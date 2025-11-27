> 美食 > 銀杏季必拍岡山景點！福田神社 秋日賞金黃銀杏，順遊蒜山高原景點。

銀杏季必拍岡山景點！福田神社 秋日賞金黃銀杏，順遊蒜山高原景點。

2025-11-27

每到秋天，「福田神社」金黃銀杏景緻，浪漫迷人；夏季則舉辦大宮舞祭典，是喜愛歷史文化的旅人與攝影迷必遊岡山景點。

攝影迷必訪的岡山銀杏景點！位於真庭市的「福田神社」，歷史可追溯至1242年，原名「郷の宮」和「大森神社」，明治時期改為現名，並於大正年間重建社殿。神社主祭大己貴命、素盞嗚尊與稻田姬命，是當地居民長期信仰的中心，承載深厚歷史文化；每年11月，「福田神社」的銀杏樹葉轉為金黃，落葉鋪滿神社參道，吸引無數旅人與攝影愛好者前來捕捉秋日美景。▲福田神社是岡山縣真庭市熱門銀杏景點。（福田神社提供）
「福田神社」賞銀杏，順遊蒜山高原景點

「福田神社」距離蒜山交流道約15分鐘車程，也可搭乘JR至勝山站，再轉乘巴士至中福田站，下車後步行約5分鐘即可到達。神社提供少量停車位，自駕或搭乘大眾交通工具都相當方便。建議造訪「福田神社」時可順道結合蒜山高原其他景點（如：蒜山酒莊、GREENable HIRUZEN、蒜山澤西島等）規劃豐富的蒜山高原旅遊行程。▲福田神社承載著真庭地區居民的信仰與歷史。（攝影：楊婷雅）
絕美岡山銀杏景點，秋日限定金黃地毯

「福田神社」境內生長著兩棵約650年的古銀杏，每年11月上旬至中旬，葉片由綠逐漸轉為金黃，覆滿參道，整座神社宛如鋪上一層柔軟的金黃地毯，營造出樸實而壯觀的秋日氛圍。銀杏季節，旅人與攝影愛好者絡繹不絕，漫步其間，感受季節更迭的寧靜與美好。金黃浪漫的銀杏景致也使「福田神社」成為岡山旅遊的熱門IG打卡地點。
「福田神社」秋賞銀杏、夏看大宮舞

「福田神社」擁有歷史悠久的古老建築與兩棵壯觀銀杏樹，秋天造訪時，旅人可以欣賞金黃銀杏帶來的壯麗景色，也能深刻體驗真庭地區的歷史氛圍與傳統信仰；此外，每年夏季（7月至8月），神社內會舉行規模最大的「大宮踴」（大宮舞），男女老少會圍成圓圈隨音樂起舞，伴隨煙火綻放將祭典氣氛推向高潮。每年8月15日在「福田神社的最後一場演出最為盛大，對歷史人文有興趣的旅人不妨納入行程▲「福田神社」境內有兩棵約650年的銀杏樹。（福田神社提供）

「福田神社」資訊

地址：717-0501岡山縣真庭市蒜山中福田392
電話：0867-66-2357
桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此
虎航官網真庭市觀光局官網



