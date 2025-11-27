銀杏季必拍岡山景點！福田神社 秋日賞金黃銀杏，順遊蒜山高原景點。

「福田神社」境內生長著兩棵約650年的古銀杏，每年11月上旬至中旬，葉片由綠逐漸轉為金黃，覆滿參道，整座神社宛如鋪上一層柔軟的金黃地毯，營造出樸實而壯觀的秋日氛圍。銀杏季節，旅人與攝影愛好者絡繹不絕，漫步其間，感受季節更迭的寧靜與美好。金黃浪漫的銀杏景致也使「福田神社」成為岡山旅遊的熱門IG打卡地點。



▲每年11月，「福田神社」吸引眾多旅人前來福田神社捕捉銀杏景緻。（福田神社提供）

「福田神社」秋賞銀杏、夏看大宮舞

「福田神社」擁有歷史悠久的古老建築與兩棵壯觀銀杏樹，秋天造訪時，旅人可以欣賞金黃銀杏帶來的壯麗景色，也能深刻體驗真庭地區的歷史氛圍與傳統信仰；此外，每年夏季（7月至8月），神社內會舉行規模最大的「大宮踴」（大宮舞），男女老少會圍成圓圈隨音樂起舞，伴隨煙火綻放將祭典氣氛推向高潮。每年8月15日在「福田神社的最後一場演出最為盛大，對歷史人文有興趣的旅人不妨納入行程。