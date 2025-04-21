「稻佐山山頂展望台」為最知名的長崎景點之一，自展望台得以俯瞰盡長崎港（又名「鶴港」）以及整個長崎市區景致，並於2021年與上海和摩納哥一同被評選為「世界新三大夜景」。因此是初次來長崎自由行或團體旅遊一定會安排的景點，也不乏風景攝影師為了捕捉璀璨夜景，專程飛來長崎。



▲稻佐山山頂展望台為長崎必訪景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲搭乘稻佐山山頂展望台軌道車，票價便宜又能輕鬆登頂/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

欲登上「稻佐山山頂展望台」，可以搭乘由日本知名工業設計師奥山清行帶領的Ken Okuyama Design所設計的空中纜車和軌道車，既可輕鬆登頂又能在緩緩向上的路程、盡情欣賞美景，其中軌道車往返成人票價只要500日圓，相當經濟實惠；此外，稻佐山亦有設置完善的登山步道，海拔333公尺，大約一個小時即可抵達山頂，適合想在長崎體驗登山健行樂趣又不趕時間的旅人。▲稻佐山山頂展望台為世界新三大夜景之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲幸運的話，在稻佐山山頂展望台還能直擊豪華郵輪停泊長崎港的畫面/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

在「稻佐山山頂展望台」可以360度全景欣賞被群山擁抱的長崎港與長崎市區，幸運的話還能直擊豪華郵輪停泊長崎港的畫面；縱然夜景最令人讚嘆，不過清晨壯觀的雲海、白天清晰的長崎灣、夕陽於黃昏時分染紅長崎市的景致也各有千秋，有些攝影師更是從早待到晚，捕捉從白晝到夜晚的長崎港風景。



▲在稻佐山山頂展望台可以360度全景欣賞長崎港與市區/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲櫻花季來稻佐山山頂展望台也能順便賞櫻/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

稻佐山山頂展望台資訊

開放時間：9:00~22:00

地址：長崎縣長崎市稻佐町852

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