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橫濱必帶伴手禮，126年茶葉老舖「川本屋茶鋪」推出全新甜點，抹茶控不可錯過。

2023-12-19 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：合名会社 川本屋商店 人氣：82
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特派員 Trish

特派員 Trish

橫濱購物千萬不能錯過這家全新的必買伴手禮！擁有126年歷史的茶葉老店「川本屋茶舖」從2023年12月1日起，推出了全新的日本茶甜點品牌「CHAGASHI」，不只在樂天，在實體總店也有鋪貨，自助一日遊的時候就先排好購物行程吧。

川本屋茶舖

「川本屋茶舗」一直以來都販售玄米茶、焙茶、抹茶等各種日本茶，然而，這些日本茶的消費量年復一年地減少。茶葉生產者特別仰賴最初採摘的一番茶（約在四月左右上市）來維持生計，但是急須茶需求的下降明顯，再加上繼任者不足和老化問題，為了解決這項困境，川本屋茶舖花了約兩年的時間研發了本次的系列商品。

▲圖片來源／合名会社 川本屋商店

 

CHAGASHI 伴手禮

本次推出的新系列「CHAGASHI」以日本茶為主要風味，品項包含了香氣濃郁的日本茶巧克力蛋糕和磅蛋糕等，包裝則以川本屋茶舖所在的伊勢佐木町為原型，具有朝氣的黃底搭配局棕色的建築，充滿了復古風味，十分適合用來送禮。

▲圖片來源／合名会社 川本屋商店

 

CHAGASHI 巧克力蛋糕

CHAGASHI的巧克力蛋糕使用了宇治抹茶、白巧克力、日本產奶油、細砂糖、小麥粉、杏仁粉等簡單的成分，製作成順滑口感的巧克力蛋糕。口味包含3種，分別是宇治抹茶、原味巧克力和焙茶。價格為9入4,320日幣。

▲圖片來源／合名会社 川本屋商店

 

CHAGASHI 磅蛋糕

磅蛋糕的口味包含宇治抹茶、和風紅茶、牛蒡茶、焙茶、和風果實、玄米茶、玄米巧克力、櫻花香氣、杏桃、南瓜和橫濱蕃薯等，製作過程使用純天然原料，不添加任何色素、防腐劑和香料。川本屋茶鋪不時隨著四季提供季節限定的口味。價格為6入2,700日幣。

▲圖片來源／合名会社 川本屋商店

▲圖片來源／合名会社 川本屋商店


■商店資訊
商店名稱：川本屋茶舖
官方網站
地址：神奈川縣橫濱市中區伊勢佐木町6－146
交通方式：JR關內站徒步15分鐘；京濱急行線黃金町站徒步3分鐘；橫濱市營地下鐵阪東橋站徒步3分鐘

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