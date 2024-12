風靡全球的連鎖咖啡品牌藍瓶咖啡在東京擁有數家分店,特別的是其中一家和潮牌服飾「HUMAN MADE」聯名,而深植人心的藍色瓶子標誌也轉化成藍瓶愛心、同時推出限定愛心藍瓶咖啡周邊商品,吸引全球廣大藍瓶迷爭相朝聖「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」。



▲▼東京愛心藍瓶咖啡「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」吸引全球藍瓶迷前來朝聖/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」目前在日本東京和京都各有一家店,愛心藍瓶咖啡東京店位於喜愛逛街的旅人一定會前往的澀谷區,空間設計簡約、劃分潮牌商品區和藍瓶咖啡外帶區,幾乎購入「HUMAN MADE」服飾的潮男靚女在離店之前也都會順勢外帶一杯藍瓶咖啡。▲▼「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」除了販售潮牌服飾之外,也有愛心藍瓶咖啡限定周邊商品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝在「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」不僅有一系列愛心藍瓶咖啡限定周邊商品,包括馬克杯和保溫杯等,還推出兩款分別象徵「過去」和「未來」的限定咖啡豆,自開幕以來每日都吸引了全球廣大藍瓶咖啡控前來東京澀谷朝聖、搶購一波。推薦閱讀: 日本第一酒吧!電氣白蘭發源地「神谷バー」,太宰治也著迷的淺草老字號酒吧。 ▲在「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」人手一杯愛心藍瓶咖啡/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee店家資訊

營業時間:8:00~19:00

地址:東京都渋谷区神宮前2-6-6秀和外苑レジデンス105