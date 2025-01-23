大分宇佐市的「宇佐神宮」是著名的大分能量景點，近年更被美國媒體CNN評選日本最美景點之一。「宇佐神宮」為全日本4萬餘間八幡大神神社的總本宮，佔地遼闊，並且可以將祈求的心願裝入獨特的葫蘆造型繪馬裡，每年來朝聖的日本人和海外觀光客不計其數，喜愛日本傳統歷史文化的旅人一定要安排。



▲▼宇佐神宮是著名大分能量景點，被CNN評選日本最美景點之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「宇佐神宮」共有三個神殿，第一神殿供奉的「八幡神」為象徵勝利之神、日本第15代天皇應神天皇的化身，祈求生意興隆、學業合格的在地人都會來此參拜；第二神殿供奉宇佐地方女神「比賣大神」，第三神殿則是八幡神的母親「神功皇后」，可祈求姻緣、安胎、安產。要特別注意的是，參拜必須自第一殿到第三殿依序參拜，不可漏拜任何一殿；此外，沿途的有隱藏版、稱為「夫婦石」的三角形石磚，據聞夫妻或情侶一人一腳踩上頭，便能幸福長久。單身的旅人則是左、右腳各踩一邊，即可尋獲真愛。▲▼宇佐神宮獨特葫蘆造型繪馬/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝 葫蘆造型繪馬為「宇佐神宮」特有，可將寫下心願的紙條置入葫蘆，封口後再懸掛上去，並祈求待願望成真。只是西大門、南中樓門、申殿以及東西迴廊整修工程仍在進行中，現階段暫以繪圖遮擋，若是想拍攝修繕好的「宇佐神宮」，建議待完工後再來參拜。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲宇佐神宮獨有的葫蘆造型繪馬/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

宇佐神宮資訊

地址：大分縣宇佐市南宇佐2859

官網介紹：http://www.usajinguu.com/