野集團旗下的飯店當中，可說是名列前茅。



星野集團 磐梯山溫泉酒店

地址：日本福島縣耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68

電話：050-3134-8096

房數：149間客房

官網：hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/bandai/

