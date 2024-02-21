終於等到龍年！有許多日本神社配合干支生肖，推出了專屬於龍年的御守！這次要介紹的透明霓虹翼龍御守來自福島八幡宮！透明的壓克力板再搭配螢光色的印字和龍紋，簡直帥到沒朋友！

福島八幡宮：翼龍御守

福島八幡宮主要拜的神是應神天皇、神功皇后和武内宿禰命。應神天皇被尊為日本軍人的守護神，神功皇后和武內宿彌命則是近乎於虛構人物的天皇和朝廷大臣。福島八幡宮最特別的就是有為了寵物而設的祈願服務，這項祈願主要內容是寵物的健康，如果你有家裡愛犬、愛貓一起旅遊的話，可以預約看看喔！2024年的招牌御守－－翼龍御守共推出了2色，分別是黑色和白色。「翼龍」本就是福島八幡宮的象徵生物，搭配龍年使這個御守更有收藏價值。在光線的反射下，御守會閃爍出彩虹般的光芒。日文中的如虎添翼為「如龍添翼」（竜に翼を得たる如し）的名言，福島八幡宮希望所有人都能得到助益，取得成功和勝利。



▲圖片來源／福島八幡宮





福島八幡宮：翼龍御守 白色款

翼龍御守價格2,000日幣，含稅。由於翼龍御守太受歡迎，官方表示時常缺貨，如果你有打算要直衝神宮購入，記得隨時確認官方X的消息哦！

▲圖片來源／福島八幡宮





福島八幡宮：御朱印

如果不幸撲空了，沒買到翼龍御守，你也可以考慮入手特色御朱印。不必買厚厚一本御朱印帳，福島八幡宮的朱印做成了單張的紙雕形式，朱印上還會寫購買當天的日期，非常有紀念意義。盤踞在神宮上的翼龍也很帥喔！價格一樣是2,000日幣，含稅。

▲圖片來源／福島八幡宮





■神社資訊

神社名稱：福島八幡宮

地址：八女市本町105

交通方式：

・從西鐵久留米站乘坐西鐵巴士約40分鐘，於福島巴士站下車步行約20分鐘。

・從JR羽犬塚站乘坐堀川巴士約30分鐘，於福島巴士站下車步行約20分鐘。

官方網站

官方X



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



