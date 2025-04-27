橫濱燒肉吃到飽！橫濱高島屋美食「屋頂啤酒花園 邁阿密」強勢登場，多達100種以上的燒烤、熟食、甜點和飲品任你吃到飽，還有15種啤酒自助續加，最低只要3500日圓，實在是相當划算。​​​​​現場更邀請多組橫濱在地音樂人、表演者輪番登場，打造都會中心的美食嘉年華，勢必成為今年橫濱最熱話題之一。



▲橫濱燒肉吃到飽！橫濱高島屋美食「屋頂啤酒花園 邁阿密」百種食材吃到飽 / 株式会社髙島屋提供、WalkerLand窩客島整理



▲橫濱燒肉吃到飽！橫濱高島屋美食「屋頂啤酒花園 邁阿密」即日起正式登場 / 株式会社髙島屋提供、WalkerLand窩客島整理

橫濱燒肉吃到飽推薦 邁阿密啤酒花園 Beer Garden Miami 橫濱高島屋店

橫濱高島屋「屋頂啤酒花園 邁阿密」期間限定登場！從橫濱站可以直達，還有增設開關式帳篷區域，不論晴雨都有營業，現場座位數約600席，建議大家先訂位。餐廳費用計算相當簡單，分為A、B兩種方案，120分鐘吃喝到飽」成人5,500日圓、「90分鐘吃喝到飽」成人4,500日圓；至4/30前，全方案皆享1,000日圓折扣。▲橫濱燒肉吃到飽「屋頂啤酒花園 邁阿密」120分鐘吃喝到飽：成人5,500日圓、90分鐘吃喝到飽：成人4,500日圓 / 株式会社髙島屋提供、WalkerLand窩客島整理而今年的菜單再升級，主打「燒肉×海鮮×甜點」全方位吃到飽，餐點包含牛、豬、雞、香腸等肉類、花枝、貝類、蝦等海鮮，另有串炸、炸雞、炒麵、壽司、甜點、水果與多樣無酒精飲料；還可加價2,000日圓升級為「A4等級飛驒牛首盤」尊爵版（需兩日前預約、2人以上使用）。▲橫濱燒肉吃到飽「屋頂啤酒花園 邁阿密」各種啤酒通通自助拿取 / 株式会社髙島屋提供、WalkerLand窩客島整理飲品部分則提供來自朝日、三得利、麒麟、札幌、Orion、Corona等6大品牌的15款精選啤酒，另有日本酒、葡萄酒、各式雞尾酒、果實酒、無酒精啤酒與碳酸飲料等選擇。橫濱高島屋「屋頂啤酒花園 邁阿密」不僅是一場夏季美食盛典，更是結合美食、音樂與社交的都會風格派對。無論何時來訪都能享受熱鬧氛圍，近期要去日本的朋友可別錯過囉。▲橫濱燒肉吃到飽「屋頂啤酒花園 邁阿密」6大品牌的15款精選啤酒喝到飽 / 株式会社髙島屋提供、WalkerLand窩客島整理

地址：神奈川縣橫濱市西區南幸1-6-31 橫濱高島屋屋頂

營業時間：平日 16:00-22:00；假日 12:00-22:00

活動期間：4/16至11/24

＊預約請見 官網公告 為主。

橫濱除了燒肉吃到飽 還有這些美食景點

推薦閱讀：全球首間 吉伊卡哇鯛魚燒店 插旗東京橫濱！即日起開放抽選，完整商品一次看。

推薦閱讀：少女心大噴發！童話風甜點讓人愛釋手，動物造型甜派「Pie Lafeur」夢幻進駐橫濱和大阪高島屋百貨。

推薦閱讀：橫濱必帶伴手禮，126年茶葉老舖「川本屋茶鋪」推出全新甜點，抹茶控不可錯過。