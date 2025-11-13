廢棄鐵道華麗變身，車站連接複合商場「輕井澤T-SITE」2026年開幕，美食餐廳、溫泉飯店一站滿足。

將廢棄舊鐵道再利用，改造成全新複合商場「輕井澤T-SITE」，提供美食、住宿、購物的多元服務，採用是一種完整度假模式。

長野縣輕井澤車站北口將在2026年3月迎來全新商業設施「輕井澤T-SITE」。這座嶄新的複合式商場座落於1997年北陸新幹線開業時廢線的舊信越本線鐵道遺址上，與輕井澤車站自由通道直接連結，打造出交通便利的全新據點。

「輕井澤T-SITE」以「傳遞並體驗信州特色，撩動好奇心的入口」為概念，目標成為傳播信州魅力的新地標。整體規劃圍繞「品嚐美食」、「悠閒度過」、「身心放鬆」三大主題展開，不僅集結了餐飲和購物店舖，更以「停留據點」為目標，特別設置了飯店、溫泉設施和共享休息空間，讓訪客能夠享受完整的度假體驗。

▲「輕井澤T-SITE」複合式商場座落於1997年北陸新幹線開業時廢線的舊信越本線鐵道遺址上。





美食名店匯集，話題名店進軍輕井澤

輕井澤T-SITE匯集了多家首次進駐輕井澤的話題名店。美食方面最受矚目的包括由笠原將弘主廚經營的知名和食餐廳「贊否兩論」、高級壽司店「壽司屋小野」，以及人氣串燒店「鳥町」都將在此開設輕井澤分店。

▲輕井澤T-SITE匯集了多家首次進駐輕井澤的話題名店。



甜點類則有生甜甜圈專賣店「I'm donut?」首度進軍甲信越地區，販售鬆軟入口即化的招牌生甜甜圈。此外，由甜點大師辻口博啓打造的巧克力專賣店「LE CHOCOLAT DE H」也將同步開幕，為輕井澤的甜點版圖增添更多選擇。 ▲許多知名甜點店例如：I'm donut?、LE CHOCOLAT DE H等紛紛進駐，讓甜點控相當期待。



除了知名連鎖品牌外，展現在地特色的店舖同樣令人期待。「OSOBAR STATION」提供輕鬆品嚐正宗信州蕎麥麵的空間，而「aVin stand Karuizawa」則販售長野葡萄酒、當地清酒和啤酒，現場還能試飲多種酒款，讓遊客深度體驗信州的飲食文化魅力。





精品飯店、溫泉設施一齊登場

■ AQUAIGNIS Garden Spa溫泉會館

作為「身心放鬆」主題的核心設施，複合式溫泉度假村「AQUAIGNIS」首次進駐甲信越地區，推出附設三溫暖的溫泉會館「AQUAIGNIS Garden Spa」。寬敞的露天溫泉和戶外三溫暖空間，讓旅客能在大自然環抱中徹底放鬆身心。





■ HACIENDA KARUIZAWA精品飯店

同樣由The Conran Shop操刀設計監督的「HACIENDA KARUIZAWA」，是一間僅有9間客房的精品小型飯店。每間客房都擁有獨特的設計風格，家具和擺設都經過精心挑選搭配，呈現出截然不同的空間個性。這種小而精的經營理念，讓每位房客都能享受到更細緻的服務品質和更獨特的住宿體驗。不同於大型連鎖飯店的標準化房型，這裡的每間客房都像是一個獨立的藝術空間，為住宿增添了更多驚喜和話題性。

▲商務飯店、溫泉旅館也是這個商場的一大亮點，吃喝玩買之餘也可以在這裡好好休憩一晚。





Share Lounge共享休息空間

「Share Lounge共享休息空間」提供了一個能夠悠閒度過時光的多功能場域。這裡可以是享受咖啡的咖啡廳，也可以是專心工作的辦公空間，訪客能夠依照自己的需求自由使用。寧靜舒適的環境讓人可以靜下心來，好好回顧日常生活，或是計劃接下來的行程。

這座結合美食、購物、溫泉和住宿的複合式設施，不僅為輕井澤增添了全新魅力，更為旅客提供了從白天到夜晚都能盡情享受的完整體驗。2026年3月開幕後，勢必成為輕井澤旅遊的新熱點。





軽井沢 T-SITE 設施資訊

開幕日：2026年3月

地點：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字 中谷地1178-1293







經過改造一樣擁有高觀光價值

