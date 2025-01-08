日本超商草莓季真的狂！日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場，期間不僅推出多款粉紅色少女心噴發的商品，更有加入真正草莓果實的「草莓可樂餅」與「草莓三明治」，近期準備去日本的朋友，可別錯過吃草莓的好時機囉。



▲▼日本全家「草莓採摘季 2025」將於1/10陸續登場 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



日本全家 草莓採摘季 2025

活動時間：1/10陸續開賣

販售價錢：草莓鮮奶油三明治 ¥430、草莓果實麵包 ¥158、極厚草莓紅豆生銅鑼燒 ¥268、草莓可麗餅 ¥378、Afternoon Tea 草莓拿鐵 ¥198、草莓煉乳霜淇淋 ¥298 等，共計11款商品。