為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 日本全家「草莓季 2025」真的有草莓！新品「草莓可樂餅、草莓三明治」絕對必吃。

日本全家「草莓季 2025」真的有草莓！新品「草莓可樂餅、草莓三明治」絕對必吃。

日本 japanwalker 草莓季 草莓三明治 more
2025-01-08 08:29:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：ファミリーマート
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本超商草莓季真的狂！日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場，期間不僅推出多款粉紅色少女心噴發的商品，更有加入真正草莓果實的「草莓可樂餅」與「草莓三明治」，近期準備去日本的朋友，可別錯過吃草莓的好時機囉。
▲▼日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



草莓愛好者注意！今年冬天，日本全家年度盛宴「草莓採摘季 2025」強勢登場，將於1/10起陸續推出，期間限定18款草莓商品，以福岡縣限定種「甘王草莓」為主軸，橫跨甜點、麵包、飲品和零食，帶來滿滿草莓香氣，勢必引爆搶購熱潮。

推薦閱讀：日本超商 LAWSON 草莓季 2025 登場！草莓生乳三明治、草莓霜淇淋必吃。
▲草莓愛好者注意！今年冬天，日本全家年度盛宴「草莓採摘季 2025」強勢登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
▲草莓愛好者注意！今年冬天，日本全家年度盛宴「草莓採摘季 2025」強勢登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理

每年必吃的「草莓鮮奶油三明治」將草莓與鮮奶油搭配的水果三明治，以簡單的組合凸顯每種食材的原始美味，提供清爽的甜點享受。而「草莓果實麵包」則是粉紅色超可愛的麵包，內餡夾有帶有草莓果肉的酸甜鮮奶油，展現出迷人的粉紅色調。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」草莓鮮奶油三明治 ¥430、草莓果實麵包 ¥138 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本全家「草莓採摘季 2025」草莓鮮奶油三明治 ¥430、草莓果實麵包 ¥138 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理

甜點必吃「草莓可麗餅」這款！吃得到新鮮草莓，加上可麗餅皮包裹草莓慕斯、鮮奶油與海綿蛋糕，酸甜多汁。結合日式與西式風格的「極厚草莓紅豆生銅鑼燒」加入獨家研發的紅豆餡，與帶有草莓果肉的草莓慕斯，口感細膩，風味絕佳。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」極厚草莓紅豆生銅鑼燒 ¥268、草莓可麗餅 ¥378 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本全家「草莓採摘季 2025」極厚草莓紅豆生銅鑼燒 ¥268、草莓可麗餅 ¥378 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理

這款由 Afternoon Tea 監製的「草莓拿鐵」融合三種產地茶葉，搭配栃木縣特產草莓果汁，展現濃郁的紅茶與草莓香氣。而「草莓煉乳霜淇淋」更是限量登場！由草莓與煉乳冰淇淋交織而成，加上外層的酥脆甜筒，草莓味超濃郁。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」Afternoon Tea 草莓拿鐵 ¥198、草莓煉乳霜淇淋 ¥298 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本全家「草莓採摘季 2025」Afternoon Tea 草莓拿鐵 ¥198、草莓煉乳霜淇淋 ¥298 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理


錯過再等一年！日本全家「草莓採摘季 2025」不僅僅是草莓產品的集合，更展現了全家便利商店對於創新與品質的追求。從甜點到飲品，每一款商品都透過精心設計，讓在日本的朋友感受到草莓季節的美好。無論是喜歡細膩甜點的饕客，還是想嚐鮮的朋友，都千萬別錯過這次限時活動。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」這陣子準備去日本的朋友可別錯過 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本全家「草莓採摘季 2025」這陣子準備去日本的朋友可別錯過 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
 

日本全家 草莓採摘季 2025

活動時間：1/10陸續開賣
販售價錢：草莓鮮奶油三明治 ¥430、草莓果實麵包 ¥158、極厚草莓紅豆生銅鑼燒 ¥268、草莓可麗餅 ¥378、Afternoon Tea 草莓拿鐵 ¥198、草莓煉乳霜淇淋 ¥298 等，共計11款商品。

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
壽司郎 x 大耳狗聯名登場！大耳狗壽司必收，日本限定登場。
 記者 蕭芷琳
草莓控必吃草莓鬆餅！杏桃鬆餅屋冬季限定草莓提拉米蘇鬆餅與奢華蒙布朗。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up