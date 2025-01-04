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日本超商 LAWSON 草莓季 2025 登場！草莓生乳三明治、草莓霜淇淋必吃。

日本 japanwalker 超商美食 草莓季 more
2025-01-04 10:08:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本超商 LAWSON 草莓季來了！今年同樣攜手草莓甜點專門店 ICHIBIKO，將於1/7正式推出18款草莓甜點，包含各式甜點、飲料，還有大家最愛的「草莓三明治」、「草莓霜淇淋甜筒」，以及各種零食等品項，絕對讓草莓控大飽口福。
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025 登場 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025 登場 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025 登場 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理



日本超商 LAWSON 草莓季預備登場！今年將自1/7起，於全日本LAWSON門市陸續上市，不僅有由草莓甜點專門店 ICHIBIKO 監製的品項，還有與LAWSON自有品牌 Uchi Café 聯名的甜點，無論是經典蛋糕還是創新甜點，都能讓草莓控心滿意足。

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▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025「草莓霜淇淋甜筒」343円(税込)/ LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025「草莓霜淇淋甜筒」343円(税込)/ LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025「草莓霜淇淋甜筒」343円(税込)/ LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理

喜歡新鮮草莓的朋友，絕對不能錯過「草莓生乳三明治」，夾著北海道鮮奶油和新鮮草莓，一口咬下讓人意猶未盡。此外，還有「草莓乳酪塔」、「草莓牛奶泡芙」，以及去年超夯的「草莓霜淇淋甜筒」等，融合草莓果泥與香濃冰淇淋，為冬日帶來甜蜜。現在就趕緊前往LAWSON，一起感受草莓的盛宴，為新年增添一份甜蜜的回憶。
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025「草莓生乳三明治」、「草莓乳酪塔」473円、265円(税込)/ LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025「草莓生乳三明治」、「草莓乳酪塔」473円、265円(税込)/ LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼日本超商 LAWSON 草莓季 2025「草莓生乳三明治」、「草莓乳酪塔」473円、265円(税込)/ LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理

 

日本超商 LAWSON 草莓季

開賣時間：1/7
販售價錢：各品項售價171～473円（含稅）

 

 

 

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