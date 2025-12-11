陳耀訓春節限定紅土蛋黃酥！方序中操刀春節禮盒亮點、預購懶人包一次看。

蛋黃酥界愛馬仕變文青了！方序中把日出藏進禮盒，吃完還能刮900元購物金，今年過年最好玩的伴手禮就是它。

尚未跨入2026年，空氣中似乎已經飄散著淡淡的年味，而在台灣的頂級伴手禮市場，一場無聲卻激烈的「禮盒大戰」早已悄然開打。被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」、每逢過節必引發搶購熱潮的「陳耀訓・麵包埠」，今年不再只滿足於味蕾的極致追求，更在視覺與互動體驗上不僅帶來了全新突破。品牌創辦人陳耀訓首度攜手曾操刀金馬、金鐘、金曲「三金」典禮主視覺的知名設計師方序中，共同打造了一款充滿溫度的「春節限定版紅土蛋黃酥禮盒」。這不僅是一盒糕點，更是一份將心意層層堆疊的藝術品，讓送禮這件事在馬年春節變得更加好玩且具備深厚的情感連結。



▲設計師方序中以視覺包裝的角度，將卡片融入整個禮盒思考，讓吃蛋黃酥的過程也能充滿層層遞進的儀式感。





方序中操刀設計春節限定版，以日出曙光重塑陳耀訓紅土蛋黃酥視覺

過去，陳耀訓紅土蛋黃酥那印有橘色小鴨與圓圈圖案的經典綠色外盒，早已是饕客眼中的識別標誌，但這次為了迎接馬年新春，方序中大膽跳脫了既有的框架。全新的春節限定版禮盒，選用了溫潤柔和的淺黃色作為基底，彷彿冬日裡的一抹暖陽，給人一種優雅且溫暖的視覺觸動。



設計師方序中表示，他品嚐這款蛋黃酥多年，始終感受到一種風味一致的優雅，因此在設計上刻意避免了過度張揚或敲鑼打鼓式的傳統年節紅，而是選擇用更細膩的方式來說故事。他巧妙地運用了紅土蛋黃酥切面那迷人的層次感作為靈感核心，將其轉化為群山的意象，層層堆疊排列，並搭配上一輪日出曙光，在盒面上構成了一幅「日出曙光，迎新年」的壯麗畫面。



若你仔細端詳，會發現這些圖形的排列組合，竟巧妙地隱藏了一個「春」字，象徵著春回大地、萬物復甦的美好寓意。此外，畫面中保留了經典版畫般的顆粒質感，方序中解釋道，這些細小的顆粒就像是生活中微小事物的累積，由點成線、由線成面，最終連成我們有意義的生活，這也寓意著每一口蛋黃酥，都是日常的累積與邁向新年的起點。



▲拿起一顆蛋黃酥，看見一個祝福。當整盒享用完畢，底部的燙金字樣「新春好日馬上旺」便會完整呈現，象徵馬年好運





藏在紅土蛋黃酥下的新春祝福，互動小卡讓馬年好運「馬上旺」

除了視覺上的革新，這款禮盒最令人驚喜的亮點，藏在消費者往往忽略的細節裡。方序中發揮巧思，將設計延伸到了蛋黃酥的底部襯紙之下。當你打開禮盒，享用一顆顆金黃酥脆的蛋黃酥時，會發現底部藏著一張紅色的互動卡片，上面以精緻的燙金形式印著「新春好日馬上旺」7個吉祥字。



這是一個充滿儀式感的過程，每一個字都精準地對應在一顆蛋黃酥之下，意味著當你拿起一顆蛋黃酥，就能看見一個字的祝福，直到8顆蛋黃酥全數分享完畢，這句完整的祝福語便會完整地浮現在眼前。方序中認為，吃完蛋黃酥不該是一個句點，這張卡片可以被取出，成為一張承載心意的手寫卡片，在這個數位訊息氾濫的年代，親手寫下的溫度顯得格外珍貴，能讓送禮者與收禮者之間重拾真實的連結。陳耀訓本人也分享，他打算將這張充滿喜氣的卡片貼在辦公室牆上，為新的一年沾沾好運。

禮盒驚喜藏900元購物金，致敬春節團聚的歡樂時光

為了呼應春節期間親友團聚時，總愛玩刮刮樂或小遊戲的熱鬧氛圍，陳耀訓與方序中在這款限定禮盒中埋藏了一個超值彩蛋。他們在隨機的禮盒底部放入了限量100張的「購物金兌換券」，每張價值高達900元。



這意味著，幸運的消費者在享用完美味的紅土蛋黃酥後，有機會獲得這份如同「金馬獎」般的驚喜，憑券即可兌換陳耀訓・麵包埠店內的麵包與西點商品，讓這份美味的緣分得以延續。陳耀訓表示，春節是一年中最重要的團聚時刻，透過這些視覺設計、吉祥話互動以及隱藏的驚喜遊戲，他希望能讓每一位送禮者與收禮者，都能在開盒的瞬間感受到濃濃的祝福與新意。



▲就像過年會玩的小遊戲，900元購物金抵用券將隨機出現在禮盒的最底部，全台限量100張，為消費者帶來開箱驚喜





拓元售票預購資訊與小島裡搶先品嚐活動

對於想要入手這款「2026春節限定版紅土蛋黃酥禮盒」的民眾，請務必記好關鍵時間點。本次預購依舊採取「拓元售票系統」進行，將於12月16日中午12點30分準時開賣。每盒售價為900元（8入），提貨日期則安排在2025年12月26日至2026年2月14日之間，完美涵蓋了整個農曆新年的送禮檔期。



此外，為了讓迫不及待的饕客能先嚐為快，陳耀訓・麵包埠特別與方序中經營的空間「小島裡」合作，於12月11日至12月14日推出限時體驗活動。活動期間，民眾可前往「小島裡」品嚐單顆紅土蛋黃酥，每人限購1顆且需內用（入場低消為1杯飲品），每日限量供應，售完為止。這不僅是一次味蕾的預習，更是一場設計與美食交織的午後饗宴。

▲陳耀訓・麵包埠首度推出春節限定紅土蛋黃酥禮盒，以溫潤淺黃色調搭配層疊群山圖案，優雅詮釋春回大地的意象

陳耀訓・麵包埠紅土蛋黃酥禮盒春節限定版預購

活動時間： 2025年12月16日 中午12:30起

活動內容： 每盒售價900元（8入），限量銷售 禮盒底部隨機藏有「購物金兌換券」，全台限量100張，每張價值900元

唯一預購管道：拓元售票系統 (https://tixcraft.com/activity/detail/25_yoshicny)

提貨日期：2025年12月26日 至 2026年2月14日

小島裡 X 陳耀訓・麵包埠 搶先品嚐活動

活動時間： 2025年12月11日 至 12月14日

活動內容： 可內用品嚐單顆紅土蛋黃酥（每人限購一顆） 每日限量售完為止

活動地點：小島裡(臺北市大同區長安西路245號一樓)

入場低消：一杯飲品

搶完這盒秒殺級的蛋黃酥後還覺得意猶未盡嗎？別急，這裡還有更多讓吃貨們為之瘋狂的限定美味等著你

推薦閱讀：聖誕節甜點11間！聖誕甜點 聖誕節禮盒推薦，大人系布朗尼 開心果提拉米蘇必吃。

推薦閱讀：酷洛米攻陷客美多！酷洛米聯名甜點送周邊，限量玻璃杯台灣才有。

推薦閱讀：草莓控開吃！4款草莓甜點加碼買二送二，起士公爵下單去。