在南港人心中一定會知道的精緻烘焙「Home Mom Bakery」，以蛋黃酥和牛軋糖聞名。這一次為了2024春節禮盒，「Home Mom Bakery」推出多樣的送禮組合，其中「全台少見純手工南棗核桃糕」更是許多甜點控指定必搶。





創辦人Amber表示往年，只有熟客才知的南棗核桃糕，今年也正式上市，開放預購。嚴選南棗和紅棗從原形食材開始熬煮，直至果肉拌至軟爛如泥，去子去皮後，反覆過篩再熬煮濃縮，成形時加入事先烤過去皮去苦的核桃粒，製程繁複耗時，一塊糖需至少2天製作，純粹的棗泥混合低甜度的海藻糖、和三盆糖等，加入大量高比例的核桃，讓「Home Mom Bakery」的南棗核桃糕有香醇的棗泥味卻不反酸，新鮮有脆度的核桃讓齒頰生香，甜度適中，吃多也不甜膩，值得細細品嚐。





此外，牛軋糖是年節送禮的不敗選項，為求新鮮，「Home Mom Bakery」的牛軋糖每次皆採純手工、少量製作。創辦人Amber糖嚴選法國AOP認證依思尼發酵奶油、鹽之花，馬達加斯加香草莢、優質夏威夷豆、開心果等原料製作。



Amber引以為傲的糖體，甜而不膩、Q而不硬，秘訣在於組合了多種基底糖，在嚴格控制的溫度下將糖煮到合宜溫度，並加入義大利蛋白霜和新鮮蛋白增加空氣感和Q度；堅果也以大顆的夏威夷豆為主，採2階段、3種溫度烘烤，展現夏威夷豆甜美無油耗味的風味，牛軋糖做好還須靜置24小時才能切塊包裝，如此精選食材、費時製作，雖然價格稍高，出色滋味與口感卻也非一般市售品可比。





還有「Home Mom Bakery」台灣味的牛軋糖，「優格桂圓夏威夷豆牛軋糖」靈感來自桂圓蛋糕，內斂桂圓搭配清酸優格、風味獨特，帶些熟悉的香甜，食來圓潤暖身。「梅子蕃茄夏威夷豆牛軋糖」以埔里農會的梅子粉搭配番茄果乾，酸甜鹹香、不甜膩，讓人吃了忍不住一顆接一顆。



還有大量使用台灣草莓乾、草莓粉與草莓果乾製作的「覆盆子草莓牛軋糖」，滋味酸香甜美，是初春必嚐的季節滋味，另外招牌的香草冰淇淋牛軋糖，加入大量馬達加斯加香草籽，奶香濃郁宛如冰淇淋。而包裝猶如小金條的「巧克力杏仁脆糖」則是牛軋糖外另類的年糖選擇，以夏威夷豆、杏仁等多種堅果帶出香脆口感，濃醇巧克力和畫龍點睛的鹽之花讓餘韻在口中無限迴盪。





而「Home Mom Bakery」深受好評的「和三盆蛋黃酥2.0」在新春送禮市場亦不缺席，改版餅皮以日本麵粉混合荷蘭與法國兩種無水奶油並添加香草籽，以湯種技法使麵團更柔軟保水，酥皮做好後經冷藏鬆弛讓層酥更明顯，包入以和菓子專用三盆糖調味的奶油紅豆、棗泥紅豆與屏東鹹鴨蛋黃後烘烤，更能凸顯餡料豐韻而不搶味。渾潤蛋黃酥獨具團圓、圓滿之美意象徵，龍年送禮自用皆宜。





當然「Home Mom Bakery」好口碑的伴手禮還有「人氣堅果塔」，酥脆塔皮塞滿夏威夷豆、核桃、腰果、杏仁、松子等多種焦糖堅果，造型猶如聚寶盆。口感鬆脆不哽喉的「雪球泡泡三重奏」則有原味、粉紅覆盆子與綠色抹茶三種口味，佐茶或咖啡相當順口。大人小孩都喜歡的趴趴糖則有以方塊酥夾入軟質牛軋糖和草莓乾再裹上草莓粉的「草莓趴趴糖」和夾入特濃鈕扣巧克力、杏桃乾，就算被可可粉弄髒手也要大快朵頤的「特濃巧克力趴趴糖」，兩款滋味老少鹹宜、教人愛不釋「口」。



Home Mom Bakery/Amber手造˙烘培分享學習所

最後，針對春節送禮市場除推出單一品項的蛋黃酥、鳳檸酥和牛軋糖禮盒，還有組合多重、豐儉由人的綜合禮盒。澎派體面的「圓圓滿滿大禮盒」內容包含白色雪球泡泡 、粉紅雪球泡泡、鹽之花巧克力酥餅、覆盆子草莓牛軋糖、梅子蕃茄牛軋糖 、人氣堅果塔和鳳檸酥，一次滿足。

地址：台北市南港區研究院路一段59號、57號

電話：02-2788-8826

官網：www.amberbakery.com.tw

