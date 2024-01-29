你是不是熱衷於蒐集神社的御守呢？尤其有許多神社供奉的神明有特殊的法力，你是不是總忍不住買一、兩個健康御守、事業御守呢？這次要介紹的御守則是因為特殊的造型而出名。兵庫神戶「脇浜 南宮宇佐八幡神社」的蕾絲刺繡御守「華守」在日本推特上引起關注！繽紛的刺繡實在太夢幻了！

脇浜 南宮宇佐八幡神社

脇浜 南宮宇佐八幡神社的創建背景來自奉命討伐足利尊氏的楠木正成，他在出征兵庫的途中，在集結同志休息之際，遙拜八幡宮，因此，村民在該遺址的南宮川畔建立了八幡神社，作為當地的守護神。神社的社殿於昭和七年（1932年）9月在現址上擴建，但是在1995年的阪神淡路大地震中，整座神社遭受了嚴重的破壞，1999年9月進行了修復工程，留存至今。神社內可以祈求厄除開運、產業守護、勝利勝運。



▲圖片來源／脇浜 南宮宇佐八幡神社





華守

神社內最知名的就是華守。華守象徵著繽紛、健康、幸福。在造型上，使用印度刺繡織帶，在表面織入花朵和鳥類等的華麗圖案，同時也使用了豐富多彩的線和亮片。除此之外，由於表面是蕾絲材質，可以依稀看到裡面御守本身的木牌。華守有許多款式，遊客可以自由挑選喜愛的款式，也很適合當作伴手禮。一個1,000日圓。



▲圖片來源／脇浜 南宮宇佐八幡神社





初詣御朱印

除了華守以外，脇浜 南宮宇佐八幡神社的透明御朱印也非常知名。在每年的新年，尤其是1月1日的初詣透明御朱印都非常有人氣。右下方通常有當年的十二生肖辰，在藍天下拍照的話，透過光線看起來非常漂亮。這類御朱印通常為500日圓，很有紀念價值。



▲圖片來源／脇浜 南宮宇佐八幡神社





御朱印

除了透明御朱印以外，也有譬如右下角的鏤空御朱印和暈染御朱印等。每一種都很有收藏價值，如果你去神戶、關西自由行，記得把脇浜 南宮宇佐八幡神社排進你的行程裡喔！



▲圖片來源／脇浜 南宮宇佐八幡神社





■神社資訊

神社名稱：脇浜 南宮宇佐八幡神社

地址：兵庫縣神戶市中央區脇浜町2丁目3-6

交通方式：阪神電鐵岩屋站徒步10分鐘；

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