▼我們家上次去高雄玩的時候，在車站附近提了三大盒〝實心蛋捲〞當伴手禮，本來還擔心說會不會買太多，結果回到家沒幾天就見空了，我自己也吃沒幾口說～

最近滑臉書看到他們家和小小兵聯名，有期間限定的聯名包裝、有周邊商品可以加購，還有新口味可以嚐鮮耶！

趁著這幾天回彰化老家，就順便繞去北屯旗艦店，準備帶幾盒伴手禮走。

▼北屯旗艦店就鄰近太原車站和松竹車站，門前可以路邊停車，到店後發現這裡根本成了小小兵天堂了，到處都是小小兵，好可愛喔～





實心蛋捲 北屯旗艦店

營業時間：10:00～20:00

電話：04 2435 0075

地址：台中市北屯區旱溪西路三段 266、268 號

官網：https://www.trueroll.com.tw

粉專：https://www.facebook.com/trueroll.tw

除了聯名推出的海鹽焦糖香蕉，我還發現幾款沒吃過的歐式肉桂蘋果粹蛋捲、桂花紅茶粹蛋捲，和限量回歸的鹹香雞肉鬆實心蛋捲耶！

所以，我搭配的《小小兵聯名雙蛋捲禮盒》，就選了沒吃過的歐式肉桂蘋果粹蛋捲來嚐嚐鮮。





小小兵聯名雙蛋捲禮盒

粹蛋捲x1、實心蛋捲x2





▼對於肉桂味的描述每個人說的都不一樣，讓我這個第一次吃，又不太能吃苦、不太能踩雷的人有點心慌慌～😅

老實說，你現在問我肉桂到底是什麼味道，我還是描述不出來，不過這粹蛋捲的肉桂香吃起來非常溫和。

搭配尾韻的清甜蘋果香，其實還蠻好吃的說，我們家都很愛這一味。

▼在實心蛋捲的口味上，我選了經典肉鬆和濃醇芝麻2種，說起來還真不好意思，本來我是想選限量回歸的鹹香雞肉鬆，沒想到一時眼拙......

雖然沒能嚐鮮很可惜，不過這經典肉鬆本來就是我的最愛，沒差啦！

▲內餡完全滿滿滿的肉鬆蛋捲，吃起來還是這麼香，搭配上他們家的咖啡或紅玉紅茶一起吃，就是完美的下午茶饗宴了～

▼芝麻口味的芝麻餡一樣是灌得滿滿，吃起來不苦也不膩，濕潤內餡完全沒有使蛋捲餅皮軟化，還是帶層次的酥脆口感。

一口一個的小尺寸，吃起來方便又不易掉屑，我就特別喜歡這種一口小蛋捲。

▼我另外還選了一盒實心蛋捲和實心曲奇組合的《小小兵聯名輕奢禮盒》，搭配期間限定的海鹽焦糖香蕉聯名口味。

▲我本來就很喜歡甜甜的香蕉餡，再加上海鹽與焦糖交織的鹹甜口感，甜而不膩的完美平衡真的很讚！

不過最近的天氣實在太熱了，這內餡吃起來就像是融化的巧克力，所以建議可以這個口味放在冰箱裡，冰冰涼涼的口感更加分。

▲實心蛋捲的花生餡雖然不是採用鹹花生餡，可是卻不會甜到很膩，真心覺得他們家的甜餡和鹹甜餡怎麼能夠調得這麼剛剛好，完美～🥰

我們家最喜歡「實心蛋捲」的一點，就是禮盒內的口味都是可以自行搭配，而不是固定的，這才可以選擇兩種口味各半的綜合曲奇。

小小兵聯名輕奢禮盒

實心曲奇x1、實心蛋捲x2

▼和一般的純奶香餅乾不同，原味的醇厚奶香吃起來還帶了點鹹香，味道上更增添口感。

醇厚奶香融入濃郁可可，苦甜尾韻吃起來香而不膩，再加上「鬆、綿、化」的口感，一入口就是滿滿幸福感。

▲店員還跟我說，「實心曲奇」之所以這麼酥鬆，其關鍵就在於拌入了打發6000次的空氣奶油，也太「厚工」了吧！

▲我也沒忘了爸媽最愛的原味粹蛋捲，真正美味的蛋捲光是原味的濃郁蛋香就好好吃！

▼因為實心蛋捲的蛋品來源和比例都非常講究，原料更是支持在地小農，每一根都是不計成本的長時間，難怪可以榮獲「台中十大伴手禮」、「台灣百大糕餅」、「亞太十大伴手禮」等獎。

現場更提供了全系列產品的試吃，吃了喜歡再買，可是我每個口味都好喜歡，每次要搭配禮盒的時候都很掙扎～🤣

▼聯名期間還可以+20元加購小小兵聯名提盒耶，這圖案也太可愛了吧！

實心蛋捲在包裝上有封膜、真空密封和結構固定，即使宅配到府也不怕裡面的蛋捲受損，自己吃是沒差、過節送禮那真的很尷尬耶！

粹蛋捲盒身皆使用可回收材質，至各門市回收空盒還享有每盒10點的回饋喔。

▼小小兵迷千萬別錯過周邊商品，聯名賀卡每張1元、小小兵帆布袋390元、小小兵不織布提袋小15元/大20元、小小兵馬克杯300元共五款。

小小兵馬克杯款式雖然是隨機盲盒，但是也只有2款而已，要收集到全部還蠻容易的，我拿到的是這款剛好是我最喜歡，LUCKY～

➢ 門市資訊｜營業時間 10:00-20:00

實心蛋捲 永春總店

台中市南屯區永春東路 1348 號

實心蛋捲 北屯旗艦店

台中市北屯區旱溪西路三段 266、268 號

實心蛋捲 鳳山門市

高雄市鳳山區過勇路 186、188 號

實心蛋捲 左營門市

高雄市左營區立大路 32 號





➢ 品牌資訊｜客服專線 04-23822178

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