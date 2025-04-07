「水前寺成趣園」和熊本城一樣，是熊本旅遊必安排景點！「水前寺成趣園」擁有微型富士山的回遊式庭園圍繞著池塘，其水源自壯麗的阿蘇山，自1632年由熊本藩第一代藩主細川忠利創建以來，便成為熊本市的重要文化資產，並於2018年被指定為國家名勝史跡。



▲熊本景點推薦水前寺成趣園，2018年被指定為國家名勝史跡/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲水前寺成趣園必拍的最大亮點正是微型富士山/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「水前寺成趣園」以築山、浮石、樹木等元素來造景，以此致敬「東海道五十三次」，那是一條江戶時代連接東京至京都的路線，並於此設置53個微型景觀來象徵沿途的53個驛站；其中最大重點便是微型富士山，以及由阿蘇山的伏流水所湧出形成、大約有一萬平方公尺的湧水池。▲水前寺成趣園內有一座出水神社，為熊本藩士感念故主所建/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲水前寺成趣園出水神社必喝長壽之水，為阿蘇火山湧泉/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝此外，明治10年熊本因西南戰爭近乎淪為焦土，隔年熊本藩士感念故主，索幸在與細川家淵源深厚的「水前寺成趣園」裡建立出水神社；庭園西端的「古今傳授之間」則是一座擁有400年歷史的茅葺屋頂建築，日本旅遊愛好者可在此邊享用抹茶邊欣賞庭園景緻、感受傳統文化的魅力；「水前寺成趣園」不僅是絕美的回遊式庭園，同時更是大家在熊本探索日本文化的絕佳去處、熊本人氣賞櫻景點。推薦閱讀： 和歌山溫泉飯店推薦！日本夕陽百選之一紀州白濱武藏旅館，每晚免費供應牛肉湯。

▲水前寺成趣園的熱門打卡點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲水前寺成趣園亦是熊本人氣賞櫻景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

水前寺成趣園資訊

開放時間：8:30～17:00（最終入園16:30）

地址： 熊本県熊本市中央区水前寺公園８−１

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