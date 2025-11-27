銀杏季必拍岡山景點！福田神社 秋日賞金黃銀杏，順遊蒜山高原景點。

每到秋天，「福田神社」金黃銀杏景緻，浪漫迷人；夏季則舉辦大宮舞祭典，是喜愛歷史文化的旅人與攝影迷必遊岡山景點。
攝影迷必訪的岡山銀杏景點！位於真庭市的「福田神社」，歷史可追溯至1242年，原名「郷の宮」和「大森神社」，明治時期改為現名，並於大正年間重建社殿。神社主祭大己貴命、素盞嗚尊與稻田姬命，是當地居民長期信仰的中心，承載深厚歷史文化；每年11月，「福田神社」的銀杏樹葉轉為金黃，落葉鋪滿神社參道，吸引無數旅人與攝影愛好者前來捕捉秋日美景。
▲福田神社是岡山縣真庭市熱門銀杏景點。（福田神社提供）
▲「福田神社」本殿。（攝影：楊婷雅）
「福田神社」賞銀杏，順遊蒜山高原景點
「福田神社」距離蒜山交流道約15分鐘車程，也可搭乘JR至勝山站，再轉乘巴士至中福田站，下車後步行約5分鐘即可到達。神社提供少量停車位，自駕或搭乘大眾交通工具都相當方便。建議造訪「福田神社」時可順道結合蒜山高原其他景點（如：蒜山酒莊、GREENable HIRUZEN、蒜山澤西島等），規劃豐富的蒜山高原旅遊行程。
▲「福田神社」承載著真庭地區居民的信仰與歷史。（攝影：楊婷雅）
絕美岡山銀杏景點，秋日限定金黃地毯
「福田神社」資訊
地址：717-0501岡山縣真庭市蒜山中福田392
電話：0867-66-2357
桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此
虎航官網｜真庭市觀光局官網
岡山旅遊情報
推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。
推薦閱讀：超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。
推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。