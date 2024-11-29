備受矚目的「大阪聖誕市集」將於2024年11月29日至12月25日在天王寺公園「てんしば」及「てんしばi:na」盛大舉行，去年吸引超過20萬人次參與，今年再度打造正宗德式聖誕氛圍，相信會吸引更多人。

大阪聖誕市集再度登場

不知不覺已經來到一年的尾聲，即將迎來日本年末重要節慶之一的「聖誕節」！今年再度登場的「大阪聖誕市集」直接將來自德國的木造小屋「Hütte」搬到大阪天王寺公園，完美重現歐洲傳統耶誕市集風情。今年共有約24家攤位，其中更有7家是全新首次參與的新銳店家，保證能帶來滿滿新驚喜！





聖誕市集最吸睛的就屬餅乾、美食及飲品了！其中一定要試試德式椒鹽卷餅，今年推出超多創意口味，像是烤蘋果、牛肉燉菜口味等，還有附上可愛到不行的聖誕老公公造型餅乾，讓人捨不得吃。同時也備有附贈麋鹿、聖誕老公公造型馬林糖的熱可可、加入蜂蜜及蘋果的德式香料熱紅酒，以及正宗德國啤酒，暖暖一杯絕對能溫暖你的身心。



大阪聖誕市集

此外，多汁的德式香腸、香脆骨腿雞、五種起司披薩，還有首次亮相的華夫薯餅，也是必吃美食，保證讓你吃得又飽又滿足。除了美食，現場還有超夢幻的雪晶球、花圈等聖誕氛圍感爆棚的療癒雜貨，絕對能找到送禮的完美選擇。拍照打卡控要注意啦！現場特別規劃多個聖誕主題拍照打卡景點，華麗佈置的聖誕樹是拍攝美照的最佳背景牆。想DIY的朋友還有燭台和雪晶球手作課程可以參加！一次滿足吃、玩、拍的所有需求！快揪上你的另一半、閨蜜或家人，一起來感受這場夢幻的聖誕派對！一起在暖胃美食、炫目燈光及歡笑聲中迎接溫暖的聖誕季節吧！

時間：2024年11月29日～12月25日

地點：大阪天王寺公園「てんしば」、「てんしばi:na」

時間：11：00～21：00（L.O.20：30）