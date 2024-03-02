東京超受歡迎的法式奶油酥餅專賣店「Sable Michelle」的姊妹品牌，造型甜派專賣店「Pie Lafeur」全新登場，並且正式進駐橫濱和大阪的高島屋百貨囉。小女孩Mishelle與兔子一同旅行的繪本世界就此藉由甜派，為消費者傳遞夢幻神奇的世界觀。

Pie Lafeur 造型甜派

法式奶油酥餅專賣店Sable Michelle目前共有6家分店，店面裝潢都以藍色為主調，同時架上都擺放著描繪世界風景的瓶罐，夢幻可愛。6家分店分別位於東京麻布、橫濱、西武池袋、大丸東京、大阪高島屋和新宿小田急等百貨公司。近來，Sable Michelle宣布推出姊妹品牌－－造型甜派專賣店 Pie Lafeur。Pie Lafeur 目前只先進軍橫濱高島屋百貨和大阪高島屋百貨。



▲圖片來源／株式会社ガトーミシェル





Sweet Story Book

商品「甜蜜故事書」（Sweet Story Book）的包裝製作成童書的造型，故事中的主題和登場人物全都化身為可口的派餅。甜蜜故事書共有10種風格，消費者可自行挑選。造型故事書中一律有一個象徵故事導覽人的兔子巧克力，除此之外還有4種口味的派餅。派餅包含招牌「兔耳派」，還有與故事主題相關的3個造型派餅。這4種派餅的口味分別是奶油、草莓、開心果和巧克力。

▲圖片來源／株式会社ガトーミシェル





Sand au Ruban

Sand au Ruban將品牌的代表性人物Mishelle熱愛的蝴蝶結打造為奶油夾心餅乾，消費者可以同時品嚐到香草奶油與覆盆子派的香氣，又或者是結合了烘焙咖啡奶油與巧克力派的迷人風味。



▲圖片來源／株式会社ガトーミシェル





各式造型派餅

除了上述2種商品，消費者還可以享受到各種風味的派餅，商品圖左側是禮盒組合「Amis Gift Amis」，右側則是「Feuilles & mimi 葉子與兔耳」。左側的禮盒包含各種造型和口味，右側則著重於傳遞原味奶油的香味。以上商品都很適合當作伴手禮，當然也很適合拿來拍網美照！



▲圖片來源／株式会社ガトーミシェル





■商店資訊

・橫濱高島屋百貨店：2024年1月31日開幕，位於橫濱高島屋百貨1樓的Foodie’s Port 2

・大阪高島屋百貨店：2024年2月3日開幕，位於大阪高島屋地下1樓的西點販賣區

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