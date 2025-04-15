說到長崎賞櫻景點，絕對不能錯過「橘神社」！橘神社位於長崎縣雲仙市，不僅擁有深厚的歷史文化底蘊，每年春季時，約有高達 1000株櫻花樹在神社參道兩側綻放，綿延成一條夢幻的櫻花隧道。尤其櫻花滿開之際，一緊鄰的「橘公園」更是令人猶如置身粉色的春日秘境，是櫻花季必訪的長崎打卡熱點！



▲橘神社為歷史悠久的長崎神社，也是長崎賞櫻景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲每年櫻花季，1000株櫻花樹在橘神社交織出一條櫻花隧道/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

每年3月底至4月初的櫻花季，「橘神社」參道兩側約1,000株染井吉野與垂枝櫻齊綻放，交織出一條夢幻絕美的「櫻花隧道」。不少在地居民會相約前來參拜，並於一旁的「橘公園」鋪上野餐墊，邊賞櫻邊享受春日午後的悠閒時光；園內同時設有各式各樣的攤販，販售各式小吃與小物等，現場氣氛熱鬧又溫馨，每個人在這場春季限定祭典之中都十分盡興。▲橘神社是長崎必來賞櫻景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲不少居民參拜橘神社後，在一旁的橘公園的櫻花樹下野餐/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

交通部份，「橘神社」距離長崎市中心不遠，自駕從諫早IC出發大約30分鐘即可抵達；搭乘大眾交通工具則可先至島原鐵道「愛野站」，再轉乘巴士至「橘神社前」站後步行前往。此外，若想輕鬆旅遊長崎，搭乘郵輪、並報名岸上觀光也是一種老少咸宜的觀光方式。而今年自基隆港出發，並且有停靠長崎港可參考麗星郵輪日本6天5夜航線。



▲橘神社其中一款詩籤如同扭蛋般附贈造型公仔/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





橘神社資訊

地址：長崎県雲仙市千々石町己529

電話：+81-957-37-2538

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