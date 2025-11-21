生態迷必來岡山景點！半崎中心 近距離接觸大山椒魚，探索湯原溫泉人文生態魅力。

岡山縣湯原溫泉的旭川，是大山椒魚（大鯢）重要棲地。旅人可在「半崎中心」近距離觀賞活體，了解山椒魚生態及湯原溫泉深厚的歷史與文化連結。

岡山縣真庭市湯原溫泉鄉的旭川，是日本大山椒魚的重要棲息地。走在當地街道，隨處可見與這種稀有生物相關的雕像、圖像，甚至各式山椒魚周邊商品，營造出獨具特色的在地風景。值得一提的是，湯原溫泉鄉還設有「半崎中心」（はんざきセンター」，免費參觀，讓旅人近距離了解大山椒魚的生態與保育故事。

▲湯原溫泉鄉設有「半崎中心」，免費參觀。（攝影：楊婷雅）

▲「半崎中心」展示山椒魚活體。（攝影：楊婷雅）

「 半崎中心 」一窺 珍稀大山椒魚

大山椒魚在這裡也被稱作「大鯢」，同時是國家指定的特別天然紀念物。在岡山縣湯原溫泉地區，居民習慣稱它為「半崎」，並視其為長壽象徵；傳說即便被劈成兩半，大山椒魚仍能存活；位於湯原的「山椒魚保護展示中心」則是專門保護這種珍貴生物的設施，旅客可以近距離觀察生活在特別保護區的大山椒魚。中心展示各種大小的大山椒魚，從超過一公尺的成年個體到幼體應有盡有，完整呈現它們的生命週期。

▲在「半崎中心」可以深入了解山椒魚生態。（攝影：楊婷雅）

深入理解當地人與山椒魚密切關係

工作人員表示，最初並不清楚山椒魚一週僅需進食一次，因此曾每日餵食，讓山椒魚體型顯得格外豐腴，館內還能看到該隻山椒魚的標本；「半崎中心」除了展示活體大山椒魚外，也設有專題展覽，可以深入介紹湯原溫泉與大山椒魚之間的歷史與文化連結，讓旅人更理解這片土地與這種珍稀生物的密切關係。



▲「半崎中心」戶外設有可愛的山椒魚裝置藝術。（攝影：楊婷雅）

每年8月舉行大山椒魚主題祭典

此外，湯原一帶也流傳著一段歷史悠久的民間傳說。據聞，昔日無底深淵裡住著一條長達十公尺的巨型山椒魚，因多次襲擊牲畜，引發居民恐慌。一位名叫三井彥四郎的青年決定挺身而出，最終在遭怪物吞噬後，從體內破腹而出，成功斬除災禍。然而，傳說中他和家人不久後相繼身亡，村民遂建祠祭祀，並於每年 8 月7日或 8 日舉行「真庭半裂祭」以紀念這段傳說。祭典期間，長達10公尺的閃亮半崎睡魔燈、大型山椒魚花車，以及沿街演奏的樂隊，熱鬧遊行穿梭於湯原溫泉街。



▲每年夏季舉行的大山椒魚祭，為岡山特色祭典。 （半崎中心提供）



▲大型山椒魚花車平時停放於山椒魚保護展示中心。（攝影：楊婷雅）





「半崎中心」資訊

營業時間：09：00～17：00（6月1日～10月31日至19:00）

地址：岡山縣真庭市豊栄1530

電話：0867-62-2011（真庭市湯原振興局）

桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此

虎航官網｜真庭市觀光局官網

岡山旅遊情報

推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。

推薦閱讀：超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。

推薦閱讀：親子岡山旅遊必玩！蒜山高原中心冰淇淋DIY，品味蒜山牛乳濃郁風味。