岡山賞花景點！蒜山香草花園夏季薰衣草花海盛開，白天賞花、夜晚浪漫星空相伴。

「蒜山香草花園」四季花卉繽紛，夏季薰衣草花海最為吸睛。園內提供香草輕食與手作體驗，夜間燭光與星空更增浪漫氛圍，是賞花、休閒與約會的岡山景點。

「蒜山香草花園」位於岡山縣蒜山高原，以遼闊闊山景與整齊雅緻的花園景觀聞名。園區沿著山坡延伸，視野遼闊，花草層層排列。春季可以欣賞到香草嫩芽與各式花卉的綻放；初夏則有大片繡球花接力綻放；盛夏的薰衣草田尤其吸引人，紫色花海延伸至山坡，形成壯觀景致。旅人走近入口時，就能察覺香草氣味隨風飄散，加上周邊環境相對安靜，使人自然放慢步調、享受高原氛圍。

▲「蒜山香草花園」以開闊山景與整齊雅緻的花園景觀聞名。（攝影：楊婷雅）

▲「蒜山香草花園」得以品嚐以香草製作的花草茶。（攝影：楊婷雅）

「 蒜山香草花園」飽覽遼闊山景的花海

在「蒜山香草花園」可以欣賞蒜山三座山峰景緻，透過多樣植物讓都市旅人能親近自然，園區總面積約 3 公頃，擁有日本西部最大的薰衣草田之一、藥草花園，以及專門收集本地野生植物的山地公園。「蒜山香草花園」還有繡球花園，種植約 3,000 株繡球花；香織屋則提供工作坊空間與餐飲商店，並設有花圈DIY活動，旅人也能參與手作體驗。

▲「蒜山香草花園」提供花圈DIY活動，旅人可報名體驗。（蒜山香草花園提供）

夏日限定！「蒜山香草花園」的薰衣草花海

「蒜山香草花園」的花卉隨季節變化，各有特色。春天可以看到香草與各式花草吐綠萌芽，初夏則是繡球花盛開的時節。園內擁有西日本最大的薰衣草田，每年 7 到 8 月，整片紫色花海沿山坡綻放，景色非常壯觀，也成為許多日本人夏季必訪的岡山賞花景點；需要特別留意的是，「蒜山香草花園」每年 1 至 3 月休園，旅人前往前最好確認開放日期，以免撲空。



▲「蒜山香草花園」擁有西日本最大的薰衣草田。（蒜山香草花園提供）

夜訪「蒜香香草」花園，感受浪漫燭光與夢幻星空

旅人在「蒜山香草花園」散步或遊覽感到疲憊時，可以在園內餐飲區稍作休息，品嚐以香草或在地食材製作的輕食與花茶。若碰上夜間開放活動，園區則呈現另一番景象：步道旁點上燭光，微風帶來淡淡花香，夜晚人潮減少，氛圍格外浪漫。高原上的星空清晰可見，搭配柔和燈光，非常適合情侶或夫妻夜間散步、享受約會時光，也因此不少旅人特地選擇夜間造訪「蒜山香草花園」。

▲「蒜山香草花園」夜間氛圍更加浪漫，尤其適合約會。（蒜山香草花園提供）

▲高原上的星空清晰可見。（蒜山香草花園提供）





「 蒜山香草花園」資訊

營業時間：4月～11月平日9:30～16:30、週六、週日、假日9:00～17:00

公休日：每週三（若週三為假日則開館）、12月～3月

地址：岡山県真庭市蒜山西茅部１４８０-６４

電話：0867-66-4533

桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此

虎航官網｜真庭市觀光局官網

岡山旅遊情報

推薦閱讀：銀杏季必拍岡山景點！福田神社 秋日賞金黃銀杏，順遊蒜山高原景點。

推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。

推薦閱讀：超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。