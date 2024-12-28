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愛心藍瓶咖啡！東京唯一藍瓶咖啡聯名店「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」，限定藍瓶周邊買爆。

Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡 東京咖啡 日本
2024-12-28 20:25:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

風靡全球的連鎖咖啡品牌藍瓶咖啡在東京擁有數家分店，特別的是其中一家和潮牌服飾「HUMAN MADE」聯名，而深植人心的藍色瓶子標誌也轉化成藍瓶愛心、同時推出限定愛心藍瓶咖啡周邊商品，吸引全球廣大藍瓶迷爭相朝聖「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」。

▲▼東京愛心藍瓶咖啡「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」吸引全球藍瓶迷前來朝聖/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」目前在日本東京和京都各有一家店，愛心藍瓶咖啡東京店位於喜愛逛街的旅人一定會前往的澀谷區，空間設計簡約、劃分潮牌商品區和藍瓶咖啡外帶區，幾乎購入「HUMAN MADE」服飾的潮男靚女在離店之前也都會順勢外帶一杯藍瓶咖啡。

▲▼「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」除了販售潮牌服飾之外，也有愛心藍瓶咖啡限定周邊商品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


在「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」不僅有一系列愛心藍瓶咖啡限定周邊商品，包括馬克杯和保溫杯等，還推出兩款分別象徵「過去」和「未來」的限定咖啡豆，自開幕以來每日都吸引了全球廣大藍瓶咖啡控前來東京澀谷朝聖、搶購一波。

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▲在「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」人手一杯愛心藍瓶咖啡/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee店家資訊

營業時間：8:00~19:00
地址：東京都渋谷区神宮前2-6-6秀和外苑レジデンス105

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HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee

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