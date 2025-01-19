「稻積水中鍾乳洞」位於清澈的白山川上游，是日本最大、更是全球罕見的水下鍾乳洞，形成於3億年前的古生代時期，在30萬年前的阿蘇火山爆發時被淹沒在水下，漸漸形成現在的模樣，洞內可見水下鐘乳石、珊瑚石、螺旋石等，以及40公尺的深淵。



▲▼稻積水中鍾乳洞是日本最大、全球罕見的水下石灰岩洞穴 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「稻積水中鍾乳洞」分為新生洞及水中洞，全長約一公里，為日本最長的水中鐘乳石洞穴，在此可以租借整套設備，來一場難忘的水下石灰岩洞穴浮潛體驗，不過一定要提前預約並且付費；洞內的溫度常年維持16度左右，冬暖夏涼、空間相當舒適並帶有神秘色彩，如果怕冷的日本旅遊愛好者不妨帶件薄外套、以防著涼。▲▼稻積水中鍾乳洞景緻豐富、帶有一絲神秘色彩，並且長年維持16度/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「稻積水中鍾乳洞」園區很大且多元，除了必看的石灰岩洞穴之外，還打造了昭和時代的復古場景，同時有昇龍大觀音可以參拜、還能參觀美術館以及白蛇展示館等；此外，白山川周邊有規劃露營地，每年五月下旬至六月中旬，是大分熱門的賞螢火蟲好去處。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲▼稻積水中鍾乳洞園區重現昭和時代場景/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

稻積水中鍾乳洞資訊

地址：大分県豊後大野市三重町中津留３００

電話：0974-26-2468

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▲▼稻積水中鍾乳洞園區內風景優美，亦是適合散心的大分景點 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲稻積水中鍾乳洞園區內有大慈大悲的昇龍大觀音坐鎮 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲稻積水中鍾乳洞園區內的昇龍大觀音周邊還有七福神 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲欲增進感情、求子的夫婦來稻積水中鍾乳洞可以參拜「鐵男根」 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲稻積水中鍾乳洞園區內的美術館，展出超過150件藝術作品。/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲▼稻積水中鍾乳洞園區設有白蛇堂，可索取白蛇神護身符 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝