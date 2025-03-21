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和歌山溫泉飯店推薦！日本夕陽百選之一紀州白濱武藏旅館，每晚免費供應牛肉湯。

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2025-03-21 10:58:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

和歌山溫泉飯店推薦！「紀州白濱武藏旅館」為日本夕陽百選飯店之一，加上飯店鄰近純淨白沙海灘「白良灘」以及可享受擁有1300多年歷史的白濱溫泉，而入住「和邸」房型的旅人，還能使用最高樓層露天溫泉「天空」；據聞，曾有旅人表示：「我為了要來泡這座露天溫泉，所以決定來住武藏」，儼然是許多人來和歌山度假的溫泉飯店首選。

▲和歌山溫泉飯店「紀州白濱武藏旅館」是許多人來和歌山度假首選/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲入住紀州白濱武藏旅館，房間即可欣賞白濱海景/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「紀州白濱武藏旅館」全客房皆為日式風格，旅人們從房間即可眺望白濱迷人的夕陽景緻，並且是白濱唯一一間可以享受兩種泉源的溫泉旅館！另外，自飯店走路一分鐘即可抵達白良濱海水浴場，值得一提的是，這裡是日本泳季最早開始的沙灘，且白沙全來自澳洲、觸感鬆軟細緻不黏腳，夏季還會舉辦為期一個月的煙火大會。

▲紀州白濱武藏旅館鄰近白良濱海水浴場，細緻白沙全來自澳洲/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲今年二月白良濱海水浴場舉辦小型煙火大會，從紀州白濱武藏旅館即可輕鬆欣賞/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「紀州白濱武藏旅館」會席料理以紀州新鮮海鮮為主，享有紀州本九繪石斑魚以及熊野和牛等高級食材，且由於和歌山縣盛產梅酒，因此飯店提供高達40種梅酒，讓每一名海內外旅人都能深刻感受多元的在地梅酒風味；此外，每晚九點一樓會免費供應牛肉湯，不過數量有限，建議提早前往。

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▲紀州白濱武藏旅館會席料理包含紀州新鮮海鮮以及熊野和牛等/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲紀州白濱武藏旅館每晚九點免費供應牛肉湯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

紀州白濱武藏旅館資訊

地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町868
電話：+81-570-050-634

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紀州白濱武藏旅館

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