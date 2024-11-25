到日本喝咖啡是很多旅遊喜歡走的行程，日本各地也有著許多充滿特色的咖啡館，但是當咖啡到了京都，因為京都濃濃的古風，讓知名的咖啡品牌也變得很京都，下次到了京都，一定要來一杯「京町咖啡」吧。

京都的觀光商業化

近年來，為了迎合觀光需求，京都許多具有歷史、在地特色的街區與店舖，被改造成專為遊客設立的商業店舖、伴手禮或紀念品店，穿著和服佔據名勝古蹟拍照的人潮不斷，當地街道也變得擁擠，過度喧鬧讓京都不再適合漫步或少了些精緻，將千年文化與情感融入每一個日常細節之中的驚喜感。



▲大家熟悉的京都，因為獨特的風格，無時無刻都吸引大批遊客。





京都町家的咖啡香

一股咖啡勢力正在京都形成一種新的「京韻味」，本該預期隨處盡是抹茶飲品、甜點與伴手禮的石板街道，迎來了南禪寺旁的藍瓶咖啡京都一號店、星巴克京都二寧坂ヤサカ茶屋店、八坂塔前的% ARABICA 京都本店，若隱若現的咖啡香，可能突然讓你想停下腳步，尋找起石板小徑內的古老町家建築，木柵格子窗隱隱流露著專注神情與儀式感，別具一格的懷舊光線與時髦色彩，儼然形成一種微妙的共鳴。

「人們喜歡咖啡廳，每每聞到咖啡香，思緒就能靜了下來，或許，京都只剩下咖啡廳氛圍才是最能避開商業喧鬧而保有京都恬靜的。」咖啡恰如其分地融入了京都的氛圍之中，古老與現代在咖啡香之中握手言和，京都啊，又再次讓人們愛上了。



▲京都咖啡獨特的町家建築，造就讓人嚮往的町家咖啡風格。

藍瓶咖啡京都一號店（Blue Bottle Coffee Kyoto）

位於前往南禪寺的必經道路之前，京都藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）選址一棟經過翻修的百年京町家，建築空間保留了傳統日式風格，分成前院、前廳、後院和後廳，這樣的建築風格對喜愛京都的人來說，無疑是一大亮點！藍瓶咖啡京都一號店（Blue Bottle Coffee Kyoto）兼容著現代簡約的敞亮設計和古老町家的原始木質氣息，筆電工作者各擁一處開放又靜謐的環境，放下咖啡的手，正在飛速敲打鍵盤，靈感與效率正被古老而新潮所環繞，自然而然地流動著。

分成兩落建築空間，前庭主要是做咖啡豆、周邊商品的販售區域，部分保留內用席位，後庭則有挑高寬敞的內用席位、沖煮區和櫃檯區，內用席有雙人座、四人座和適合筆電族的長桌區域，撲鼻而來的咖啡香與周圍的古老寺廟、傳統庭園映襯，讓人食欲為之一振！

藍瓶咖啡京都一號店提供外帶與內用的手沖咖啡、濃縮咖啡，冷萃咖啡，內用餐食選擇也相當多元，三明治、麥片碗、早午餐盤、聖代甜食和司康。如果說，京都藍瓶咖啡與其他日本分店相比，這裡更加強調與京都文化的融合，從店內設計到咖啡沖煮，彷彿都特別注入了京都當地的禪意和美學，尤其是享用咖啡的同時，也能沉浸於左京地區與南禪寺的四季美景和寧靜氛圍，陶醉在這一區獨特的慢速生活之中。



▲有別於都會區的藍瓶咖啡，京都的藍瓶咖啡坐落在古色古香的町家裡。



▲店內將時髦與懷舊風格融合得恰到好處，形成無可取代的風貌。



▲獨特的日式庭園造景讓咖啡廳多了一處風景。



▲店裡每一個角落都能讓人獲得寧靜的空間。

星巴克京都二寧坂ヤサカ茶屋店

如果說星巴克是一個全球化的符號，那麼位於京都二年坂的這家星巴克便是「咖啡在地化」最極致的詮釋。

走進星巴克京都二寧坂ヤサカ茶屋店，日式京町屋、木造屋瓦、日式燈籠、紙質拉門，精心保留狹長通道區隔櫃台與取餐區，讓每個人都可以體驗到京都傳統格局特有的空間動線，一樓是基本的西式座位區與日式庭園景觀區，二樓則精心設計三處需要脫鞋入席的榻榻米和式座敷空間，一切細節皆保留了原汁原味的京都風情，若不是手中那一杯熱騰騰的拿鐵風味與杯身logo，我幾乎都以為自己穿越了時空，帶著星巴克一起回到百年前的京都町家。

櫃檯供應的咖啡餐點雖與其他星巴克門市大同小異，但挺胸收腹盤腿喝咖啡的坐姿還是頭一回，建議觀光人潮散去的傍晚時分前來，上二樓找一席格子窗邊座位靜靜地坐下，聽著二年坂街道遊客穿梭的腳步聲、烏鴉叫聲與寺廟鐘聲悠然傳來，如此靜謐時光的融合讓人很難忘。被稱為全世界唯一的塌塌米茶室星巴克，果然值得一來！



▲充滿歷史感的町家建築，小小不浮誇的招牌完美融入環境中。



▲店內榻榻米佈置，又再次把日本風格和時髦風格交織在一起。

% ARABICA 京都本店（東山店）

作為京都在地的指標咖啡店，%ARABICA京都本店周圍被八坂通上的町家建築群包圍，而他本身卻以極具現代感的白色系咖啡廳，營造出明亮且開放的氛圍，表述一種新潮又不失與傳統古都密切關係的新京都思維。

進入店內，空間不算寬敞，但陽光透過大面積玻璃窗戶與天井傾瀉進來，與店內的白色牆面、咖啡豆烘焙機、咖啡豆包裝袋形成柔和的光影變幻，與其說這是一間很好拍照的網美咖啡店，倒不如說是承襲京都匠人追求極致質樸的品牌概念店，因為所有人的注意力隨著咖啡美學設計的鋪墊，專注在中央吧台之上，咖啡師正以流暢的動作完成一杯杯濃縮咖啡、拿鐵、美式咖啡、滴漏式咖啡等。



▲​​​​​​​京都指標性咖啡館%ARABICA也是當地重要地標。

▲​​​​​​​大片落地窗和純白裝潢，讓室內獲得舒服的光線。不只紅葉季，京都的一年四季都擠滿了人，石坂街道、古老町家、日式料亭、伴手禮店舖都成為海內外遊客一睹古都迷人美景的朝聖之路；然而當主張慢品味節奏的咖啡氛圍，與京都古都韻味結合時，彷彿說好一般，很有默契地讓人願意停下來享受片刻寧靜、放鬆與專注當下，細細品味一口咖啡過後，不僅感受到了時光的溫柔停滯，還找到了京都另一種新鮮感。