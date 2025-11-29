> 旅遊 > 岡山賞花景點！蒜山香草花園夏季薰衣草花海盛開，白天賞花、夜晚浪漫星空相伴。

岡山賞花景點！蒜山香草花園夏季薰衣草花海盛開，白天賞花、夜晚浪漫星空相伴。

tiger Walker 玩樂季蒜山香草花園岡山景點日本japanwalker
2025-11-29 09:20文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅圖片提供:蒜山香草花園

記者 楊婷雅

「蒜山香草花園」四季花卉繽紛，夏季薰衣草花海最為吸睛。園內提供香草輕食與手作體驗，夜間燭光與星空更增浪漫氛圍，是賞花、休閒與約會的岡山景點。

蒜山香草花園」位於岡山縣蒜山高原，以遼闊闊山景與整齊雅緻的花園景觀聞名。園區沿著山坡延伸，視野遼闊，花草層層排列。春季可以欣賞到香草嫩芽與各式花卉的綻放；初夏則有大片繡球花接力綻放；盛夏的薰衣草田尤其吸引人，紫色花海延伸至山坡，形成壯觀景致。旅人走近入口時，就能察覺香草氣味隨風飄散，加上周邊環境相對安靜，使人自然放慢步調、享受高原氛圍

▲「蒜山香草花園」以開闊山景與整齊雅緻的花園景觀聞名。（攝影：楊婷雅）
▲「蒜山香草花園」以開闊山景與整齊雅緻的花園景觀聞名。（攝影：楊婷雅）
▲「蒜山香草花園」得以品嚐以香草製作的花草茶。（攝影：楊婷雅）
▲「蒜山香草花園」得以品嚐以香草製作的花草茶。（攝影：楊婷雅）

蒜山香草花園」飽覽遼闊山景的花海

在「蒜山香草花園」可以欣賞蒜山三座山峰景緻，透過多樣植物讓都市旅人能親近自然，園區總面積約 3 公頃，擁有日本西部最大的薰衣草田之一、藥草花園，以及專門收集本地野生植物的山地公園。「蒜山香草花園」還有繡球花園，種植約 3,000 株繡球花；香織屋則提供工作坊空間與餐飲商店，並設有花圈DIY活動，旅人也能參與手作體驗。▲「蒜山香草花園」提供花圈DIY活動，旅人可報名體驗。（蒜山香草花園提供）

▲「蒜山香草花園」提供花圈DIY活動，旅人可報名體驗。（蒜山香草花園提供）

夏日限定！「蒜山香草花園」的薰衣草花海

「蒜山香草花園」的花卉隨季節變化，各有特色。春天可以看到香草與各式花草吐綠萌芽，初夏則是繡球花盛開的時節。園內擁有西日本最大的薰衣草田，每年 7 到 8 月，整片紫色花海沿山坡綻放，景色非常壯觀，也成為許多日本人夏季必訪的岡山賞花景點；需要特別留意的是，「蒜山香草花園」每年 1 至 3 月休園，旅人前往前最好確認開放日期，以免撲空。

▲「蒜山香草花園」擁有西日本最大的薰衣草田。（蒜山香草花園提供）
▲「蒜山香草花園」擁有西日本最大的薰衣草田。（蒜山香草花園提供）

夜訪「蒜香香草」花園，感受浪漫燭光與夢幻星空

旅人在「蒜山香草花園」散步或遊覽感到疲憊時，可以在園內餐飲區稍作休息，品嚐以香草或在地食材製作的輕食與花茶。若碰上夜間開放活動，園區則呈現另一番景象：步道旁點上燭光，微風帶來淡淡花香，夜晚人潮減少，氛圍格外浪漫。高原上的星空清晰可見，搭配柔和燈光，非常適合情侶或夫妻夜間散步、享受約會時光，也因此不少旅人特地選擇夜間造訪「蒜山香草花園」▲「蒜山香草花園」夜間氛圍更加浪漫，尤其適合約會。（蒜山香草花園提供）

▲「蒜山香草花園」夜間氛圍更加浪漫，尤其適合約會。（蒜山香草花園提供）▲高原上的星空清晰可見。（蒜山香草花園提供）
▲高原上的星空清晰可見。（蒜山香草花園提供）

蒜山香草花園」資訊

營業時間：4月～11月平日9:30～16:30、週六、週日、假日9:00～17:00
公休日：每週三（若週三為假日則開館）、12月～3月
地址：岡山県真庭市蒜山西茅部１４８０-６４
電話：0867-66-4533
桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此
虎航官網真庭市觀光局官網

岡山旅遊情報

推薦閱讀：銀杏季必拍岡山景點！福田神社 秋日賞金黃銀杏，順遊蒜山高原景點。

推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。

推薦閱讀：超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【台北。賞花】秋季限定雪色世界！陽明山擎天崗芒花遍地滿開舞動浪漫．冷水坑落羽松小徑
刀口力
紫藤咖啡園~~漫步紫色花海隧道，滿滿的幸福與浪漫
寶小銘
【台中景觀餐廳】新社櫻花鳥森林(寵物友善景觀餐廳)，每到櫻花季節搖身一變賞櫻秘境，粉嫩櫻花開好開滿、蜀葵花海四面環繞，花色五彩繽紛，百花齊放燦爛。台中賞櫻景點
藍♀β♥love♥晴
苗栗免費景點/紫色薰衣草花海~花開啦【葛瑞絲香草田】季節限定~浪漫紫花田#IG打卡夯景點(花季時間/停車場路線圖)
小紫吃喝玩樂~
2023 三芝櫻花季 三生步道櫻花市集、浴衣體驗、 薄紙櫻花樹 DIY 浪漫你的早春
Daphne 探索生活趣
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

蒜山香草花園

-
中國岡山縣岡山県真庭市蒜山西茅部１４８０-６４
0