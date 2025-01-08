日本超商草莓季真的狂！日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場，期間不僅推出多款粉紅色少女心噴發的商品，更有加入真正草莓果實的「草莓可樂餅」與「草莓三明治」，近期準備去日本的朋友，可別錯過吃草莓的好時機囉。
▲▼日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
草莓愛好者注意！今年冬天，日本全家年度盛宴「草莓採摘季 2025」強勢登場，將於1/10起陸續推出，期間限定18款草莓商品，以福岡縣限定種「甘王草莓」為主軸，橫跨甜點、麵包、飲品和零食，帶來滿滿草莓香氣，勢必引爆搶購熱潮。
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▲草莓愛好者注意！今年冬天，日本全家年度盛宴「草莓採摘季 2025」強勢登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
每年必吃的「草莓鮮奶油三明治」將草莓與鮮奶油搭配的水果三明治，以簡單的組合凸顯每種食材的原始美味，提供清爽的甜點享受。而「草莓果實麵包」則是粉紅色超可愛的麵包，內餡夾有帶有草莓果肉的酸甜鮮奶油，展現出迷人的粉紅色調。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」草莓鮮奶油三明治 ¥430、草莓果實麵包 ¥138 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
甜點必吃「草莓可麗餅」這款！吃得到新鮮草莓，加上可麗餅皮包裹草莓慕斯、鮮奶油與海綿蛋糕，酸甜多汁。結合日式與西式風格的「極厚草莓紅豆生銅鑼燒」加入獨家研發的紅豆餡，與帶有草莓果肉的草莓慕斯，口感細膩，風味絕佳。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」極厚草莓紅豆生銅鑼燒 ¥268、草莓可麗餅 ¥378 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
這款由 Afternoon Tea 監製的「草莓拿鐵」融合三種產地茶葉，搭配栃木縣特產草莓果汁，展現濃郁的紅茶與草莓香氣。而「草莓煉乳霜淇淋」更是限量登場！由草莓與煉乳冰淇淋交織而成，加上外層的酥脆甜筒，草莓味超濃郁。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」Afternoon Tea 草莓拿鐵 ¥198、草莓煉乳霜淇淋 ¥298 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
錯過再等一年！日本全家「草莓採摘季 2025」不僅僅是草莓產品的集合，更展現了全家便利商店對於創新與品質的追求。從甜點到飲品，每一款商品都透過精心設計，讓在日本的朋友感受到草莓季節的美好。無論是喜歡細膩甜點的饕客，還是想嚐鮮的朋友，都千萬別錯過這次限時活動。
▲日本全家「草莓採摘季 2025」這陣子準備去日本的朋友可別錯過 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理
日本全家 草莓採摘季 2025
活動時間：1/10陸續開賣
販售價錢：草莓鮮奶油三明治 ¥430、草莓果實麵包 ¥158、極厚草莓紅豆生銅鑼燒 ¥268、草莓可麗餅 ¥378、Afternoon Tea 草莓拿鐵 ¥198、草莓煉乳霜淇淋 ¥298 等，共計11款商品。