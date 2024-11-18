日本星巴克聖誕節新品來了！將於11/22起推出草莓季新品，分別是「聖誕草莓星冰樂」、「聖誕草莓牛奶」兩款，不只加入今年冬天全新打造出的「聖誕奶霜」，包裝也相當有聖誕節氣氛。同時，日本星巴克即日起也推出聖誕掛飾，將經典的咖啡杯縮小成為吊飾，實在是有夠可愛。
▲日本星巴克聖誕節新品來了！將於11/22起推出草莓季新品 / 圖片來源：Starbucks Coffee Japan
日本星巴克聖誕節在這裡！首先說到11/22上市的飲品，「聖誕草莓星冰樂」以草莓果肉層層搭配濃郁奶霜，整體從視覺到味覺都充滿層次感。而「聖誕草莓牛奶」則是以草莓醬、白摩卡糖漿與熱牛奶，打造出酸甜平衡的滑順口感。
▲日本星巴克「聖誕節新品」兩款皆加入特調「聖誕奶霜」 / 圖片來源：Starbucks Coffee Japan
最後，以上兩款皆有加入今年冬天必喝的「聖誕奶霜」，以馬斯卡彭乳酪與白巧克力融合特製而成，上層點綴銀色糖粒與草莓粉，很需要來打卡拍照一波。如果大家是喜歡經典咖啡的話，也可將「聖誕奶霜」加至其他品項，輕鬆客製化出專屬節日飲品，為熟悉的味道增添一抹冬季驚喜。
▲日本星巴克喜歡經典咖啡的話，也可將「聖誕奶霜」加至其他品項 / 圖片來源：Starbucks Coffee Japan
最後，日本星巴克聖誕節還有推出吊飾！將經典的咖啡杯縮小成為吊飾，一共有三款造型，讓人看了就愛不釋手，恨不得一次通通帶回家。不過要注意，此商品目前已於日本全國星巴克販售，大家如果最近有去日本，馬上就可以帶一組回家囉。
▲日本星巴克聖誕節將經典的咖啡杯縮小成為吊飾 / 圖片來源：Starbucks Coffee Japan
日本星巴克聖誕節 聖誕草莓星冰樂、聖誕草莓牛奶
販售時間：11/22開賣
販售價錢：內用700日圓、678日圓；外帶687日圓、690日圓
日本星巴克聖誕節 迷你咖啡杯
販售時間：即日起至售完為止
販售價錢：1200-1700日圓