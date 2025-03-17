「南部梅林」梅子產量稱霸日本，同時也擁有日本最大的梅林，佔地100公頃、超過8萬株梅樹，開放時間通常落在每年一月底至三月初，最佳觀賞時間則是約二月中旬前後。 許多日本人會帶著毛小孩一同造訪「南部梅林」，而除了賞梅花之外，還能品嚐各種和歌山特產，包括著名的排隊美食芋餅和紀州南古梅。



▲和歌山南部梅林是日本最大的梅林，超過8萬株梅樹/（公財）和歌山県観光連盟提供、 WalkerLand窩客島整理



▲每年梅花季不乏海外攝影師慕花而來南部梅林/（公財）和歌山県観光連盟提供、 WalkerLand窩客島整理

喜歡賞花的日本旅遊愛好者，若在梅花季來和歌山旅遊，一定要安排有「日本第一梅林、、「一瞥十萬株、梅香傳十里」之稱的「南部梅花」。梅花滿開時段通常是每年二月中旬，梅花滿山遍野，著實賞心悅目，因此不乏海外風景攝影師慕「花」專程前和歌山。▲南部梅林有日本第一梅林之稱，是知名賞梅景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲專程前來南部梅林賞花的海外遊客/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝來造訪「南部梅林」除了好好欣賞梅花海之外，梅花季節限定、「かたやまのいももち」的芋餅是不容錯過的必吃點心。芋餅由自家種植的紅薯與糯米搗碎，並將甜豆沙填入其中後、再裹上黃豆粉，質地相當柔軟、入口即化；此外，園內也有販售醃梅子、梅酒等商品；只是要特別注意的是，「南部梅林」每年的開放時間和最佳觀賞時間可能會稍有差異。推薦閱讀： 千年朝聖之路！世界遺產「熊野古道」參拜重點一次看，新手上路就走這條。 ▲南部梅林必排名店かたやまのいももち/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲南部梅林かたやまのいももち的芋餅/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

南部梅林資訊

地址：和歌山県日高郡みなべ町晩稲

花期：1月下旬～3月上旬

最佳觀賞期：二月中旬