日本旅遊新制度！日本入境新規JESTA新制上路，以後免簽去日本需要多一道關卡？

喜歡到日本旅遊的你要注意喔！日本入境制度將有新規定，未來出發前要先申請JESTA才能順利入境喔！

計劃前往日本旅遊的你，有一件大事一定要知道！日本正式提出修法草案，宣布創設「JESTA（電子入境認證制度）」。所有免簽入境日本的旅客都要填寫。

JESTA是什麼？日本入境制度的重大調整

JESTA全名為「Japan Electronic System for Travel Authorization」，即電子入境認證制度。JESTA的核心目的，是在入境前進行預先審查並簡化入境審查手續。2025年入境日本的外國人數，創下歷史新高，總計約達3,918萬人。其中，以觀光等短期停留簽注入境者約有3,846萬人，而這當中的約八成，都屬於免簽適用對象。隨著入境人數持續增加，入境審查所需時間拉長，等待時間過久的問題日趨嚴重。與此同時，免簽旅客無需事先接受簽證審查，即可直接入境，而一旦發生非法滯留，後續驅逐作業需要耗費大量人力與費用。基於這些考量，JESTA制度應運而生。





哪些人需要在日本入境前申請JESTA

JESTA的適用對象主要分為三類。第一類是免簽旅客中，計劃短期停留日本從事觀光等活動者，包含依特例法規定、政令所定義的台灣居住者。第二類是搭乘郵輪（指定旅客船）入港、觀光的外國旅客等。第三類則是因轉乘船舶等交通工具而暫時入境日本的部分外國旅客。台灣旅客目前享有赴日免簽待遇，因此同樣列在JESTA的適用範圍之內。往後前往日本，也要提前完成認證手續。



▲JESTA的適用對象主要分為三類。





日本入境流程將有哪些改變

在現行制度下，旅客抵達日本後直接接受入境審查即可。但新制上路後，流程將出現明顯變化。旅客必須在出發前，主動提供個人資訊，向出入國在留管理廳申請認證。未取得認證、也無有效簽證的外國人，將被禁止入境日本。第二，入境審查手續趨於簡便：短期停留且已完成認證的旅客，若符合入境條件，護照上的入境許可印章手續將予以省略，改以通行式閘門的記錄方式取代。





JESTA的日本入境新規預計何時上路

JESTA相關認證規定，預計在「令和11年（2029年）3月31日之前，由政令另行指定日期」正式施行。具體實施日期還沒公告。





現在需要擔心日本入境受阻嗎

目前這套制度仍屬修法草案階段，尚未正式立法通過，更還沒到開放申請的時間點。預計施行日期最快也要等到2029年3月31日前，由政令另行指定。在新制正式上路以前，現行的免簽入境規定維持不變。不過，考量到這項制度將直接影響每一位赴日旅客的入境流程，建議想去日本玩的話，盡量在2029年前完成，避免電子入境卡的規費。



