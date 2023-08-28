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房內就有壯麗山景！福島隱世溫泉旅館「吉川屋」此生必住，話題滿分「果汁水龍頭、水蜜桃會席料理」IG搶打卡，「露天溫泉」飽覽四季風物詩。

2023-08-28 文字：編輯 林奕如 採訪報導 攝影：編輯 林奕如 人氣：9,791
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編輯 林奕如

編輯 林奕如

來隱世溫泉旅館就能喝到「水龍頭果汁」！日本東北數一數二的高級溫泉飯店「吉川屋」，位於福島縣的中部地區，自1841年創業以來，至今已有超過180年的歷史，不僅擁有自家的溫泉源頭，日本天皇夫婦也曾來這裡下榻入住貴賓室，而且入房就有壯麗的片倉山美景映入眼簾、夏季還有限定的水蜜桃會席料理，加上今年4月新登場的「果汁水龍頭」，讓住過的旅客都是讚不絕口，堪稱是「福島此生必住經典飯店」之一。

推薦閱讀：爆汁水蜜桃任你吃！福島4間必吃「水蜜桃甜點店」攻略清單，爆量水蜜桃剉冰「PEACHMAN CAFE」、現摘吃到飽「Marusei果樹園」手刀吃一波。

 

亮點1、超狂果汁水龍頭！冰棒零食免費任你拿

一進入吉川屋館內，相當寬廣的大廳就不禁讓人驚呼連連，一片又一片的玻璃落地窗，讓剛來到飯店的旅客們可以在休息區稍作喘息，欣賞眼前如詩如畫的四季山林美景，而且還有多種懷舊的小零食與冰棒，全部免費提供房客自行取用，最厲害的是從2023年4月以後，館內全新打造了3項設施，分別是擺放了4千本漫畫的「貓頭鷹圖書館」、擁有室內攀岩的「兒童遊樂場」以及話題滿分的「果汁水龍頭」，據說會根據不同季節提供福島當季水果製成的水果汁，只要輕輕轉開水龍頭就有新鮮的濃縮果汁流出來，可謂噱頭十足。

 

亮點2、房內就有壯麗山景！私人露天溫泉超自在

吉川屋共有128間客房，大部分皆採用傳統的日式榻榻米風格，進門後就有大片窗景迎接住客，窗前還貼心擺放了椅子，讓房客可以悠閒坐著欣賞眼前片倉山的美景，而且飯店還貼心附有「開夜床」的服務，待旅客前往享用晚餐的期間，工作人員會進房為客人鋪好睡床，讓旅客回房時有如返家一樣輕鬆自在，而且房內附的拖鞋可在館內四處移動。


館內還特別打造了2間附有私人露天溫泉的特殊房型，讓注重隱私的房客可以在屋外一邊享受著最舒適溫度的溫泉，一邊欣賞著依季節展現不同風貌的山景，沉浸在夏天新綠、秋天紅葉、冬天白雪的四季風物詩當中。吉川屋也為國外旅客設計了9間洋式客房，讓習慣睡西式床墊的旅客來到日本，依舊能一夜好眠。

 

亮點3、旅館招牌自家湧泉！泡湯還能飽覽四季美景

說到吉川屋最引以為傲的館內設施，絕對是能夠眺望大自然景觀的「自家湧泉溫泉」，不管是大浴池（弁天之湯、籐太之湯）或是露天溫泉（羚羊之湯、猴浴之湯），其水質皆為弱鹼性的單純溫泉，對肌膚相當溫和、洗起來更顯溫潤滑順，就算是孩童與長輩們都能安心泡湯。
▲大浴池之一的「弁天之湯」。圖片提供／吉川屋

特別是露天溫泉皆位於極佳的地理位置，在匠人的巧思設計下，可直接飽覽壯麗的片倉山及摺上川溪谷美景，因此不管是春夏秋冬，一旦來到吉川屋，都相當推薦來到館內的溫泉設施，洗滌一整天疲累的身心。
▲露天浴池之一的「猴浴之湯」。圖片提供／吉川屋
 

亮點4、匠人手工製作餐點！夏季晚餐推出「水蜜桃會席料理」

不光是雅緻客房和自傲的自家湧泉，料理的部分也是吉川屋的拿手絕活，甚至還在2022年拿下日本「第48回專家精選旅館100選」料理部門的第5名，而全館的餐廳也相當多，像是「松風」、「花之庄」、「燈花」等，而1樓大廳旁的「松風」則是館內擁有最佳視野的餐廳。晚餐的部分會依四季變換菜色，若是夏季前往，就能享用到吉川屋的招牌料理「黑毛和牛壽喜燒」、「女神藥膳美肌湯」、三陸產的「穴子壽司」、「桃子甘酒布丁」等，每一道都讓人唇齒留香、回味無窮。
▲吉川屋晚餐的會席料理當中，招牌菜色之一就是黑毛和牛壽喜燒

最特別的是，吉川屋在2023年參與了福島市舉辦的水蜜桃活動「Fukushima Peach Holiday（ふくしまピーチホリデイ）」，即日起至9月10日止，晚餐時段特別推出限定的「水蜜桃會席料理」，可品嚐到「生火腿水蜜桃」、「水蜜桃素麵」、「烤黑毛和牛佐水蜜桃」、「水蜜桃沙拉散壽司」等獨一無二的餐點。
▲夏季限定的水蜜桃會席料理當中，能品嚐到這份色彩繽紛的「水蜜桃沙拉散壽司」。

 

亮點5、自助式早餐選擇超多！和洋料理變化豐富

別以為自助式早餐只能吃粗飽！來到吉川屋，無論是高級的會席料理或是豐盛的自助式早餐，全都能享用到匠人們親手用心製作出的精緻餐點，從和食風格到洋食風格通通都有，其中日式和食提供烤鮭魚、烤飯糰、一夜干、烤烏賊地瓜球、醃漬蔬菜等豐富選擇，讓房客依喜好自行取用。


特別受國外觀光客與小孩喜愛的洋食部分，則有法式吐司、奶油餐包、串炸水果甜甜圈等，不管是什麼風格的早餐，全都讓旅客在早上就補充滿滿元氣與體力，足以應付接下來一整天的玩樂行程。

匠のこころ 吉川屋
地址：福島縣福島市飯坂町湯野新湯6
交通方式：福島飯坂線「飯坂溫泉站」搭乘計程車約7分鐘
電話：024-542-2226
房數：128間客房
官網：https://yosikawaya.com/other_languages/traditional-chinese/（中文）

 

加碼玩福島市水蜜桃活動：Fukushima Peach Holiday（ふくしまピーチホリデイ）

水蜜桃對於福島來說，可說是相當具代表性且自豪的農產品，甚至被稱作是福島的夏日風物詩之一，因此從今年7月起一路到9月10日，福島市舉辦了一場相當盛大的水蜜桃假期活動「Fukushima Peach Holiday（ふくしまピーチホリデイ）」，約2個月的期間與福島市共68間甜點店、餐廳、果園、旅宿業者合作，推出各種原創獨特的水蜜桃甜點、水蜜桃料理，甚至連飯店住宿都有滿滿的水蜜桃等著大家來體驗嚐鮮，像是本文介紹的「吉川屋」也參與其中，就是要讓來自世界各地的旅客，沉浸在福島市的水蜜桃幸福氛圍裡。

Fukushima Peach Holiday（ふくしまピーチホリデイ）
活動期間：2023年7月14日～9月10日
活動店家一覽：https://peachholiday.jp/#member

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水蜜桃 溫泉 溫泉飯店
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